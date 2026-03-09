Gigi Becali anunță că nu se mai implică la FCSB. Mirel Rădoi are controlul. „Mi-am dat seama că trebuie o cotitură, o nouă eră”
Gândul, 9 martie 2026 08:50
Gigi Becali a spus că Mirel Rădoi va avea puterea la FCSB și nu se va mai implica în aspectele tactice ale echipei. Echipa roș-albastră ar urma să joace într-un sistem 4-4-2. Rădoi va aduce schimbări în primul 11. Miculescu și Thiam nu vor mai juca în benzi în atac, iar U21 rămâne portarul Matei […]
• • •
Economistul Claudiu Năsui a criticat, într-o postare pe rețelele sociale, politicile guvernamentale de sprijin economic. Acesta susține că așa-zisele „scheme de relansare” sunt finanțate din taxele mari plătite de oameni și nu produc efecte reale. Fostul ministru al Economiei susține că aceste programe reprezintă o redistribuire de bani „de la unii la alții”. Fostul ministru […]
Cristian Chivu, antrenorul celor de la Inter, e nemulțumit de cei din ofensiva echipei sale, Bonny și Esposito, după eșecul cu AC Milan, 0-1. Golul a fost înscris de Pervis Estupinan, în minutul 35. Spre finalul meciului, cei de la Inter au cerut penalty pentru un henț al lui Ricci, dar Chivu nu a contestat […]
Corneliu, în vârstă acum de 75 de ani, mergea periodic la controlul de rutină pentru prostată și respecta întocmai indicațiile date de medic. La unul dintre aceste controale, în urmă cu doi ani, medicul i-a descoperit o formațiune suspectă la nivelul superior al rectului, după ce anterior analizele i-au indicat o hemoglobină foarte scăzută, pentru […]
Interviu cu garda jos. Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru: „Am avut multe momente în care am primit mesaje de la tinere care îmi spuneau că le inspir” # Gândul
Pentru că Martie este Luna Femeii, celebrăm Femeia şi Feminitatea prin interviuri cu reprezentante din fiecare partid de pe eşichierul politic românesc. Violeta Alexandru a intrat în politică, în calitate de titular pe un post de consilier în grupul parlamentar al PNL, pentru ca, ulterior, să fie numită ministru al Muncii, de acelaşi partid. În […]
Criza energiei se adâncește. Petrolul a urcat, luni, spre 120 de dolari pe baril din cauza războiului din Iran și a blocajului din Strâmtoarea Ormuz # Gândul
Prețul petrolului a urcat luni spre 120 de dolari pe baril pe fondul războiului din Iran, care afectează producția și transportul energetic din Orientul Mijlociu. Blocarea Strâmtorii Ormuz și atacurile asupra infrastructurii petroliere cresc temerile privind o criză globală a energiei care deja nu mai poate fi evitată. Prețul petrolului a depășit pragul de 115 […]
Scumpirea carburanților se răsfrânge asupra întregii situații economice din România, iar efectele în lanț încep să se vadă. O cursă Uber de la București în Măgurele, de 23 de km, a ajuns subiect de dezbatere pe Facebook din cauza prețului afișat. Un client a postat cât a plătit pentru acest drum, iar îndemnul lui exprimă […]
Ce preț trebuie să plătești în 2026 pentru a îți închide balconul cu tâmplărie PVC și geam termopan # Gândul
Tot mai mulți români au început să opteze pentru închiderea balconului și asta pentru a câștiga mai mult spațiu în locuință sau pentru izolarea termică. Proprietarii trebuie să știe că, dacă iau în calcul această variantă, trebuie să scoată bani mulți din buzunar. În 2026, costurile pentru a închide balconul cu tâmplărie PVC și geam […]
Scandal într-un restaurant din Franța: o femeie originară din Republica Moldova spune că a fost dată afară pentru că era cu copilul # Gândul
O femeie originară din Republica Moldova susține că a trecut printr-o experiență umilitoare într-un restaurant cunoscut din Franța, unde ajunsese în vacanță alături de prietene și de fiul ei. A fost dat afară din restaurant doar pentru că era însoțită de copil Victoria Postolache povestește că și-a dorit să ia masa într-un local renumit și […]
Când s-ar putea termina războiul din Orientul Mijlociu. Trump: „Decizia va fi luată împreună cu Netanyahu” # Gândul
Președintele Donald Trump afirmă că o eventuală încetare a războiului cu Iranul va fi decisă împreună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Declarația vine în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Președintele Donald Trump a declarat că decizia privind încetarea războiului cu Iranul nu va fi luată unilateral, ci în coordonare cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. […]
