Ce relație au avut strămoșii românilor cu neamurile iraniene. Legăturile din secolul XX, alimentate de țiței
Adevarul.ro, 9 martie 2026 04:15
Legăturile românilor cu neamurile iraniene sunt milenare. Acestea au evoluat de la conflict deschis la cooperare militară, chiar sinteze etnice și ulterior importante relații comerciale.
• • •
Acum 5 minute
04:45
Românii care au de ales între ape infestate și țevi secate. Multe fântâni nu mai apă potabilă, iar prin rețeaua publică se dă cu porția # Adevarul.ro
Într-un județ din nordul extrem al României pentru localnicii din zeci de localități există doar două alternative: să bea apă infestată și să-și riște sănătatea, sau să cumpere apă îmbuteliată de la magazin. Și asta fiindcă multe dintre fântânile și izvoarele publice nu au apă potabilă.
Acum o oră
04:15
Acum 2 ore
03:30
Nu pica în trucurile de „terapie" ale AI. Cinci moduri prin care chatboții te fac să crezi că te ajută # Adevarul.ro
Tot mai mulți oameni ajung să își discute problemele personale cu chatboții, în condițiile în care accesul la servicii de sănătate mintală rămâne limitat pentru milioane de persoane.
Acum 4 ore
02:30
Cum decurge vaccinarea anti-HPV în România. Compensarea a dus la creșterea ratei de imunizare # Adevarul.ro
Și în 2026 vaccinarea anti-HPV, care protejează de virusul responsabil pentru mai multe tipuri de cancer, inclusiv cel de col uterin, este gratuită în România pentru toți copiii și tinerii cu vârste între 11 și 26 de ani. Femeile cu vârste între 27 și 45 de ani beneficiază de o compensare de 50%.
01:15
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic” # Adevarul.ro
O boală complexă, cu o incidență în continuă creștere, care stă la baza altor boli grave și care determină anual mii de morți premature în România, continuă să fie ignorată. O asociație cere recunoașterea acesteia drept boală cronică și decontarea tratamentului.
01:00
Iranul vizează radarele care servesc drept „ochii” apărării aeriene din Orientul Mijlociu, lovind mai multe astfel de sisteme în ultimele zile și diminuând capacitatea SUA și a aliaților săi de a detecta rachetele inamice, relatează WSJ.
Acum 6 ore
00:30
Cele mai frecvente 10 fraude online. Ce trebuie să știe românii și firmele despre siguranța banilor # Adevarul.ro
Fraudele financiare nu mai sunt incidente izolate, ci o industrie digitală în plină expansiune. La nivel european, peste 50% dintre fraude implică deja inteligența artificială, iar furtul de identitate se transformă într-una dintre cele mai sofisticate și greu de detectat forme de atac.
00:15
9 martie, ziua în care a murit Laura Stoica, una dintre cele mai apreciate artiste din istoria muzicii românești # Adevarul.ro
La 9 martie 2006, Laura Stoica murea într-un accident rutier pe DN1. Una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii pop-rock din anii ’90, artista a lăsat în urmă piese care au marcat o generație și un gol în muzica românească.
00:00
Interul lui Cristi Chivu a măcinat în gol în fața lui AC Milan. Lupta pentru titlu se ascute din nou # Adevarul.ro
Șapte meciuri la rând în care nerazzurii nu pot învinge marea rivală din oraș.
8 martie 2026
23:30
În lume există câteva locuri unde oamenii nu doar că trăiesc mult, ci și trăiesc bine până la vârste înaintate.
23:00
Locul legendar de lângă Sarmizegetusa Regia, faimos pentru covoarele de ghiocei sălbatici din luna martie # Adevarul.ro
Câteva poieni și păduri din Ținutul cetăților dacice sunt animate de covoarele de ghiocei sălbatici care înfloresc la începutul primăverii, oferind o imagine spectaculoasă. În trecut, locuri ca Platoul Vârtoapelor erau aproape necunoscute turiștilor, iar oamenii le atribuiau legende stranii.
Acum 8 ore
22:45
Fetiță de 6 ani, strivită de un zid de beton lovit de mașina familiei. Polițiștii au deschis dosar penal # Adevarul.ro
O fetiță de șase ani din județul Vrancea a ajuns în stare gravă la spital după ce un zid de beton s-a prăbușit peste ea, în urma unui incident provocat de neglijența familiei.
