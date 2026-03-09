Trump și Iranul: Divergențe în echipa prezidențială. Vance și Rubio, între război și politică

08:30

Rusia s-a declarat pregătită să medieze negocierile de pace între Iran și SUA. Mihail Ulianov, diplomat rus, a subliniat că un dialog direct este puțin probabil în acest moment. Între timp, Vladimir Putin a condamnat uciderea liderului iranian, calificând-o drept „cinică”. Rusia a anunțat joi că este dispusă să joace un rol de mediator în […]