Ieșean sancționat după ce a ignorat semnele de circulație
IasiTV Life, 9 martie 2026 06:20
Ghinion pentru un șofer din Iași aflat în tranzit prin Brăila. Crezând probabil că regulile de circulație sunt opționale, bărbatul de 39 de ani a virat dezinvolt pe Calea Călărașilor, deși indicatorul „Accesul interzis” era vizibil. Manevra i-a alertat imediat pe polițiștii de la Rutieră, care l-au tras pe dreapta duminică dimineața, în jurul orei [...] The post Ieșean sancționat după ce a ignorat semnele de circulație first appeared on IasiTV Life.
• • •
Alte ştiri de IasiTV Life
Acum 10 minute
06:40
Expoziție exotică la Grădina Botanică din Iași: Plante carnivore și specii rare, atracția vizitatorilor de 8 Martie # IasiTV Life
Grădina Botanică din Iași s-a transformat, de 8 Martie, într-o veritabilă junglă exotică. Sute de vizitatori, în special doamne și domnișoare care au beneficiat de gratuitate, au ales să celebreze Ziua Femeii printre specii rare și decoruri spectaculoase. Punctul de atracție al expoziției l-a reprezentat Cycas revoluta, o plantă de o eleganță aparte, originară din [...] The post Expoziție exotică la Grădina Botanică din Iași: Plante carnivore și specii rare, atracția vizitatorilor de 8 Martie first appeared on IasiTV Life.
Acum 30 minute
06:30
Intervenție ratată în satul Bojila: Un nou-născut a murit după ce autospeciala SAJ s-a blocat pe un drum județean plin de noroi # IasiTV Life
În satul Bojila, timpul pare că stă în loc, dar pentru un bebeluș grăbit să vină pe lume, fiecare minut pierdut în noroi a fost fatal. O mamă de 19 ani și-a văzut pruncul stingându-se în brațe în timp ce, la câțiva kilometri distanță, motoarele ambulanțelor urlau neputincioase, blocate în mâlul de pe drumul județean. [...] The post Intervenție ratată în satul Bojila: Un nou-născut a murit după ce autospeciala SAJ s-a blocat pe un drum județean plin de noroi first appeared on IasiTV Life.
06:20
Ghinion pentru un șofer din Iași aflat în tranzit prin Brăila. Crezând probabil că regulile de circulație sunt opționale, bărbatul de 39 de ani a virat dezinvolt pe Calea Călărașilor, deși indicatorul „Accesul interzis” era vizibil. Manevra i-a alertat imediat pe polițiștii de la Rutieră, care l-au tras pe dreapta duminică dimineața, în jurul orei [...] The post Ieșean sancționat după ce a ignorat semnele de circulație first appeared on IasiTV Life.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
INVITAT / LAVINIU LĂCUSTĂ – Președinte USLIP Iași The post DEZBATEREA ZILEI / PROTESTE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT first appeared on IasiTV Life.
16:00
INVITAT / CRISTINEL CONDREA – Primarul comunei Rediu The post DEZBATEREA ZILEI / Rediu, pe drumul modernizării first appeared on IasiTV Life.
15:30
INVITAT /Petru-Bogdan Cojocaru – deputat, președinte PSD – Iași The post POLITICA LA IAȘI /Dialoguri politice first appeared on IasiTV Life.
15:00
Ford Pro şi UniCredit Leasing lansează o ofertă pentru companii: programul RABLA şi dobândă fixă 0% la leasing financiar # IasiTV Life
Într-un climat economic în care eficienţa operaţională şi predictibilitatea costurilor cântăresc tot mai mult în deciziile de investiţii, Ford Pro şi UniCredit Leasing anunţă un demers comun de susţinere a mediului de business din România. Ford – liderul pieţei de vehicule comerciale din România – lansează propriul program RABLA pentru înnoirea parcurilor auto, completat de [...] The post Ford Pro şi UniCredit Leasing lansează o ofertă pentru companii: programul RABLA şi dobândă fixă 0% la leasing financiar first appeared on IasiTV Life.
13:10
Primăvara nu este doar un anotimp. Este momentul în care totul prinde viață, momentul în care simți nevoia unui nou început… și a unui loc care să respire odată cu tine. Cum ar fi ca primăvara asta să te găsească… exact acolo unde îți doreai? Bine ai venit la Copou Garden Residence. Aici, am redefinit [...] The post Apartamente 1, 2 sau 3 camere în Iași – Copou Garden Residence first appeared on IasiTV Life.
