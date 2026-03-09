Nicușor Dan vrea ca România să devină ţintă sub umbrela nucleară a Franţei?
Monitorul de Neamț , 9 martie 2026 08:50
Nu mai este un secret faptul că SUA sunt pe punctul de a părăsi Europa, moment în care toate statele UE, cu excepţia Franţei, s-au lansat într-o mişcare de căutare a unui nou protector, care să aibă în dotare şi o umbrelă nucleară. În cadrul Uniunii Europene s-a declanşat o competiție acerbă între Germania şi […]
• • •
Acum 30 minute
09:10
9 martie: din Sevastia în temnițele României- memoria celor care au mărturisit Adevărul
Ziua de 9 martie se așază în conștiința Bisericii și a neamului românesc ca o zi a mărturisirii prin jertfă. În această dată, pomenirea celor 40 de Mucenici din Sevastia se întâlnește, într-o tainică rânduială a istoriei, cu Ziua deținuților politici anticomuniști din România (1944–1989). Două lumi aparent îndepărtate, două tipuri de prigoană, dar un […]
Acum o oră
08:50
Nu mai este un secret faptul că SUA sunt pe punctul de a părăsi Europa, moment în care toate statele UE, cu excepţia Franţei, s-au lansat într-o mişcare de căutare a unui nou protector, care să aibă în dotare şi o umbrelă nucleară. În cadrul Uniunii Europene s-a declanşat o competiție acerbă între Germania şi […]
Acum 24 ore
10:10
Ridicarea omului din neputință – experiența harului ca început al învierii interioare
Duminica a doua din Postul Mare: paraliticul și teologia Sfântului Ierarh Grigorie Palama Duminica a doua din Postul Mare ne cheamă să pătrundem în miezul credinței ortodoxe: omul nu este definit de neputința sa, ci de chemarea sa la viață și la participarea la harul lui Dumnezeu. Această duminică ne oferă două pilde vii și […]
Ieri
14:10
Ceahlăul a pierdut meciul disputat în deplasare, sâmbătă, 7 martie, în compania formaţiei CSM Slatina. Gazdele s-au impus cu 2-1, după ce la pauză scorul a fost 2-0. Din păcate pentru galben-negrii, gazdele şi-au impus repede punctul de vedere, marcând în minutul 7 prin Szilard Magyari, după o lovitură de la colţul terenului, contestată de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
CSM Ceahlăul încearcă să producă o surpriză la Slatina, în deplasarea de sâmbătă, 7 martie. Partida contează pentru etapa cu numărul 20 din Liga 2. Calculele hârtiei dau o o favorită certă: CSM Slatina, echipa gazdă. Care are 23 de puncte şi este pe locul 14 în clasament. În ultimele cinci meciuri are doar o […]
19:10
Lumea nu numai că nu s-a schimbat, dar azi a rămas și fără repere. Totul se prăbușește în jurul nostru, iar ceea ce odinioară oferea sens vieții – adevărul, cinstea, curajul – astăzi e ridiculizat sau ignorat. Ne mințim singuri că progresăm, dar realitatea ne bate la ușă cu cruzimea unei lumi care nu mai […]
18:10
Portret de poliţistă: Agent de poliție Ailenei Delia Andreea. La început de drum, cu responsabilitate
IPJ Neamţ a iniţiat un serial în care îşi propune să prezinte, dintr-o perspectivă mai complexă, o parte dintre angajatele instituţiei. Eroina episodului de astăzi este Agent de poliție Ailenei Delia Andreea, Poliţia oraşului Roznov. Ea va fi prezentată în cele ce urmează, materialul fiind redactat de colegii ei, dar de la Biroul de Presă […]
17:10
O acţiune a polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală Români, desfăşurată în intervalul a cinci ore, s-a soldat cu amenzi de aproape 18.000 de lei. „La de 5 martie a.c., intervalul orar 10:00 – 15:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Români au acționat pentru prevenirea și combaterii accidentelor rutiere generate de consumul […]
16:20
Un bărbat în vârstă de 57 de ani a picat victimă unor ţepari care promiteau câştiguri substanţiale în urma unor investiţii online. „La data de 5 martie a.c., Poliţia municipiului Piatra-Neamţ, a fost sesizată direct, de către un bărbat de 57 de ani, cu privire la faptul că, la data de 4 februarie a.c. a […]
15:10
Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital la o zi după ce a căzut de pe o bicicletă. „La data de 5 martie a.c., ora 12.30, Poliția Orașului Târgu Neamț a fost sesizată telefonic cu privire la faptul că, la data de 4 martie a.c., în jurul orelor 16.16 a avut loc un […]
14:10
Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme, soldat cu o victimă, s-a produs vineri pe strada Izvoare din Piatra Neamţ. „Prin apel la 112, la ora 08:50, a fost anunțat un accident rutier produs pe strada Izvoare din municipiul Piatra-Neamț. În accidentul rutier au fost implicate trei autoturisme în care se aflau […]