22:45
Consiliul pentru Pace, șansă istorică sau un rateu pentru România? Expert: „Mă tem că nu ne dorim să ieșim din zona de confort” # Adevarul.ro
Politologul Aurelian Mohan, de la Universitatea Columbia din New York, explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, în ce măsură participarea României ca observator la Consiliul pentru Pace este o mișcare de geniu strategic sau o formă de izolare diplomatică mascată.
22:30
Ce este „Blue Sparrow”, arma venită din spațiu care l-a ucis pe ayatollahul Khamenei în buncărul din „inima Teheranului # Adevarul.ro
Războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului serveşte şi ca teren de testare pentru utilizarea în luptă a unor arme noi sau mai puţin cunoscute, printre cele folosite de tabăra americano-israeliană fiind remarcate rachetele balistice cu lansare aeriană.
22:15
Planul Guvernului pentru a opri scumpirea carburanților: există cinci scenarii pentru a menține prețul sub 10 lei pe litru # Adevarul.ro
Prețul carburanților ar putea fi limitat sub pragul de 10 lei pe litru, dacă Guvernul decide să reducă temporar unele taxe și accize.
22:00
Tommy Shelby se întoarce pe străzi, BTS revin pe scenă, iar dinozaurii revin la viață. Astfel poate fi rezumată oferta de filme și seriale Netflix 2026 pe care le poți urmări în luna martie.
22:00
Ben Stiller cere Casei Albe să elimine scenele din „Tropic Thunder” din clipul cu atacuri asupra Iranului # Adevarul.ro
Ben Stiller a criticat dur Casa Albă după ce administrația Trump a folosit un fragment din filmul Tropic Thunder într-un videoclip de promovare a atacurilor recente asupra Iranului, un montaj care combină imagini reale de război cu secvențe din filme, seriale și jocuri video.
22:00
SUA analizează trimiterea forțelor speciale pentru a captura stocul nuclear al Iranului: „Cineva va trebui să meargă și să-l ia” # Adevarul.ro
Statele Unite și Israelul analizează posibilitatea trimiterii unor forțe speciale în Iran pentru a securiza stocul de uraniu puternic îmbogățit al regimului de la Teheran.
22:00
Scandări rasiste și gaze lacrimogene în Giulești, la meciul primelor două clasate în Superligă. Mesaj de luptă pentru fotbaliștii Rapidului # Adevarul.ro
Echipele Rapid și Universitatea Craiova au remizat duminică seară, scor 1-1, în ultima etapă din sezonul regular al Superligii la fotbal.
21:45
FCSB și-a găsit antrenor a doua zi după plecarea lui Elias Charalambous. Campioana va juca în play-out # Adevarul.ro
Mirel Rădoi, proaspăt plecat de la liderul Universitatea Craiova, și-ar fi dat acordul să preia campioana.
21:45
Jaqueline Cristian, fără replică în fața Arynei Sabalenka. Românca, oprită la Indian Wells de liderul mondial # Adevarul.ro
Jucătoarea noastră de tenis ajunsese în premieră în turul 3 al turneului american.
21:15
Un microbuz a luat foc duminică seară pe șoseaua de centură a municipiului Arad, în zona pasajului CET, incidentul soldându-se cu rănirea a două persoane. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, incendiul s‑a manifestat violent, iar la sosirea echipajelor autovehiculul ardea genera
21:15
Mesaj controversat de 8 Martie: Șoșoacă le urează „La mulți ani” femeilor cu o fotografie a lui Putin # Adevarul.ro
Eurodeputata Diana Șoșoacă a stârnit reacții pe rețelele sociale după ce a transmis un mesaj de Ziua Internațională a Femeii însoțit de o imagine cu președintele rus Vladimir Putin.
21:15
Dezvăluiri despre o vizită la Londra a succesorului lui Khamenei. Cazarea la un hotel de lux ar fi costat un milion de lire sterline # Adevarul.ro
Favoritul să devină noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi efectuat în 1998 o călătorie la Londra împreună cu soția sa în vederea unui tratament pentru fertilitate, relatează The Telegraph, citând dezvăluiri făcute de un fugar și detalii din interogatoriile prizonierilor politici.
21:00
„Numele lui Khamenei va continua”: un înalt oficial iranian sugerează că fiul ayatollahului decedat a fost ales la succesiunea acestuia # Adevarul.ro
Numele noului lider spiritual al Iranului va fi tot Khamenei, a afirmat duminică un membru al Adunării Experţilor.