12:30
INVITAT / Prof.univ.dr habilitat LUCIAN EVA – Medic primar neurochirurg The post EU SĂNĂTOS / Afecțiunile sistemului nervos-Când intervenim? first appeared on IasiTV Life.
12:30
INVITAT / Pr. paroh Eduard Axinte – Parohia ”Sf. Dumitru” Hilița The post LUMINA ORTODOXIEI / De ce ne spovedim? first appeared on IasiTV Life.
12:30
INVITAT / LAVINIU LĂCUSTĂ – Președinte USLIP Iași The post DEZBATEREA ZILEI / PROTESTE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT first appeared on IasiTV Life.
10:10
Cinema Ateneu invită cinefilii la un eveniment special dedicat celor mai apreciate producții cinematografice ale anului – Săptămâna Filmelor de Oscar, desfășurată în perioada 10 – 15 martie. Vedeți și Programul Cinema Ateneu în perioada 6-12 martie Publicul va avea ocazia să descopere o selecție de filme remarcate în sezonul marilor premii internaționale, semnate de [...] The post Săptămâna Filmelor de Oscar la Ateneul Iași first appeared on IasiTV Life.
09:30
Cu ocazia implinirii a 85 de ani de la Pogromul de la Iasi, moment de profunda durere in istoria evreilor din Romania, initiatorii Marsului Vietii doresc sa reafirme importanta memoriei si a responsabilitatii morale care revin tuturor in pastrarea adevarului istoric. ”In ultimii 11 ani, Marsul Vietii la Iasi a fost organizat anual la data [...] The post Se împlinesc 85 de ani de la Pogromul de la Iași first appeared on IasiTV Life.
09:10
Reprezentanții PSD Iași spun că este deja luna martie și România nu are măcar o schiță a bugetului pentru anul în curs. Potrivit acestora, instituțiile funcționează la nivel de avarie, proiectele noi de investiții lipsesc cu desăvârșire, iar atragerea fondurilor europene, prin PNRR, pare că este departe de ceea ce și-a propus Guvernul. Vedeți și [...] The post Românii au nevoie de măsurile sociale propuse de PSD first appeared on IasiTV Life.
06:30
Trafic blocat în cartierul Alexandru, după ce o persoană a căzut dintr-un tramvai în zona Zimbru # IasiTV Life
Un incident a blocat circulația joi seară în cartierul Alexandru. Un bărbat a căzut din ușa unui tramvai între stațiile Zimbru și Dacia, provocând o mobilizare masivă a forțelor de intervenție. La fața locului au ajuns de urgență mai multe echipaje de Poliție și o ambulanță SAJ, care i-au acordat victimei primele îngrijiri medicale, scrie [...] The post Trafic blocat în cartierul Alexandru, după ce o persoană a căzut dintr-un tramvai în zona Zimbru first appeared on IasiTV Life.
06:20
Atenție, călători! CFR modifică circulația trenurilor pe ruta Iași – Brașov până în luna aprilie # IasiTV Life
CFR Călători a anunțat oficial o serie de modificări majore în circulația trenurilor InterRegio care fac legătura între Iași și Brașov. Începând cu data de 11 martie 2026, mai multe garnituri au fost anulate sau restructurate din cauza unor lucrări de infrastructură feroviară programate pe secția Adjud – Onești, între stațiile Urechești și Căiuți. Conform [...] The post Atenție, călători! CFR modifică circulația trenurilor pe ruta Iași – Brașov până în luna aprilie first appeared on IasiTV Life.
06:10
Focuri de armă și agresiuni la Negrești: Anchete demarate după un atac asupra poliției # IasiTV Life
Un incident deosebit de grav, soldat cu utilizarea armamentului din dotare, a fost raportat la Poliția Orașului Negrești. Un apel la numărul de urgență 112 a direcționat un echipaj de ordine publică către un scandal în desfășurare, însă intervenția s-a transformat rapid într-o agresiune directă asupra oamenilor legii. Potrivit datelor oficiale, polițiștii au fost depășiți [...] The post Focuri de armă și agresiuni la Negrești: Anchete demarate după un atac asupra poliției first appeared on IasiTV Life.
