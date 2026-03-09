Revista presei internaționale, 9 martie 2026
Rador, 9 martie 2026 06:20
Presa internațională se concentrează în continuare asupra evoluțiilor din Orientul Mijlociu. „Războiul împotriva Iranului este o consecință a unei schimbări în doctrina militară israeliană”, constată Liberation într-o analiză publicată în ediția de duminică. Analiza reamintește că, de ani de zile, doctrina de securitate israeliană consta în gestionarea conflictelor, nu în rezolvarea lor. În fața unui […]
• • •
Acum 30 minute
06:20
Acum o oră
06:10
REUTERS: România nu va găzdui componente nucleare pe teritoriul său pe termen mediu, a declarat președintele Nicușor Dan # Rador
România nu va găzdui componente nucleare pe teritoriul său pe termen mediu, a declarat președintele centrist Nicușor Dan joi seară, ca răspuns la planurile Franței de a extinde descurajarea nucleară și de a colabora cu partenerii europeni. La începutul acestei săptămâni, președintele Emmanuel Macron a declarat că Franța își va extinde arsenalul nuclear și potențial […]
Acum 6 ore
01:30
Ministerul de Interne a anunțat că mai multe persoane au fost rănite într-un atac cu drone iraniene pe insula Sitra din Bahrain, în contextul în care se aud două explozii puternice. „Ca urmare a agresiunii iraniene flagrante, au fost raportate persoane rănite în rândul cetățenilor, unul dintre ei fiind grav, iar o serie de case […]
Acum 8 ore
00:00
Germania – Cem Özdemir ar putea deveni primul premier de origine turcă al landului Baden-Württemberg # Rador
Partidul Verzilor din Germania conduce în exit-polluri în alegerile desfășurate în landul Baden-Württemberg. Candidatul Verzilor, Cem Özdemir, ar putea deveni primul prim-ministru de land de origine turcă. Regiunea a fost multă vreme unul dintre bastioanele formațiunii cancelarului Merz, CDU./cstoica/denisse (BBC SERVICIUL MONDIAL – 8 martie)
8 martie 2026
23:50
Presa de stat iraniană a anunțat că Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, a fost selectat Lider Suprem (Ynetnews) # Rador
Presa de stat iraniană a anunțat că Mojtaba Khamenei, fiul fostului Lider Suprem Ali Khamenei, a fost ales drept succesor al său de către Adunarea Experților./cstoica/denisse (https://www.ynetnews.com/category/3089 – 8 martie)
Acum 12 ore
22:20
Un alt militar american, al șaptelea, a murit în urma operațiunilor din Iran, anunță armata SUA # Rador
Un alt militar american a murit din cauza rănilor suferite în timpul contraatacului inițial al Iranului de acum o săptămână, crescând la șapte numărul soldaților americani uciși în acțiune până acum în războiul cu Iranul, a anunțat duminică armata SUA. „Noaptea trecută, un militar american a decedat din cauza rănilor suferite în timpul atacurilor inițiale […]
Combustibilii s-au scumpit cu aproximativ 50 de bani pe litru în cursul acestei săptămâni (Peco-online) # Rador
Combustibilii s-au scumpit cu aproximativ 50 de bani pe litru în cursul acestei săptămâni, conform graficelor prezentate pe site-ul Peco-online, care monitorizează și compară prețurile. Evoluția se va menține, estimează Dumitru Chisăliță de la Asociația Energia Inteligentă. Într-o analiză a situației actuale, el notează că, în mod obișnuit, prețurile la pompă reacționează cu o întârziere […]
21:40
Armata israeliană anunță că a ucis cinci comandanți IRGC într-un atac asupra unui hotel din Beirut (TimesofIsrael) # Rador
Cinci comandanți de rang înalt din cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare din Iran (IRGC) au fost uciși într-un atac nocturn al Marinei israeliene, care a vizat o cameră de hotel din Beirut, anunță IDF. Potrivit IDF, comandanții care au fost uciși „în timp ce se ascundeau într-un hotel civil” au servit în corpul Palestinian și Libanez […]
21:30
Președintele francez Emmanuel Macron a discutat cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, cerând Iranului să oprească atacurile împotriva altor țări din regiune și să pună capăt închiderii Strâmtorii Ormuz, a declarat Macron duminică. Într-o postare pe platforma X, Macron a reiterat, de asemenea, poziția Franței, conform căreia o soluție diplomatică este necesară pentru a se pune […]
21:10