Guvernul are pe masă cinci scenarii pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei. Bogdan Ivan: „Suntem deja hotărâţi să activăm diferite mecanisme” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, într-o intervenție la Antena 3, că statul are cinci scenarii pe masă pentru a nu se ajunge la 10 lei pentru un litru de carburant, după ce s-a înregistrat cea mai mare creștere săptămânală a prețului pentru barilul de petrol din 1983 încoace. Bogdan Ivan a vorbit despre creșterea […]
Sărbătoarea celor 40 de Mucenici. Ce tradiții și obiceiuri trebuie să respecți pe 9 Martie. Munca interzisă, iar bărbații beau 44 de pahare cu vin # Gândul
Pe 9 martie, credincioșii ortodocși comemorează Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ei au fost un grup de soldați creștini care și-au pierdut viața pentru credința lor în primele secole ale creștinismului. Pe lângă semnificația religioasă, această zi este bogată în tradiții și obiceiuri. Tradiții și obiceiuri de mucenici Potrivit tradiției, cei 40 de soldați […]
România a solicitat activarea Mecanismului european rescEU. Câți conaționali au fost aduși în țară # Gândul
România, prin Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul MAI, a solicitat activarea Mecanismului european rescEU pentru repatrierea cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu, a anunțat, luni, 9 martie, Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit MAE, România este prima țară care solicită activarea mecanismului european rescEU de la crearea acestuia în 2019, pentru repatrieri. Ruta Muscat-București, activă […]
Macron, primul lider occidental care a discutat cu șeful Iranului, după izbucnirea războiului din Orient. Parisul cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz # Gândul
Emmanuel Macron a devenit primul lider occidental care discută cu președintele iranian Masoud Pezeshkian după izbucnirea războiului din Iran. Liderul francez încearcă să detensioneze conflictul regional și să medieze dialogul dintre Teheran și președintele Donald Trump. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a purtat o discuție directă cu președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, devenind primul lider occidental care […]
Reacția lui Trump după scumpirea bruscă a barilului de petrol: „Este un preț foarte mic de plătit pentru siguranța și pacea globală” # Gândul
Președintele Donald Trump a declarat că scumpirea petrolului provocată de tensiunile dintre SUA și Iran este „un preț foarte mic de plătit” pentru securitatea globală. Reacția liderului de la Casa Albă vine în contextul creșterii accelerate a prețurilor energiei și al războiului în plină escaladare din Orientul Mijlociu. Donald Trump a afirmat că majorarea recentă […]
O cafenea din București a intrat în Top 100 mondial. Localul a fost selectat din peste 38.000 de concurenți # Gândul
O cafenea de specialitate din București a reușit să fie inclusă în clasamentul mondial al celor mai apreciate localuri de profil. Este vorba despre Bob Coffee Lab, care ocupă locul 55 în ierarhia „The World’s 100 Best Coffee Shops”. Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului CoffeeFest Madrid 2026. Cafeneaua din România este singura reprezentantă […]
9 Martie, calendarul zilei: 20 de ani de la tragicul deces al Laurei Stoica. Ornella Muti împlinește 71 de ani. Moare Charles Bukowski # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 9 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Laura Stoica a fost una dintre cele mai iubite și influente artiste de muzică pop-rock din România, cu o carieră marcată de energie scenică, pasiune și talent muzical. Născută pe 10 aprilie […]
Interviu cu garda jos. Senatorul PSD, Victoria Stoiciu:”Când un bărbat ajunge într-o funcție politică, nimeni nu se întreabă al cui amant sau fiu e” # Gândul
Pentru că Martie este Luna Femeii, celebrăm Femeia şi Feminitatea prin interviuri cu reprezentante din fiecare partid de pe eşichierul politic românesc. Vocile câtorva se ridică mai sus ca ale altora pentru că viaţa e compusă din pete de culoare. Senatorul PSD, Victoria Stoiciu, este una dintre cele 7 voci care s-au ridicat deasupra tumultului […]
Lupte în Orient, ziua 10. Gardienii Revoluției îi jură credință lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului/Bahrainul, bombardat puternic # Gândul
Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în a 10-a zi, iar tensiunile între SUA și Israel, pe de o parte și Iranul par că nu se vor calma prea curând. GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de peste zi în războiul din Orientul Mijlociu.
