Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Bolovan se dovedește un vizionar... la scumpiri de prețuri

Societatea de transport public local din Oradea s-a făcut de mirul lumii, după ce săptămâna trecută s-a lăudat pe internet că face curățenie în stațiile de tramvai și autobuz din oraș. OTL a postat pe Facebook un videoclip care arată mai mulți muncitori, în echipe de câte 2-3, în timp ce spălau refugii pentru călători. Numai că, așa cum se vede chiar și pentru necunoscători în ale tehnologiei, filmulețul a fost creat cu AI...