06:00
O descoperire șocantă a avut loc ieri dimineață în localitatea Codăești. Un bărbat în vârstă de 42 de ani a alertat autoritățile după ce și-a găsit fratele decedat în propria locuință. Victima, un bărbat de 47 de ani, prezenta o plagă împușcată la nivelul capului, iar lângă trupul neînsuflețit a fost găsită o armă de [...] The post Anchete la Codăești după ce un bărbat a fost găsit decedat first appeared on IasiTV Life.
5 martie 2026
14:50
Ne-am regăsit de multe ori în muzica lor, in povești care au crescut odată cu noi. Pe 15 martie ne vedem din nou, față în față, să cântăm, să dansăm și să renaștem împreună cu muzica sufletului nostru! 15 martie 2026 Iași – Sala Unirii (Cinema Victoria) Bilete iaBilet .ro https://facebook.com/events/s/iasi-i-concert-bosquito/1548526753075398 sursa fb The post Bosquito revine la Iași! first appeared on IasiTV Life.
13:50
INVITAT / Conf.univ.dr. TUDOR CIUHODARU – Medic primar Urgențe The post DEZBATEREA ZILEI / REMEMBER`77! first appeared on IasiTV Life.
13:50
INVITAT / Excelența sa Dr. LIOR BEN DOR – Ambasadorul statului Israel în România The post DEZBATEREA ZILEI / CONFLICT ÎN ORIENTUL MIJLOCIU first appeared on IasiTV Life.
12:00
INVITAT / DR. Bogdan Iliescu – Medic Neurochirurg „Pe firul cunoașterii”, emisiune realizată de Magda Axinte. Cum influențează educația dezvoltarea creierului? În această ediție discutăm cu dr. Bogdan Iliescu, medic neurochirurg, despre neuroștiințe, stări emoționale, valori morale și sănătatea creierului. Ce este neuroplasticitatea? Cum ne modelează experiențele structura cerebrală? Ce putem face concret pentru a [...] The post PE FIRUL CUNOAȘTERII / Educația ne modelează creierul first appeared on IasiTV Life.
07:00
Mucenicii au cucerit vitrinele. De la varianta clasică cu nucă, la rețetele „exotice” cu fistic # IasiTV Life
Sezonul celor „40 de sfinți” a început oficial în patiseriile din toată țara, iar aroma de scorțișoară și nucă a pus stăpânire pe marile orașe. Fie că sunt moldovenești – copți sub forma infinitului și însiropați cu miere – sau muntenești – mici „opturi” înotând în supă dulceagă – deliciile tradiționale au devenit vedetele săptămânii. [...] The post Mucenicii au cucerit vitrinele. De la varianta clasică cu nucă, la rețetele „exotice” cu fistic first appeared on IasiTV Life.
06:50
Războiul comunicatelor în Coaliție: Ilie Bolojan acuză PSD de dezinformare privind proiectul de buget # IasiTV Life
Premierul Ilie Bolojan a reacționat dur miercuri seară, după ce PSD a emis un comunicat prin care îl acuza de blocarea negocierilor pe buget. Șeful Executivului susține că realitatea din spatele ușilor închise este total diferită de mesajele publice ale social-democraților. „Este de neînțeles de ce lucrurile se derulează normal în ședințe, iar după câteva [...] The post Războiul comunicatelor în Coaliție: Ilie Bolojan acuză PSD de dezinformare privind proiectul de buget first appeared on IasiTV Life.
06:40
Moarte suspectă în Erbiceni: O femeie de 25 de ani găsită decedată în casă. Apelul experților pentru siguranța copiilor # IasiTV Life
O comunitate întreagă din Erbiceni este în stare de șoc după moartea fulgerătoare a Adelinei, o tânără de doar 25 de ani. Drama a fost descoperită de soțul femeii, aflat la muncă în Germania, care a observat pe camerele de supraveghere că mașina familiei nu plecase spre școală la ora obișnuită. Îngrijorat, bărbatul și-a sunat [...] The post Moarte suspectă în Erbiceni: O femeie de 25 de ani găsită decedată în casă. Apelul experților pentru siguranța copiilor first appeared on IasiTV Life.