13:10
Cinci persoane acuzate de trafic de persoane şi trafic de droguri au fost arestate. „Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Neamț, au documentat activitatea infracțională a cinci persoane (patru bărbați și o femeie), cu vârste între 19 […]
5 martie 2026
19:50
Portret de poliţistă: agent principal de poliție Irimia Andreea Ecaterina. „Uniforma care protejează. Inima care înţelege"
IPJ Neamţ a iniţiat un serial în care îşi propune să prezinte, dintr-o perspectivă mai complexă, o parte dintre angajatele instituţiei. Eroina episodului de astăzi este agent principal de poliție Irimia Andreea Ecaterina, de la Secția de Poliție Rurală Târgu-Neamț. Ea va fi prezentată în cele ce urmează, materialul fiind redactat de colegii ei, dar […]
19:20
Consiliul de administraţie al CONSUMCOOP CETATEA SC VANĂTORI-NEAMŢ, cu sediul în Vânători-Neamţ, strada Ştefan cel Mare nr. 20, convoacă ADUNAREA GENERALĂ a membrilor cooperatori, ordinară şi extraordinară în data de 26.03.2026, ora 10.30, la sediul societăţii din strada Ştefan cel Mare nr. 20. Convocatorul cu ordinea de zi vor fi prezentate sub semnătură, fiecărui membru […]
19:10
Ce liniște ar putea coborî peste nisipul încins, dacă omul ar ști să tacă și să gândească înainte să apese pe butonul distrugerii. Acolo unde ar trebui să cadă roua dimineții, cad bombe. Acolo unde ar trebui să înflorească migdalii sălbatici, înfloresc explozii. Primăvara, anotimp al renașterii, a fost confiscată de strategii militare și de […]
18:10
Bilanţ al acţiunilor preventive în şcolile din Neamţ. 139 sancțiuni contravenționale în valoare de 86.725 lei
Poliţiştii nemţeni informează că, de la debutul anului școlar 2025-2026, pentru prevenirea și combaterea criminalității polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară au desfășurat un număr de aproximativ 300 de activități educativ-preventive în unitățile școlare la care au participat peste 11.400 de elevi și cadre didactice. În cadrul activităților desfășurate au fost abordate teme precum răspunderea […]
17:00
Peste 51.000 de elevi implicaţi într-un exerciţiu de similare a unui cutremur, în Neamţ
Peste 51.000 de elevi şi aproape 4.000 de cadre didactice şi personal auxiliar din unitățile de învățământ nemțene au fost implicaţi într-un exerciţiu ce a avut loc pe 4 martie. Tema exercițiului a fost: „Activitatea personalului didactic și a elevilor din județul Neamț pe timpul și imediat după producerea unui cutremur". „Conform datelor centralizate, la […]
16:10
Două accidente rutiere s-au produs într-un interval de şapte ore, pe 4 martie, pe şoselele din Neamţ. În ziua menţionată, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizați despre producerea unui accident rutier, în jurul orei 7.40, pe strada Cornului, din Roman, cu părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului. Oamenii legii au stabilit […]
15:10
Un tânăr de 32 de ani a decedat pe o stradă din Urecheni, pe 4 martie, în ciuda eforturilor de a fi salvat. „La data de 4 martie, în jurul orei 21:17, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la faptul că ar fi găsit o […]
14:00
Cod galben de vânt în Neamţ, emis de meteorologi pentru zilele de joi şi vineri. Vântul va avea temporar intensificări, cu viteze în general de 40…45 km/h, pe parcursul zilei de joi în nordul și centrul Moldovei, iar vineri în nord-estul Munteniei și în sudul Dobrogei. Pe crestele Carpaților de Curbură și Meridionali rafalele vor […]
12:50
Un incendiu de vegetaţie izbucnit pe 4 martie în comuna Oniceni a fost stins de pompieri înainte de a se extinde la pădurea învecinată. „În data de 04.03.2026, ca urmare a unui apel la 112, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Poienari și SVSU Oniceni au intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetaţie […]
11:50
In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, PRIMĂRIA COMUNEI FARCASA, jud. Neamţ intenţionează sa solicite de la A.N. APELE ROMANE, A.B.A. Şiret ~ Bacau, S.G.A, Neamţ, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor: ,,CORECTARE TORENT IN LOCALITATEA FRUMOSU, COMUNA FARCASA" amplasate in comuna Farcasa, jud. Neamţ. Aceasta […]
4 martie 2026
19:10
Municipiul Piatra Neamţ găzduieşte zilele acestea etapa naţională a Olimpiadei de Informatică pe Echipe și Concursul Pluridisciplinar PROSOFT@NT. Gazdă este Colegiul Naţional de Informatică iar perioada de desfăşurare a celor două competiţii este 3-6 martie. „Reţeta" competiţiei presupune echipe formate din patru elevi din ani diferiți, probe în limba engleză, subiecte comune la nivel internațional, […]
