PS Ambrozie: Trebuie canonizați toți sfinții închisorilor care sunt pe ”lista de așteptare”. Biserica lui Hristos suntem toți. De ce nu mărturisiți? Vă e teamă de legile lui Vexler care sunt împotriva noastră? Luați exemplul Părintelui Justin cel Viu!

De ce avem oameni politici care joacă alba-neagra cu istoria și cu memoria unui întreg popor? Pentru că și dacă îi întrebi pe unii de ce atacă și pe alții de ce fac joc de glezne când spun că o apără, răspunsul este unanim. Pentru că nu vor să supere partenerii externi și pentru că fac doar cât să-și țină electoratul încălzit, fără să-și asume riscuri.