Elevii unui colegiu din Piteşti au construit un robot cu care vor participa la o competiție națională la București. Câștigătorii din România merg la campionatul mondial. Ce știe să facă robotul elevilor piteșteni # Gândul
Mai mulți elevi din Piteşti au creat un robot care ar putea oricând să fie cea mai bună mână de ajutor pentru orice mamă exasperată de jucăriile copiilor aruncate prin casă. Patrick ar pune ordine doar din câteva drumuri prin casă, dacă ar fi programat să facă asta. Cine spune că ştiinţa şi tehnica nu […]
Cât gaz și petrol a importat Europa din Rusia în 2025. Tranzitul prin Ucraina a umplut și conturile Kievului. Cât a încasat Ucraina de la Rusia # Gândul
La 4 ani de la invazia rusă a Ucrainei, Uniunea Europeană a continuat să importe petrol din Rusia, deși Moscova a fost lovită cu sancțiuni financiare. În contextul tensiunilor dintre Ungaria și Ucraina, cantitatea de gaz importat de UE din Rusia a continuat să scadă de la 150,2 de miliarde de metri cubi (2021) la […]
Un cuplu din Olanda, fără nicio experiență în construcții, a ridicat o căsuță de la zero cu ajutorul ChatGPT. Unde au apărut probleme în acest proiect # Gândul
Un cuplu din Olanda a reușit să construiască în 2025 prima lor casă de dimensiuni reduce, deși experiența lor în construcții era inexistentă. Anne Leijdekkers, în vârstă de 32 de ani, antreprenoare în domeniul artelor, și Simone Solazzo, 31 de ani, fost lucrător în tehnologie din Italia, au povestit cum au transformat un vis în […]
Principala afacere a familiei Esca-Eram, care se bucurase de succes și profit constant, are acum datorii de 2 milioane de euro. Ce a provocat declinul # Gândul
Afacerile nu mai merg chiar „ca pe roate” în familia Esca-Eram, pandemia de Covid-19 fiind primul hop pentru compania lor de cosmetice, după aproape 30 de ani de muncă și strategie, scrie Cancan. Acum au datorii uriașe, de aproape 2 milioane de euro, care le-au transformat afacerea principală într-un coșmar, deși înainte compania de cosmetice […]
Crin Antonescu, săgeți spre Bolojan: Este liderul USR-ismului / PNL este anexă a domnului Bolojan # Gândul
Crin Antonescu a afirmat, duminică seară, despre premierul Ilie Bolojan că e mai mult șeful USR decât liderul PNL. „Îl consider pe domnul Bolojan liderul USR-ismului. Un grup care are 10–12% încearcă să impună marile decizii din România în domeniul economic, apărării și justiției, și vedem acest lucru în fiecare zi. Sunt în ofensivă. PNL […]
A fost ales un nou lider al Iranului, dar este ținut la secret. Indiciu: îl cheamă Khamenei, scrie Reuters # Gândul
După ce s-au răspândit la nivel global zvonul că fiul lui Ali Khamenei ar fi fost numit ca noul Lider Suprem al Iranului, regimul islamic de la Teheran a dezmințit informația. La scurt timp, forțele aeriene israeliene l-au vizat pe Mojtaba Khamenei, presupusul Lider Suprem, într-un atac. Oficialii iranieni au comunicat că acesta a scăpat […]
Pentagonul a raportat moartea celui de-al șaptelea militar american de la începerea războiului cu Iran # Gândul
Pentagonul a anunțat al șaptelea deces din rândul forțelor militare ale SUA de la începerea operațiunii militare în Iran. Soldatul a murit de la rănile cauzate de atacurile iraniene inițiale. Alți șase militari SUA au fost uciși în Kuweit.