18:00
Vizită de lucru la Neguleşti. S-ar dori „resuscitarea" staţiunii pe modelul Oglinzi
Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel
17:10
Frumusețe la îndemână: cum construiești kitul ideal pentru machiajul de zi cu zi # Monitorul de Neamț
Machiajul modern a devenit mai mult decât un ritual estetic; este un mod de a-ți exprima stilul, personalitatea și starea de spirit în fiecare zi. De aceea, o trusa machiaj bine aleasă joacă un rol esențial în rutina de dimineață, pentru că aduce la un loc ustensilele și culorile de care ai nevoie pentru a […] Articolul Frumusețe la îndemână: cum construiești kitul ideal pentru machiajul de zi cu zi apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Neamț se află în topul celor mai performante trei instituții din România, fiind selectată la nivel național pentru acordarea Premiului „Instituția Anului”, distincție oferită de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR). Nominalizarea este cu atât mai onorantă cu cât DGASPC Neamț a concurat cu […] Articolul DGASPC Neamț – în topul național al Asistenței Sociale apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Condamnat la 4 ani pentru furt a fost identificat de polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Neamț și încarcerat în cursul zilei de 3 martie. Hoț depistat la Dumbrava Roșie La data de 3 martie a.c., ora 11:30, polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale Neamț au identificat, pe strada Dorului, din localitatea Dumbrava Roșie, un […] Articolul Condamnat la 4 ani pentru furt calificat, încarcerat la Penitenciarul Bacău apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:00
Incendii de vegetație uscată în Girov și Piatra-Neamț au necesitat intervenția pompierilor din cadrul Detașamentului Piatra-Neamț, în urma unor apeluri la 112. Incendii de vegetație uscată în Girov și Piatra-Neamț în două zone distincte Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea unor incendii de vegetație uscată astfel: – în satul Doina din comuna Girov, unde […] Articolul Incendii de vegetație uscată în Girov și Piatra-Neamț, 5.000 mp afectați apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:00
Carduri clonate folosite pentru alimentări frauduloase au fost utilizate de doi bărbați care au montat dispozitive de copiere a datelor pe terminale POS din stații de carburant self-service. Carduri clonate folosite pentru alimentări frauduloase prin montarea de skimmere Din actele de urmărire penală a reieșit că un inculpat în vârstă de 37 de ani, proprietar […] Articolul Carduri clonate folosite pentru alimentări frauduloase, doi bărbați reținuți apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:00
Lemn fără aviz descoperit la Bicazu Ardelean, dosar penal și vehicul imobilizat # Monitorul de Neamț
Lemn fără aviz descoperit la Bicazu Ardelean în urma unui control desfășurat de polițiștii din cadrul Postului de Poliție Bicazu Ardelean. Lemn fără aviz descoperit la Bicazu Ardelean în cadrul unui plan de acțiune La data de 3 martie a.c., în jurul orei 13:40, în baza planului de acțiune întocmit la nivelul Secției de Poliție […] Articolul Lemn fără aviz descoperit la Bicazu Ardelean, dosar penal și vehicul imobilizat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
Incendiu provocat de o țigară la Răucești a fost semnalat prin apel la 112, în jurul orei 09:30, fiind anunțat faptul că arde un contor de gaz amplasat pe gardul unei gospodării. Incendiu provocat de o țigară la Răucești cu flacără deschisă la contor La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție […] Articolul Incendiu provocat de o țigară la Răucești, autoturism avariat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:30
O femeie din Costișa a virat bani după un apel privind un credit fictiv Escrocherie telefonică cu prejudiciu de 48.700 lei este cazul sesizat la data de 3 martie, la Poliția orașului Roznov, de către o femeie în vârstă de 60 de ani, din Costișa. Escrocherie telefonică cu prejudiciu de 48.700 lei după un credit […] Articolul Escrocherie telefonică cu prejudiciu de 48.700 lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:50
