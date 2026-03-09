Ministrul iranian de Externe confirmă ajutorul rusesc: „Cooperarea militară dintre Iran și Russia nu este ceva nou și nu este un secret”

22:10

Modificările cerebrale asociate bolii Alzheimer au progresat de până la 20 de ori mai rapid la femeile care prezentau și niveluri anormale ale unei proteine legate de boala Parkinson, arată un studiu recent. Descoperirea ar putea explica de ce femeile sunt afectate disproporționat de demență și deschide ușa către strategii de tratament mai bine adaptate. […]