Victor Ponta, reacție de ultimă oră în scandalul momentului: Propaganda USR a aruncat cu ură în cei care au mers în vacanțe în Orient / Influencerii USR merg în Maldive # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a lansat un atac dur la adresa USR, în contextul crizei din Orientul Mijlociu care a blocat mii de români în zone precum Dubai sau Qatar. Ponta a taxat ceea ce el numește „ipocrizia” USR și a avertizat asupra unui colaps economic din cauza scumpirii energiei. Ponta s-a arătat revoltat de […]
Marius Tucă Show începe luni, 9 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
„Capsula timpului” din Turnul Sfatului, veche de 200 de ani, care dezvăluie informaţii despre ciuma din Țara Românească și Moldova # Gândul
Pe acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu se află, din anul 1826, un document păstrat într-o cutie, care povestește despre reabilitarea turnului și condițiile în care au fost efectuate lucrările. Este o adevărată „capsulă a timpului”, care ar putea fi descoperită abia atunci când lucrările de reabilitare aflate în desfășurare vor ajunge la acel punct, iar […]
Baza de apărare de la Deveselu a fost proiectată în urmă cu 15 ani pentru a intercepta orice rachetă lansată dinspre Iran. De la invazia Ucrainei de către Rusia, a avut ca rol să apere România de rachetele balistice rusești. De la atacurile SUA asupra Iranului, scutul antirachetă de la Deveselu la întors la menirea […]
Un adolescent s-a electrocutat în Halta de Mișcare Chiajna, după ce s-a urcat pe un vagon de tren. În ce stare l-au găsit medicii pe minor # Gândul
Un adolescent, cu vârsta de aproximativ 15 ani, s-a electrocutat duminică după-amiază, după ce s-a urcat pe un vagon de tren în Halta de Mișcare Chiajna, informează CFR S.A. Incidentul s-a produs în jurul orei 17.00, în zona liniei 6, unde se afla staționat un tren de marfă descompus, aparținând operatorului Societatea Națională de Transport […]
The Guardian – Muzeele din Anglia au cele mai multe rămășițe umane din lume. Cifra morbidă trece de 250.000: “O moștenire rușinoasă a colonialismului”. De unde au „importat” cele mai multe rămășițe umane # Gândul
Un studiu publicat de publicația The Guardian transmite că Muzeul Britanic deține cele mai multe rămășițe umane din Europa: 263.000, inclusiv schelete întregi, corpuri conservate, cum ar fi mumiile egiptene, cranii, oase, piele, dinți, unghii, scalpuri și păr. Cele mai multe exponate provin din afara Europei, din Africa, Asia, Oceania și Americi, fiind chiar un […]
Radiografia și cronologia unui eșec al statului în fața propriilor cetățeni. Repatrierea românilor din Orient, coordonată de MAE sub Oana Țoiu, între fiasco, acuzații de abuzuri, pile și minciuni. # Gândul
Gestionarea crizei cetățenilor români blocați în Orientul Mijlociu, în contextul escaladării conflictului armat, s-a transformat dintr-o misiune de salvare într-un show al neputinței Ministerului Afacerilor Externe. Sub coordonarea ministrei Oana Țoiu, ceea ce trebuia să fie o dovadă de solidaritate statală a devenit o succesiune de decizii contradictorii, acuzații de discriminare politică și un spectacol […]
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, vizită simbolică de 8 Martie la maternitatea Spitalului Universitar: „Am vrut să fiu acolo unde viaţa începe” # Gândul
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat duminică, 8 martie, de Ziua Internațională a Femii, Maternitatea şi Secţia de Neonatologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB), precizând că a dorit să fie „acolo unde viaţa începe şi unde grija pentru oameni este reală”. Politicianul a oferit flori, atât pacientelor internate, cât şi femeilor din […]