Trăim într-o lume în care marile puteri vorbesc despre pace cu o solemnitate aproape liturgică. Declarațiile oficiale sunt împachetate în cuvinte precum „stabilitate”, „democrație”, „securitate globală”. Conferințele internaționale abundă în apeluri la dialog, iar liderii politici condamnă, fără ezitare, violența și extremismul. Și totuși, dincolo de retorică, istoria ultimelor decenii arată că războiul a devenit […] Articolul Pacea declarată și războiul practicat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
3 martie 2026
20:00
Fostul primar de Piatra, Andrei Carabelea, în prezent manager al unei clinici private, a declarat că e foarte prins în proiectele din prezent şi nu se gândeşte la o eventuală viitoare candidatură. Afirmaţiile au venit ca răspuns la o întrebare legată de revenirea în politică şi o posibilă candidatură, adresate în cadrul emisiunii Revista presei… […] Articolul Fostul primar nu se gândeşte să candideze din nou. Cel puţin deocamdată nu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:40
Alertă privind pești morți în Bistrița a fost transmisă prin apel la 112, în jurul orei 17:40, fiind semnalată prezența acestora în aval de Barajul Reconstrucția din municipiul Piatra-Neamț. Alertă privind pești morți în Bistrița confirmată la fața locului La locul indicat au fost direcționate forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului de pompieri […] Articolul Alertă privind pești morți în Bistrița apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:00
Aur și argint pentru Ray’s Dance la Campionatul Național al României. Timișoara, 2026 – Clubul Ray’s Dance a obținut rezultate deosebite la Campionatul Național al României – competiția oficială pe secțiuni organizată sub egida Federației Române de Dans Sportiv, confirmând încă o dată nivelul ridicat de pregătire al sportivilor săi. În cadrul celei mai importante […] Articolul Aur și argint pentru Ray’s Dance la Campionatul Național al României! apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț, în colaborare cu Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Asachi“ Piatra-Neamț, anunţă că organizează recitalul de muzică și poezie „Armonii de primăvară“, joi, 5 martie 2026, cu începere de la ora 12:30, în Sala Cupola. Evenimentul va fi prezentat de prof. Mihaela Mereuță, managerul Bibliotecii Județene, iar invitați sunt elevii coordonați de […] Articolul Întâlnire cultural-artistică dedicată primăverii, la Biblioteca Județeană apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:00
Poliţiştii nemţeni atrag atenţia asupra unei noi metode de fraudă informatică. Ţeparii pretind că sunt polițiști, analiști sau brokeri financiari ori angajați ai unor instituții bancare şi cer victimelor să retragă sume de bani din conturile bancare și să le depună ulterior în ATM-uri de criptomonede. „În perioada 23 februarie – 1 martie a.c., polițiștii […] Articolul Atenţie: Metodă de înşelăciune cu falşi poliţişti sau brokeri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Ziua Internațională a Femeii la Bibliotecă va fi marcată vineri, 6 martie, prin spectacolul de muzică și poezie „Viori aprinse, femeile“, găzduit de Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț. Ziua Internațională a Femeii la Bibliotecă prin recital muzical-poetic Evenimentul va începe la ora 15:30, în sala Cupola. Recitalul muzical-poetic este organizat de Asociația „Club Sportiv“ Ecvestru […] Articolul Ziua Internațională a Femeii la Bibliotecă, spectacol de muzică și poezie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Ultimele locuri disponibile pentru petrecerea de 8 martie. Sărbătorim 2 ani de comunitate, într-o seară specială dedicată feminității, cu DJ, gustări mediteraneene, degustări de vinuri alese și o atmosferă elegantă, plină de energie bună. Evenimentul este deschis atât doamnelor, cât și domnilor care vor să participe la această seară specială. Ne vedem la The Library […] Articolul Sunt aici Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:00
Conducerea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă a decis amânarea exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”. Pe 4 martie, în toate unitățile de învățământ din județul Neamț ar fi urmat să se deşfăşoare un exercițiu de evacuare cu tema „Activitatea personalului didactic și a elevilor din județul Neamț pe timpul și după producerea unui cutremur”. […] Articolul „Miercurea sirenelor” – amânată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Expoziție Laurențiu Dimișcă la Piatra-Neamț, peste 70 de lucrări dedicate misterului feminin # Monitorul de Neamț