Ziua Internațională a Femeii (ZIF) este o sărbătoare care celebrează realizările femeilor din întreaga lume, luând amploare încă de la începuturile sale. Astăzi, a devenit un adevărat reper în apărarea, ocrotirea și protejarea drepturilor femeilor, bucurându-se de o activitate semnificativă la nivel mondial și stârnind dezbateri, mitinguri, acțiuni, campanii, festivități, gale, ceremonii și multe astfel […]
20:40
Comisia Europeană a aprobat 150 de milioane de euro pentru România, pentru dezvoltarea capacității de stocare a energiei în baterii # Rador
Comisia Europeană a aprobat, la sfârșitul acestei săptămâni, o schemă de finanțare în valoare de 150 de milioane de euro nerambursabili, provenind din Fondul pentru modernizare, destinat dezvoltării în România a capacității de stocare a energiei în baterii. Programul va fi lansat în trimestrul II din acest an, iar un proiect va putea obține până […]
20:20
Peste 1.500 de români au revenit în țară în siguranță din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu (MAE) # Rador
Peste 1.500 de români au revenit în țară în siguranță din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu prin zboruri de evacuare, de repatriere asistată sau facilitate de autorități, a anunțat în această seară Ministerul de Externe. Alți aproape 1.000 de români au ieșit din regiune cu zboruri comerciale operate de liniile aeriene din Dubai, […]
19:50
Societatea de Transport București anunță o serie de schimbări, începând de mâine la mai multe linii de autobuz și tramvai, pentru optimizarea circulației în zona de nord și de nord-est a capitalei, după reintroducerea tramvaiului 5. Se înființează linia 290 de autobuze între complex Băneasa și Doamna Ghica, se suspendă linia navetă 636, unele trasee […]
19:30
Premierul britanic a discutat cu președintele Donald Trump despre situaţia din Orientul Mijlociu # Rador
Premierul britanic Keir Starmer a discutat duminică cu președintele american Donald Trump despre situaţia din Orientul Mijlociu, a anunțat într-un comunicat cabinetul dlui Starmer. „Liderii au început prin a discuta despre cea mai recentă situație din Orientul Mijlociu și despre cooperarea militară dintre Marea Britanie și SUA prin utilizarea bazelor RAF (Royal Air Force) în […]
19:30
Donald Trump a declarat duminică, într-un interviu acordat postului american de televiziune ABC, că următorul lider al Iranului „nu va rezista mult dacă nu primește aprobarea sa”. „Va trebui să obțină aprobarea noastră. Dacă nu primește aprobarea noastră, nu va rezista mult”, a amenințat președintele SUA, în timp ce ministrul iranian de externe Abbas Araghchi […]
18:50
183 de români vor sosi astăzi în țară din Qatar, prin intermediul unui zbor de repatriere asistată organizat de la Riad din Arabia Saudită, anunță Ministerul de Externe. Românii au ajuns aici pe cale rutieră cu patru autocare însoțite de o echipă consulară din cadrul misiunii diplomatice de la Doha. Transportul terestru a fost gratuit, […]
18:30
SUA „nu vizează” nicio infrastructură energetică iraniană, a declarat secretarul american al energiei # Rador
SUA nu intenționează să atace infrastructura energetică iraniană ca parte a ofensivei americano-israeliene împotriva Republicii Islamice, a declarat duminică secretarul american al energiei, Chris Wright. Într-un interviu acordat CNN, oficialul american a mai declarat că actualul conflict și perturbările rezultate ale fluxurilor de petrol și gaze vor dura „în cel mai rău caz, doar câteva […]
18:20
Poporul iranian, nu Donald Trump, trebuie să aleagă noul lider al Iranului, a spus Abbas Araghchi # Rador
Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a afirmat că „depinde de poporul iranian să-și aleagă noul lider” și „de nimeni altcineva”, într-un interviu acordat duminică postului american NBC, la trei zile după ce Donald Trump a susținut că este „implicat” în selecție. „Nu vom permite nimănui să se amestece în treburile noastre interne. Depinde de […]
18:00
Un ucrainean a ajuns în România cu un avion de mici dimensiuni în încercarea de a fugi de războiul din țara sa # Rador
Un ucrainean de 31 de ani a ajuns în România cu un avion de mici dimensiuni în încercarea de a fugi de războiul din țara sa. În urmă a unui apel la 112, polițiștii de frontieră din Suceava au descoperit aparatul în spatele unei gospodării din Frătăuții Vechi, iar pe cel care l-a pilotat la […]
17:50
Ministrul energiei din Qatar a estimat că prețul petrolului ar putea ajunge la 150 de dolari pe baril # Rador