Răspunsul dat de guvernul britanic lui Trump, după ce președintele SUA a spus că nu mai are nevoie de portavioanele englezești: „Armata britanică nu este de închiriat” # Gândul
După ce Donald Trump l-a criticat dur pentru refuzarea cererii sale de a le permite forțelor militare SUA să folosească bazele britanice pentru a ataca Iranul pe 28 februarie,prim-ministrul britanic Keir Starmer a postat pe X că se declară preocupat de impactul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu asupra creșterii costului vieții. „Știu că mulți oameni […]
George Simion, mesaj de 8 Martie: „La mulți ani tuturor mamelor, voi dați viață, voi sunteți totul pentru noi” # Gândul
George Simion a transmis un mesaj de 8 Martie și a transmis un buchet de flori „virtual” tuturor femeilor din România. „Voi dați viață, voi sunteți totul pentru noi”, a spus liderul AUR. „La mulți ani, tuturor mamelor, fiindcă nu pot să vă transmit la fiecare un buchet de flori, vi le transmit așa virtual. […]
Țările din Europa și Asia se tem că războiul Statelor Unite cu Iranul le-ar putea lăsa fără armele americane pe care le-au achiziționat # Gândul
Mai multe națiuni din Europa și Asia își fac griji că războiul cu Iranul ar putea provoca penurie de muniție în Statele Unite atât de repede încât că Washington DC nu va mai putea să le livreze armamentul pe care tocmai l-au cumpărat. New York Times a raportat că SUA a cheltuit deja 6 miliarde […]
Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 8 martie 2026. Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto ale Primăverii # Gândul
Duminică, 8 martie 2026, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, când Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto ale Primăverii. La tragerile loto de joi, 5 martie 2026, Loteria Română a acordat 26.360 de căștiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de […]
Documentele lui George Enescu ținute ani de zile în containere, expuse gerului și caniculei. Obiectele din casă au fost aruncate # Gândul
„Să ne facem cu toţii datoria şi lumea îşi va recăpăta sensul ei suprem”, cugeta George Enescu interviu publicat în presa românească interbelică, Cuvântul liber, în 1934. Una dintre figurile centrale ale culturii române, un mentor cunoscut pentru generozitatea sa, Enescu a lăsat în urma sa un patrimoniu impresionant. Manuscrisele operelor sale, scrisorile purtate cu […]
Oţelul Galaţi a fost învinsă de Hermannstadt, 0-2, în etapa 30 a Superligii, ultima a sezonului regulat. De la gazde au fost eliminaţi trei jucători, Bană ‘45+6, Zivulic ’78 şi Iacob ’85, și golurile au fost marcate de Chiţu ’63 şi Neguţ ’85. Unirea Slobozia are meci acum cu FC Argeș, dar rămâne pe locul […]
CTP izbucnește din nou la adresa lui Nicușor Dan: „O gargară trufașă / Și nici președinte nu e” # Gândul
CTP lansează un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce acesta s-a întâlnit în stradă cu proprii susținători. Oamenii protestau împotriva deciziei șefului statului de a susține lista PSD pentru conducerile Parchetelor, o mișcare pe care CTP o descrie drept o „cârdășie” de neînțeles pentru electoratul care l-a votat. „Oamenii erau contrariați și […]
Surprize pe lista MAE cu români repatriați din Dubai pe criterii de selecție. În avion s-ar fi aflat cupluri de îndrăgostiți. Irina Ponta, abandonată # Gândul
Pe lista românilor care au fost repatriați, vineri, în România, după ce au fost blocați în Emiratele Arabe Unite din cauza războiului din Iran, s-ar fi aflat mai multe persoane care nu întruneau criteriile de selecție anunțate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ar fi vorba de trei cupluri plecat în vacanță în Dubai pe cont […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 9 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Beneficiile miraculoase mai puțin știute ale shot-ului de ghimbir. Poate fi preparat ușor, acasă # Gândul