Acum 12 ore
20:45
Acuzații grave la Budapesta: Viktor Orbán, bănuit că a cerut sprijinul spionajului rus pentru a câștiga alegerile # Adevarul.ro
Premierul ungar Viktor Orbán este acuzat de liderul opoziției, Peter Magyar, că ar fi permis agenților serviciului militar secret rus să vină la Budapesta pentru a influența alegerile.
20:45
Pentagonul se pregătește pentru un război cu Iranul mult mai lung decât estimase Trump. Rubio recunoaște: Israelul a forțat mâna SUA # Adevarul.ro
Conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran se conturează ca un război de durată, cu potențialul de a se întinde până în toamnă, în ciuda estimărilor inițiale ale administrației Trump că operațiunile ar putea dura doar câteva săptămâni
20:15
O femeie a murit duminică, 8 martie, într-un apartament din municipiul Timișoara, după ce ar fi fost atacată cu un cuțit de propriul fiu.
19:45
Scandal la Survivor. Marian Godină și Patricia Vizitiu, schimb dur de replici: „Se află în sevraj” # Adevarul.ro
Tensiunile cresc tot mai mult în competiția Survivor România 2026, iar conflictele dintre concurenți devin din ce în ce mai vizibile.
19:45
Prețurile majorate la pompă sunt doar începutul: un expert estimează când vom simți cu adevărat creșterile de preț ale petrolului # Adevarul.ro
Creșterea prețurilor la carburanți din ultimele zile nu reflectă însă scumpirea reală a petrolului de pe piețele internaționale. Specialiștii atrag atenția că, deocamdată, scumpirile din piața internațională nu s-au transmis integral la pompă, însă acest lucru se va întâmpla.
19:30
Președintele american Donald Trump a avertizat duminică faptul că succesorul ayatollahului Ali Khamenei va avea o guvernare scurtă dacă nu va fi validat de Casa Albă. Declarația vine în ziua în care Adunarea Experților din Iran a desemnat, în secret, noul Lider Suprem.
18:45
Șeful diplomației iraniene explică atacurile asupra vecinilor: „Rachetele noastre nu pot ajunge pe pământ american” # Adevarul.ro
Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi explică pentru NBC motivele atacurilor asupra statelor din Golf și respinge implicarea altor țări în alegerea liderului suprem.
18:45
Nervozitate extremă la Galați: Oțelul a luat trei roșii. Cum arată clasamentul și programul play-out-ului, cu FCSB în pole-position # Adevarul.ro
Campioana începe cu Metaloglobus și încheie cu Hermannstadt.
18:45
O dronă apărută din senin deasupra Aeroportului din Sofia a dus la închiderea spațiului aerian # Adevarul.ro
Spațiul aerian de deasupra Aeroportului „Vasil Levski” din Sofia a fost închis temporar sâmbătă după-amiază, după ce sistemele de securitate au detectat o dronă în apropierea zonei de operare a aeronavelor. Incidentul a determinat activarea imediată a procedurilor de siguranță.
18:45
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în care s-a urcat costa 50.000 de euro” # Adevarul.ro
O fotografie postată pe Facebook de jurnalistul Lucian Mîndruță a declanșat, duminică, 8 martie, o dezbatere aprinsă, după ce acesta a întrebat public dacă femeia surprinsă în imagine în timp ce culegea ghiocei dintr-o pădure este „iubitoare a naturii sau distrugătoare a ei”.
18:15
Ploaie neagră peste Teheran: capitala Iranului, acoperită de un nor toxic după atacurile israeliene # Adevarul.ro
Locuitorii capitalei Iranului s-au trezit duminică dimineață sub un cer acoperit de nori gri și ploaie neagră, după ce Israelul a lovit depozitele de petrol din oraș.
17:30
Profesor ucis după o farsă scăpat total de sub control pusă la cale de cinci adolescenți. Ce i-a adus sfârșitul # Adevarul.ro
Un profesor de matematică din Gainesville, Georgia (SUA), tată a doi copii, a murit într-un accident petrecut chiar în fața casei sale, după ce o farsă pusă la cale de cinci adolescenți a scăpat complet de sub control.
17:30
SUA trimit în Orientul Mijlociu un sistem anti-dronă care și-a dovedit eficiența în războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Statele Unite urmează să trimită un sistem avansat anti-drone în Orientul Mijlociu pentru a consolida apărarea împotriva dronelor iraniene, au declarat vineri sub rezerva anonimatului doi oficiali americani, pentru The Associated Press.