„I belong to you, you belong to me” poate fi vizitată în perioada 1 – 14 martie Expoziție Laurențiu Dimișcă la Piatra-Neamț va putea fi vizitată la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” în perioada 1 – 14 martie. Expoziție Laurențiu Dimișcă la Piatra-Neamț la Galeriile „Lascăr Vorel” Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamț invită […] Articolul Expoziție Laurențiu Dimișcă la Piatra-Neamț, peste 70 de lucrări dedicate misterului feminin apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:50
Exploatare sexuală prin metoda lover boy, victimă transportată în Germania și Italia # Monitorul de Neamț
Exploatare sexuală prin metoda lover boy este acuzația pentru care un tânăr de 21 de ani a fost reținut la data de 2 martie 2026. Exploatare sexuală prin metoda lover boy prin inducere în eroare Din actele de urmărire penală a reieșit că, în luna iulie 2025, inculpatul, care la acel moment se afla în […] Articolul Exploatare sexuală prin metoda lover boy, victimă transportată în Germania și Italia apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:30
Un accident rutier soldat cu două victime, o fetiţă de 6 ani şi o femeie de 41 de ani, s-a produs în această dimineaţă pe un drum judeţean din localitatea Păstrăveni. „La data de 3 martie, în jurul orei 07:50, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment […] Articolul O fetiţă şi o femeie accidentate pe trecerea pentru pietoni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:00
Aproape 200 de pietoni au fost sancţionaţi cu avertismente de poliţiştii nemţeni în urma unei acţiuni desfăşurate recent. „În perioada 23 februarie – 1 martie a.c., polițiștii rutieri au fost prezenți permanent în teren, desfășurând activități pentru creșterea gradului de siguranță al participanților la trafic. De această dată, acțiunile au fost concentrate asupra pietonilor și […] Articolul Pietoni „avertizaţi” de poliţişti apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:00
Flăcări la un atelier din Bălțătești au mobilizat pompierii în data de 2 martie, după ce un incendiu a izbucnit într-o gospodărie din satul Valea Seacă. Flăcări la un atelier din Bălțătești cu posibilitate de propagare În data de 02.03.2026, la ora 14:00, prin apel la 112 pompierii au fost solicitați să intervină în comuna […] Articolul Flăcări la un atelier din Bălțătești, aparat de sudură la originea incendiului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
2 martie 2026
19:50
Maestrul Rică Răducanu – secretele din spatele legendei. A câştigat mai mult ca actor decât ca fotbalist # Monitorul de Neamț
Rică Răducanu, legendarul portar al Rapidului şi al echipei naţionale, a fost recent în Neamţ, ocazie cu care a acordat un interviu la MonitorTV. Dezinvolt peste poate, în ciuda faptului că se apropie de borna cu numărul 80, a spus din start că la Piatra Neamţ este ca acasă. „Sunt de-al casei eu aici. Am […] Articolul Maestrul Rică Răducanu – secretele din spatele legendei. A câştigat mai mult ca actor decât ca fotbalist apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
A început balul. Lumini aprinse peste o sală care pare festivă, dar în aer nu plutește bucuria, ci tensiunea. Dansatorii nu mai poartă măști elegante, ci uniforme. Orchestra nu cântă valsuri, ci marșuri. Iar muzica… muzica o asigură războinicii. Trăim vremuri în care lumea pare că și-a schimbat ritmul. Dacă altădată marile națiuni concurau în […] Articolul A început balul – muzica o asigură războinicii apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:00
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ anunţă că a fost votat transferul dreptului de proprietate către primăriile beneficiare, asupra celor 23 de microbuze electrice (17+1 locuri), achiziționate prin proiectul „Microbuze electrice pentru elevi la nivelul Județului Neamț”. Votul, în unanimitate, a fost consemnat în ședința de joi, 26 februarie. Conform sursei citate, principalii beneficiari ai acestei investiții […] Articolul Microbuze şcolare „transferate” la primării apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Un exerciţiu de alarmare în caz de cutremur se va desfăşura pe 4 martie, în şcolile din Neamţ. Scenariul după care se va desfăşura exerciţiul prevede că în data de 04.03.2026, ora 09.45, în zona VRANCEI s-a produs un cutremur de pământ cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter şi o durată de 20 […] Articolul Exerciţiu de alarmare la cutremur, în şcolile din Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