Preţul petrolului a urcat la cel mai ridicat nivel din 2023, depășind pragul de 90 de dolari pentru un baril. Ministrul energiei din Qatar a estimat că prețul petrolului ar putea ajunge la 150 de dolari pe baril dacă războiul nu se încheie rapid. Banca Goldman Sachs spune că tarifele la ţiţei ar putea depăși […]
Acum 24 ore
17:30
Președintele Emmanuel Macron va călători luni în Cipru pentru a „demonstra solidaritatea Franței” cu statul membru al Uniunii Europene, care a fost lovit săptămâna trecută de drone și rachete legate de conflictul din Orientul Mijlociu, au anunțat duminică oficiali de la Palatul Élysée. Dl Macron se va întâlni la Pafos cu președintele cipriot, Nikos Christodoulides, […]
17:10
Donald Trump a anunţat că nu va promulga alte legi până când proiectul de lege privind votul nu va fi adoptat de Congres # Rador
Președintele american Donald Trump a promis duminică, într-o postare pe rețelele de socializare, că nu va semna nicio altă lege până când Congresul nu va aproba un proiect de lege privind votul despre care democrații cred că i-ar priva pe unii alegători de dreptul de vot. Într-o postare pe platforma sa Truth Social, dl Trump […]
16:50
Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică în nord-vestul Greciei, dar autoritățile nu au raportat victime sau pagube semnificative. USGS (USGS), o autoritate globală în seismologie, a evaluat magnitudinea la 5,5. Seismul a fost resimțit puternic în regiunea Ioannina, capitala Epirului, la 420 km nord-vest de Atena, dar […]
16:30
Volodimir Zelenski a spus că experții ucraineni în drone vor fi „pe teren” în Orientul Mijlociu săptămâna viitoare # Rador
Duminică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că experți ucraineni vor ajunge în Orientul Mijlociu „săptămâna viitoare” pentru a-și oferi expertiza în lupta împotriva dronelor iraniene. „Cred că săptămâna viitoare, când experții vor fi pe teren, vor evalua situația și vor ajuta, pentru că vin cu capacitatea de a oferi asistență”, a spus dl Zelenski […]
16:00
Bursa de Valori din București a pierdut în această săptămână 18 miliarde de lei din capitalizare # Rador
Bursa de Valori din București a pierdut în această săptămână 18 miliarde de lei din capitalizare, în jur de 3,2%, iar valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 7,15%. Potrivit datelor BVB, cea mai bună zi la bursa a fost marți, când rulajul a depășit 184 de milioane de lei, iar cea mai slabă vineri, […]
15:40
Președintele Zelenski a declarat că a discutat despre producția comună de arme cu premierul olandez # Rador
Președintele Ucrainei și prim-ministrul olandez, Rob Jetten, au discutat despre producția comună de arme, a declarat dl Zelenski duminică, în timpul unei vizite a premierului Jetten la Kiev. „Este important să producem arme împreună cu Olanda – și cu siguranță vom continua și extinde această colaborare”, a declarat scris liderul de la Kiev pe X. […]
15:20
Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a declarat că războiul din Iran nu ar fi trebuit niciodată să aibă loc # Rador
Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a declarat că războiul din Iran nu ar fi trebuit niciodată să aibă loc. Vorbind cu jurnaliştii la Beijing. dl Wang a spus că „un pumn puternic nu înseamnă un motiv puternic”, însă nu a făcut nicio referire cu privire la impactul conflictului asupra livrărilor globale de petrol, în […]
15:00
Papa Leon a îndemnat la oprirea bombardamentelor și la dialog, pe fondul violențelor din Iran și Orientul Mijlociu # Rador
Duminică, Papa Leon a declarat că știri profund îngrijorătoare continuă să sosească din Iran și din întreg Orientul Mijlociu, îndemnând la încetarea violențelor și la reînnoirea eforturilor de a deschide un spațiu pentru dialog. Vorbind la rugăciunea Angelus din Piața Sfântul Petru, Papa a spus că acest conflict alimentează frica și ura și şi-a exprimat […]
14:50
Cea mai mare parte a hotelurilor din zona Băilor Herculane sunt pline în acest sfârșit de săptămână # Rador
Cea mai mare parte a hotelurilor din zona Băilor Herculane sunt pline în acest sfârșit de săptămână în care este sărbătorită și Ziua Femeii. Vremea este bună pentru drumeții, însă există și turiști care profită de centrele de relaxare. Corespondentul RRA, Mihai Bădescu, transmite. Reporter: Turiștii s-au bucurat de vremea frumoasă la o plimbare prin […]
