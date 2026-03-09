Moţiune simplă împotriva ministrului Dragoș Pîslaru, în dezbatere și supusă la vot în Senat

13:50

Un tânăr de 20 de ani, beat şi cu permisul suspendat, a nenorocit o întreagă familie, aseară, pe o șosea din Pitești. Urmărit de poliţie după ce nu a oprit la un filtru rutier, individul a zdrobit o altă maşină. Şoferul a murit. Alţi trei oameni - printre care şi un copil - au ajuns la spital. Deşi legile sunt mai aspre, nimic nu pare să oprească fenomenul şoferilor băuţi sau drogaţi, care transformă maşinile în arme. Aproape 30.000 au fost prinşi de poliţişti numai anul trecut. La un calcul simplu, asta înseamnă 80 de astfel de şoferi periculoşi zilnic. Şoferul reţinut a avut permisul suspendat de trei ori în 3 ani. Ultima dată - după ce a fost prins conducând cu aproape 120 de km pe oră în oraş