06:30
România și-a ales reprezentanta pentru Eurovision 2026: Alexandra Căpitănescu pleacă la concursul european # IasiTV Life
Alexandra Căpitănescu, tânăra artistă care a cucerit publicul în 2023 prin câștigarea show-ului „Vocea României”, face pasul cel mare către cariera internațională. Miercuri seară, gălățeanca a fost desemnată marea câștigătoare a Selecției Naționale, urmând să urce pe scena de la Viena, în luna mai, cu piesa „Choke Me”. Ascensiunea Alexandrei a fost fulminantă. După ce [...] The post România și-a ales reprezentanta pentru Eurovision 2026: Alexandra Căpitănescu pleacă la concursul european first appeared on IasiTV Life.
06:20
Miercuri seară, un accident rutier a avut loc pe Șoseaua Voinești din Iași, în zona Centrului Maternal „Maternus”. Un autoturism a intrat în coliziune cu o motocicletă, incidentul soldându-se cu rănirea motociclistului. La locul evenimentului au intervenit prompt o autospecială din cadrul ISU Iași și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) pentru a [...] The post Motociclist transportat la spital după un accident pe Șoseaua Voinești first appeared on IasiTV Life.
06:00
Incendiu într-un bloc din Iași: Șase persoane evacuate după ce o tigaie a fost uitată pe foc # IasiTV Life
Pompierii ieșeni au intervenit de urgență miercuri după amiază pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul 7 al unui imobil din Piața Voievozilor. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o platformă pentru salvare de la înălțime, un echipaj de descarcerare și o ambulanță SMURD. În urma incidentului, patru [...] The post Incendiu într-un bloc din Iași: Șase persoane evacuate după ce o tigaie a fost uitată pe foc first appeared on IasiTV Life.
4 martie 2026
12:30
INVITAȚI / AURORA VATAMANIUC – Președinte Fundația Star of Hope RomaniaCRISTINA NICHITA – Asociația „Surâsul Albastru” The post DEZBATEREA ZILEI / Un surâs pentru speranță first appeared on IasiTV Life.
10:10
Opera Națională Română din Iași oferă publicului posibilitatea de a revedea una dintre cele mai apreciate creații din repertoriu, „Indiile galante”, de Jean-Philippe Rameau. Evenimentul, care poartă semnătura inconfundabilă a regizorului Andrei Șerban, este programat vineri și sâmbătă, în Sala Mare, cu începere de la ora 18:30. Vedeți și Programul Cinema Ateneu în perioada 6-12 [...] The post „Indiile galante”, în regia lui Andrei Șerban, la Opera Iași first appeared on IasiTV Life.
07:30
INVITAT / Lucian Ioan – Președinte Uniunea Națională a Patronatului Român The post BUSINESS ROMÂNESC / MIȘCAREA PATRONALĂ DIN ROMÂNIA first appeared on IasiTV Life.
05:40
Dosar penal după decesul unui minor de 14 ani într-o școală din Botoșani. Ce spun martorii despre ultimele momente ale elevului # IasiTV Life
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani au demarat o investigație amplă după ce un elev în vârstă de 14 ani, din comuna Mihai Eminescu, a încetat din viață marți. Adolescentului i s-a făcut rău în timp ce se afla la cursuri, decesul fiind constatat la scurt timp. Potrivit purtătorului de cuvânt al [...] The post Dosar penal după decesul unui minor de 14 ani într-o școală din Botoșani. Ce spun martorii despre ultimele momente ale elevului first appeared on IasiTV Life.
05:30
O noapte obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru două femei din localitatea Dobrânceni, județul Botoșani. O bătrână de 77 de ani și fiica sa de 54 de ani au fost victimele unei tâlhării calificate, după ce un individ cu fața acoperită a forțat ușa locuinței. Înarmat cu un obiect tăietor provenit de la o unghieră, [...] The post Două femei, mamă și fiică, atacate în propria casă de un vecin cu cagulă first appeared on IasiTV Life.
05:20
Pompieri blocați în noroi două ore în drum spre un incendiu. Un bărbat din Vaslui a pierit încercând să-și salveze economiile # IasiTV Life
Patruzeci de mii de lei – rodul muncii după vânzarea animalelor – s-au transformat într-o capcană mortală pentru un vasluian de 52 de ani. Martori la un incendiu care le înghițea locuința, soții din satul Găvanu au privit neputincioși cum flăcările se extindeau. Într-un gest reflex de disperare, bărbatul s-a aruncat în vâlvătaie pentru a [...] The post Pompieri blocați în noroi două ore în drum spre un incendiu. Un bărbat din Vaslui a pierit încercând să-și salveze economiile first appeared on IasiTV Life.