14:50
Doamnele și domnișoarele din București au parte de o serie de gratuităţi și evenimente speciale de Ziua Internaţională a Femeii # Rador
Doamnele și domnișoarele din București au parte de o serie de gratuităţi și evenimente speciale astăzi, când este Ziua Internaţională a Femeii. Astfel, femeile care locuiesc în sectorul 2 vor beneficia pe tot parcursul lunii martie de analize medicale gratuite, printr-un parteneriat cu o clinică privată. Totodată, Muzeul Național de Artă a anunțat că vor […]
14:40
Circulația tramvaiului 5 a fost reluată la prânz, în capitală, după o pauză de mai mulți ani. Linia asigură legătura între nordul și estul Bucureștiului și a fost întreruptă până acum pentru lucrări de reabilitare. Supranumită „Tramvaiul corporatiștilor”, garnitura va circula pe un traseu ușor modificat din cauza altor lucrări. Primarul general capitalei, Ciprian Ciucu, […]
13:30
Zborurile de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv încep treptat să fie reluate, după ce guvernul israelian a aprobat unele operațiuni. În ultimele ore au decolat curse către Atena, Sofia și Budapesta, însă aeroportul îi sfătuiește pe pasageri să verifice situația înainte de a călători, întrucât multe alte zboruri rămân anulate. „Aeroportul Ben Gurion […]
13:20
Ahmad Alamolhoda, membru al Adunării Experților din Iran, a declarat că votul pentru noul lider suprem a avut loc și că liderul a fost ales. Potrivit agenției semi‑oficiale Mehr, el a spus că totul depinde acum de șeful Secretariatului Adunării Experților, Hosseini Bushehri, care este responsabil în acest moment de anunțarea publică a deciziei. (https://www.bbc.com/news/live/cz0g2yg3579t)/aspanily/ctuluc […]
12:50
Ambasadorul Iranului în Marea Britanie: „Fiți foarte atenți” în privința implicării în război # Rador
Ambasadorul Iranului în Marea Britanie, Seyed Ali Mousavi, a declarat într-un interviu că țara sa ar avea „dreptul la autoapărare” dacă Marea Britanie s-ar alătura direct atacurilor americano‑israeliene asupra Iranului. El a avertizat că Iranul se așteaptă ca guvernul britanic și alții „să fie foarte atenți, foarte precauți” în acțiunile lor. Marea Britanie a permis […]
12:40
Guvernul Malaeziei a anunțat că cel mai recent efort de a localiza zborul MH370, dispărut în urmă cu 12 ani, s-a încheiat fără succes. Boeingul 777 a dispărut în timpul rutei dintre Kuala Lumpur și Beijing, cu 239 de persoane la bord, iar de atunci au fost găsite doar fragmente mici ale aeronavei. Familiile celor […]
12:30
Președintele Israelului afirmă că loviturile au fost un răspuns la stocul de rachete al Iranului # Rador
Isaac Herzog a declarat că Iranul „se îndrepta rapid” către un arsenal de 20.000 de rachete balistice, acesta fiind unul dintre motivele pentru care Israelul și Statele Unite au decis „să acționeze rapid” pentru a elimina amenințarea. Întrebat cum justifică acțiunea în condițiile în care Iranul se afla la masa negocierilor, președintele israelian a spus […]
11:50
Există relatări despre pierderi grele de vieți omenești în Sudan, după ce drone au atacat două piețe din orașe sud‑vestice aflate sub controlul paramilitarilor RSF. Un medic de la spitalul Abu Zabad, din statul Kordofanul de Vest, a declarat pentru agenția AFP că 33 de persoane au fost ucise și până la 60 rănite sâmbătă. […]
11:40
Astăzi, de ziua lor, doamnele și domnișoarele au intrare gratuită la Muzeul în aer liber Astra din Dumbrava Sibiului, cel mai mare de acest fel din România. Și Muzeul Național Brukenthal a anunțat că oferă acces liber tuturor femeilor la Muzeul de Artă Contemporană din centrul orașului, ne-a transmis corespondenta RRA Carmen Vulcan. (RADIO ROMÂNIA […]
11:40
Oficialii din Teritoriul de Nord al Australiei i-au avertizat pe locuitori să nu intre în apele de inundație în creștere, deoarece crocodilii „sunt absolut peste tot”. Elicoptere și avioane au fost mobilizate pentru a evacua peste 1.000 de persoane către adăposturi, în condițiile în care orașul Katherine se confruntă cu cele mai grave inundații din […]
11:00
Adunarea Experților din Iran a decis, în linii mari, asupra viitorului lider suprem al țării, după ce ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis într-un atac americano-israelian. „S-a format o opinie decisivă și covârșitoare – care reprezintă punctul de vedere majoritar”, a declarat membrul Adunării, ayatollahul Mohammad Mehdi Mirbagheri, într-un videoclip publicat de agenția iraniană Fars, […]