Beneficiile pentru sănătate ale shot-urilor cu ghimbir pot include reducerea inflamației, calmarea indigestiei și susținerea imunității. Totuși, trebuie acordată atenție conținutului de zahăr atunci când sunt cumpărate sau preparate. Shot-urile cu ghimbir, băuturi realizate din cantități concentrate de rădăcină de ghimbir (Zingiber officinale), sunt considerate utile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și pentru întărirea sistemului imunitar. Deși […]
După criza financiară din 2008 și pandemia din 2020, generația milenială se confruntă cu a treia mare provocare globală: scumpirea petrolului # Gândul
Anxietatea milenialilor este în creștere după ce SUA și Israel au atacat Iranul, rezultând un război la scară regională care a dus la scumpirea petrolului. După înregistrarea celor mai mari turbulențe globale pe piața energetică de la crizele petroliere dintre anii 1973 și 1979, milenialii își exprimă nemulțumirile constant prin meme-uri postate pe platformele de […]
Cum îți poți afla istoricul amenzilor și numărul de puncte de penalizare. Serviciul a fost pus la dispoziția șoferilor # Gândul
Șoferii pot verifica online starea dreptului de a conduce, istoricul amenzilor și numărul punctelor de penalizare, tot ce trebuie să facă este să acceseze platforma digitală a Ministerului Afacerilor Interne, în secțiunea „Istoric de sancțiuni la regimul circulației” și vei fi îndrumat pas cu pas. Serviciul este disponibil de pe 6 martie Pe 6 martie, […]
În premieră, în Polonia, Nicușor Dan s-a referit la Mirabela Grădinaru ca la “Prima Doamnă”. România nu are o astfel de instituție, cei doi nici măcar nu sunt căsătoriți. Gândul a mai scris în trecut despre “metoda concubinajul”, noul trend în politica românească. Ce ascunde ea # Gândul
Premieră absolută în diplomația românească. Aflat în vizită oficială la Varșovia, Nicușor Dan a forțat protocolul și a numit-o pe partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, „Prima Doamnă”. Deși România nu are oficial această instituție, iar cei doi nici măcar nu sunt căsătoriți, termenul de „Primă Doamnă” a fost folosit oficial inclusiv pe pagina de […]
George Russell a câștigat Marele Premiu al Australiei, prima cursă din sezonul acesta de Formula 1. Kimi Antonelli a fost pe locul doi și Charles Leclerc a încheiat pe locul trei, iar Max Verstappen, pilot Red Bull, a avut cel mai bun timp al cursei, 1:22.091 în turul 43. Oscar Piastri, favoritul fanilor locali, nu […]
Fermierii anunță dezastrul din agricultură din cauza prețului la carburant. Producătorii de legume spun că la vară va fi producție mai scumpă # Gândul
Agricultorii români spun că prețurile crescute la carburanți vor conduce la o situație foarte dificilă la vară, când producția va fi mai puțină și mai scumpă. Unul dintre cei mai mari fermieri din țara noastră spune că mulți agricultori își vor închide afacerile pe minus în acest an. Constantin Iancu, din Dolj, cultivă peste 2.500 […]
Alimentul la care românii nu vor să renunţe ușor, deși a ajuns aproape un lux. Vânzările au crescut cu 50% # Gândul
Ciocolata a devenit un mic lux, dar unul la care românii nu prea renunță așa ușor, iar asta se vede în cifre. Anul trecut, de exemplu, s-au consumat în țara noastră 35 de mii de tone de ciocolată într-o piață care a depășit 300 de milioane de euro. Perioada aceasta pe care o traversăm, lunile februarie […]