04:50
Doliu în Fălticeni: Andreea Anița, tânăra care a mobilizat mii de oameni în lupta împotriva cancerului, a încetat din viață # IasiTV Life
Comunitatea din Fălticeni este în doliu după ce Andreea Anița, tânăra care a devenit un simbol al curajului, a pierdut bătălia cu o boală necruțătoare. După 11 ani de luptă neîncetată împotriva cancerului, anunțul decesului a fost făcut de polițistul brașovean Daniel Zontea (Dani Cek), cel care a coordonat campaniile de sprijin pentru tineră. Deși [...] The post Doliu în Fălticeni: Andreea Anița, tânăra care a mobilizat mii de oameni în lupta împotriva cancerului, a încetat din viață first appeared on IasiTV Life.
3 martie 2026
14:00
INVITAT / SELENA CARAZĂ – Ciocolatier The post DAREA DE SEAMĂ / Ciocolată cu suflet first appeared on IasiTV Life.
14:00
INVITAT / Dr. RALUCA MODORANU – Medic primar psihiatru The post DEZBATEREA ZILEI / DEPRESIA, BOALA SECOLULUI first appeared on IasiTV Life.
13:10
INVITAT / CIPRIAN CIUCAN – Director DJADP Iași The post DEZBATEREA ZILEI / DRUMURILE NOASTRE TOATE first appeared on IasiTV Life.
06:30
Autoritățile ieșene au deschis o anchetă în urma unui deces survenit luni seară pe un șantier din zona Tătărași. Victima, un muncitor necalificat în vârstă de circa 40 de ani, și-ar fi pierdut cunoștința în timpul activității profesionale. Deși intervenția echipajelor de prim-ajutor a fost rapidă, manevrele de salvare au rămas fără rezultat. În prezent, [...] The post Accident de muncă în Tătărași: ITM și Poliția anchetează decesul unui bărbat first appeared on IasiTV Life.
06:20
Comisia Europeană în România anunță noi oportunități de carieră pentru absolvenții de studii superioare # IasiTV Life
Comisia Europeană în România anunță noi oportunități de carieră pentru absolvenții de studii superioare.. Concursul principal pentru posturi de debut (AD5) se redeschide, pentru prima dată din 2019. Tot ce îți trebuie este: Citiți și Standarde europene în echitația ieșeană: USV Iași pregătește viitorii instructori și antrenori de călărie Mai multe detalii găsiți AICI Fii [...] The post Comisia Europeană în România anunță noi oportunități de carieră pentru absolvenții de studii superioare first appeared on IasiTV Life.
06:00
Standarde europene în echitația ieșeană: USV Iași pregătește viitorii instructori și antrenori de călărie # IasiTV Life
Federația Ecvestră Română anunță organizarea primei sesiuni din 2026 pentru categoria Antrenori / Monitori, găzduită de USV Iași între 9 și 12 martie. Cursul răspunde cererii crescute de personal calificat în sectorul de agrement și sport, punând un accent deosebit pe standardele internaționale de siguranță și bunăstarea calului. Structura programului: Citiți și Rețea de defibrilatoare [...] The post Standarde europene în echitația ieșeană: USV Iași pregătește viitorii instructori și antrenori de călărie first appeared on IasiTV Life.
05:50
Consiliul Județean Iași a dat undă verde proiectului transfrontalier „PreMED”, o inițiativă de 1,66 milioane euro finanțată prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova. Proiectul vizează modernizarea radicală a serviciilor de prim-ajutor pe ambele maluri ale Prutului. Principalele dotări prevăzute în proiect includ: Implementat de ADI EURONEST în parteneriat cu serviciile de ambulanță din Iași și [...] The post Rețea de defibrilatoare și ambulanțe noi în mediul rural prin proiectul PreMED first appeared on IasiTV Life.
2 martie 2026
13:40
INVITAT / Conf.univ.dr. IONUȚ NISTOR – Medic primar nefrolog The post DEZBATEREA ZILEI / Ambulatoriu nou la Spitalul Clinic ”Dr. C.I. Parhon” first appeared on IasiTV Life.