09:50
Prim-ministrul Ilie Bolojan: Noi zboruri pregătite pentru repatrierea românilor din Orientul Mijlociu # Rador
Realizator: Premierul Ilie Bolojan susține că autoritățile lucrează intens pentru organizarea de noi curse care să permită românilor din Orientul Mijlociu să revină în țară în siguranță. El a declarat că la începutul săptămânii viitoare sunt planificate două zboruri prin Oman, iar Emiratele Arabe Unite au confirmat creșterea numărului de curse comerciale către București, în […]
09:30
Președintele american Donald Trump a respins comentariile oficialului iranian de rang înalt Ali Larijani, care afirmase pe rețelele sociale că Washingtonul trebuie să „plătească prețul” pentru loviturile americano-israeliene asupra Iranului. În interviul telefonic acordat sâmbătă CBS, partenerul de știri al BBC din SUA, Trump a declarat: „Nu am nicio idee despre ce vorbește, cine este. […]
09:20
Oui, si vous êtes en Dubaï et que vous publiez des informations non vérifiées, vous risquez une amende importante ou même une peine de prison # Rador
Dans le contexte du nouveau conflit au Moyen-Orient, la presse roumaine, mais aussi internationale, a mis en garde contre les risques encourus par les personnes bloquées en Dubaï pour diffusion d’informations non vérifiées – une amende substantielle et même une peine d’emprisonnement. Nous avons vérifié cette information: elle est exacte. CONTEXTE Le journal « Libertatea […]
09:20
ONU avertizează că lumea se află într-un moment de pericol grav din cauza războiului din Orientul Mijlociu # Rador
Subsecretarul general pentru afaceri umanitare al Națiunilor Unite, Tom Fletcher, a declarat că lumea se află într-un moment de pericol grav, provocat de conflictul din Orientul Mijlociu. El a spus pentru BBC că războiul va alimenta și mai mult polarizarea și extremismul. „Vedem multe consecințe neintenționate ale acestei escaladări militare. În întreaga regiune, observăm un […]
09:20
Guvernul iranian rămâne sfidător. Ali Larijani, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului și apropiat al ayatollahului Ali Khamenei, ucis săptămâna trecută, a declarat: „Loviturile efectuate de Republica Islamică vor continua. Nu îi vom lăsa să scape. Să nu creadă că vom permite americanilor să închidă rapid acest subiect și să spună: i-am lovit, […]
09:10
Da, dacă te afli în Dubai şi postezi informaţii neverificate poţi primi o amendă substanţială şi poţi face chiar închisoare # Rador
În contextul noului conflict din Orientul Mijlociu, în presa din România, dar şi din străinătate a apărut avertismentul potrivit căruia persoanele blocate încă în Dubai riscă o amendă serioasă şi inclusiv pedeapsa cu închisoarea dacă postează sau repostează informaţii neverificate. Am verificat informaţia şi este adevărată. CONTEXT Libertatea” a publicat pe 3 martie 2026 un […]
08:10
Armata israeliană a anunțat pe X că a „lansat un nou val de atacuri în Iran”, afirmând că vizează infrastructura din întreaga țară. Mesajul a fost publicat în jurul orei 08:30 la Teheran, în timp ce capitala se trezea după o noapte de lovituri asupra rafinăriilor sale de petrol. Cu aproximativ jumătate de oră înainte, […]
07:50
Până în 1946, republica insulară Murinoa se afla sub stăpânirea Franței. Viața de acolo nu era ușoară, dar oamenii nu aveau lipsuri, Franța oferind insulei tot ce era necesar. După al Doilea Război Mondial, Murinoa a obținut formal independența și, depășind o rezistență puternică și blocada francezilor, a devenit o economie prosperă – scrie Vasil […]
07:50
Senhit ft. Boy George cu piesa „Superstar” a câștigat San Marino Song Contest 2026. Kelly Joyce s-a clasat pe locul al doilea, iar Paolo Belli a ocupat locul al treilea cu piesa „Bellissima”. Inis Neziri și Maya Azucena s-au clasat la egalitate pe locul al patrulea. Senhit este o cântăreață italiană, care a reprezentat San […]
07:40
Președintele american Donald Trump a declarat aseară că nu este interesat să negocieze cu Iranul. El a vorbit cu reporterii de la bordul Air Force One despre posibilitatea ca războiul să se încheie doar după ce Teheranul nu va mai avea o armată funcțională sau vreo conducere rămasă la putere. Tot ieri, premierul israelian Benjamin […]