17:15
Ucraina devine scut în Orientul Mijlociu: Zelenski trimite experți militari pentru a neutraliza dronele iraniene # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va trimite, în perioada următoare, specialiști în Orientul Mijlociu pentru a oferi sprijin în combaterea dronelor iraniene
16:45
„Gluma zilei”. Videoclipul cu Radu Miruță care a încins spiritele pe internet: „Putin a zis că se retrage după ce a văzut clipul” # Adevarul.ro
USR Tineret a lansat recent un val de reacții în mediul online după publicarea unui videoclip pe platforma TikTok, avându-l în centru pe Radu Miruță, ministrul al Apărării.
16:45
Una dintre cele mai impresionante și motivante povești ale istoriei. Cum au reușit niște femei să salveze o întreagă garnizoană # Adevarul.ro
Istețimea și curajul unor femei din Germania secolului al XII-lea au reușit să salveze viața unei întregi garnizoane. Ideea lor genială l-a impresionat și pe unul dintre cei mai importanți lideri ai vremurilor. Peste veacuri povestea lor a devenit un adevărat exemplu de ingeniozitate și devotament.
16:30
Debut în forță pentru Mitriță în campionatul Chinei: gol și pasă decisivă în prima etapă. Românul a decis meciul pentru Zhejiang # Adevarul.ro
Românul a contribuit decisiv la victoria lui Zhejiang cu Qingdao West Coast, reușind un gol și o pasă decisivă.
16:30
Fotbalistele Iranului, acuzate de „trădare” și amenințate cu execuția la întoarcerea în țară # Adevarul.ro
Naționala feminină de fotbal a Iranului a încheiat dramatic participarea la Cupa Asiei, după ce a pierdut și ultimul meci din grupa A, 0–2 cu Filipine, și a fost eliminată. jucătoarele, care se întorc acasă sub amenințarea cu execuția, după ce la primul meci au refuzat să intoneze imnul țării lor.
16:00
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina, la cote maxime, după ce Budapesta a reținut transportul unei bănci ucrainene: „Vrem să știm ce fac ucrainenii cu acești bani” # Adevarul.ro
Tensiunile dintre Ucraina și Ungaria au atins cote maxime după ce autoritățile ungare au reținut două vehicule blindate aparținând băncii de stat ucrainene Oschadbank, transportând numerar și aur în valoare totală de aproximativ 80 de milioane de dolari și 9 kilograme de aur.
16:00
Un zbor charter de repatriere, organizat de Ministerul Afacerilor Externe în contextul deteriorării situației de securitate din Orientul Mijlociu, aduce în țară, duminică, 8 martie, 183 de cetățeni români aflați în Qatar.
16:00
Tehnologie rusească găsită în dronele care au atacat baza britanică din Cipru: legătura periculoasă dintre Moscova și Teheran # Adevarul.ro
O dronă iraniană care a atacat baza aeriană britanică RAF Akrotiri din Cipru ar fi fost echipată cu tehnologie militară rusească.
Acum 24 ore
15:45
Țara care a limitat consumul de benzină după criza din Golf: un mort în altercațiile la pompe. „Am așteptat o oră să pun doi litri” # Adevarul.ro
Bangladesh a început duminică să limiteze cantitatea de combustibil vândută la benzinării, după ce aprovizionarea a fost afectată de tensiunile și conflictul din Orientul Mijlociu.
15:45
Războiul din Iran, o bulă de oxigen pentru Rusia. „Este mai mult decât o crimă, este o greșeală” # Adevarul.ro
Stocurile de rachete Patriot, esențiale pentru apărarea Ucrainei, se diminuează rapid, prețul petrolului crește și atenția internațională se mută de la războiul european - sunt efectele principale ale războiului din Iran care avantajează Rusia, spune analiștii consultați de „Adevărul”.
15:45
Evadare neobișnuită din calea războiului: un ucrainean a aterizat cu un avion ușor în județul Suceava # Adevarul.ro
Un eveniment neobișnuit a avut loc duminică dimineață în județul Suceava, unde un tânăr din Ucraina a ales o metodă inedită pentru a se salva din fața conflictului armat din țara sa.
15:45
Charalambous părăsește Capitala cu buzunarele pline. Suma consistentă strânsă de cipriot în trei ani de mandat la FCSB # Adevarul.ro
După trei ani pe banca tehnică, Elias Charalambous pleacă de la FCSB cu rezultate notabile.