13:20
Un brand cu tradiție în capitala Moldovei, DAMES redefinește stilul feminin prin colecții de rochii unice, realizate prin tehnici inovatoare de imprimare. Vedeți și https://www.dames.ro/ Fie că sunt create pentru munca la birou sau la un eveniment special, rochiile noastre sunt create pentru a le face pe doamne și domnișoare să se simtă încrezătoare, pentru [...] The post DAMES – pentru femei încrezătoare first appeared on IasiTV Life.
09:20
Opera Națională Română din Iași programează mâine primul spectacol al lunii martie. De la ora 18:30, în Sala Mare, iubitorii baletului sunt așteptați la o nouă întâlnire cu spectacolul „Don Quijote”, de Ludwig Minkus. Reprezentația, a cărei coregrafie, regie și adaptare sunt semnate de Ileana Iliescu, este bazată pe episoade preluate din celebrul roman „Don [...] The post „Don Quijote” este primul spectacol al lunii la Opera Iași first appeared on IasiTV Life.
07:00
„Casa Pătrată” reintră în circuit: Câți bani alocă Consiliul Județean Iași pentru marea mutare din luna aprilie # IasiTV Life
Reabilitarea Palatului Administrativ din Iași a intrat în linie dreaptă. Prefectul Constantin Dolachi a anunțat că pe data de 16 martie va începe procedura oficială de recepție a lucrărilor, urmând ca din luna aprilie birourile să fie reocupate. „Constructorul execută acum doar mici retușuri. Imediat după recepție, vom demara procesul de relocare”, a declarat prefectul, [...] The post „Casa Pătrată” reintră în circuit: Câți bani alocă Consiliul Județean Iași pentru marea mutare din luna aprilie first appeared on IasiTV Life.
06:40
Escaladarea tensiunilor în Strâmtoarea Ormuz pune sub presiune economia globală, cu efecte imediate prognozate pentru piața din România. Considerată „robinetul petrolier al lumii”, strâmtoarea tranzitată zilnic de până la 300 de nave asigură fluxul a 20% din consumul mondial de țiței. Orice blocaj militar impus de Iran ar putea arunca prețul barilului de petrol Brent [...] The post Alertă la pompă! Coșmarul din Orientul Mijlociu care ne va goli buzunarele first appeared on IasiTV Life.
06:20
Rețea transfrontalieră de trafic de migranți, destructurată pe malurile Prutului. Șase cetățeni din Bangladesh, prinși după ce au traversat râul cu barca # IasiTV Life
O amplă acțiune coordonată între polițiștii de frontieră din Iași și omologii lor din Republica Moldova a dus, la finalul lunii februarie, la anihilarea unei filiere de trafic de migranți. Patru traficanți au fost reținuți după ce au facilitat trecerea ilegală a șase cetățeni din Bangladesh peste râul Prut. Grupul de migranți, cu vârste între [...] The post Rețea transfrontalieră de trafic de migranți, destructurată pe malurile Prutului. Șase cetățeni din Bangladesh, prinși după ce au traversat râul cu barca first appeared on IasiTV Life.
06:20
O după-amiază obișnuită s-a transformat într-o scenă de coșmar în satul Poiana, comuna Brusturi. În jurul orei 16:10, un autoturism scăpat de sub control a părăsit carosabilul, izbindu-se violent de gardul unei gospodării. La doar câteva secunde după impact, vehiculul a fost înghițit de un incendiu generalizat. Cele trei persoane aflate în mașină au trăit [...] The post Mașină în flăcări după un impact violent în Neamț. Trei persoane au scăpat miraculos first appeared on IasiTV Life.
1 martie 2026
07:30
Guvernul monitorizează criza din Orientul Mijlociu. Ilie Bolojan: „Ambasadele sunt mobilizate pentru asistență” # IasiTV Life
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de susținere pentru românii afectați de tensiunile din Orientul Mijlociu, subliniind că prioritatea zero a Cabinetului său este siguranța acestora. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, premierul a dat asigurări că este informat în timp real de către MAE despre starea comunităților de români și despre siguranța personalului [...] The post Guvernul monitorizează criza din Orientul Mijlociu. Ilie Bolojan: „Ambasadele sunt mobilizate pentru asistență” first appeared on IasiTV Life.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.