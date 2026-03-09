Tenis: Coco Gauff, nevoită să abandoneze în meciul cu Alexandra Eala de la Indian Wells. Ea a acuzat dureri la braţul stâng
9 martie 2026
Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff a fost nevoită să se retragă din confruntarea din runda a treia cu Alexandra Eala de la Indian Wells, duminică, din cauza durerii persistente la braţul stâng, informează Reuters.
• • •
LPF a anunţat, luni, programul primei etape din play-out-ul Superligii:
G7 va discuta despre scoaterea coordonată pe piaţă a unor volume de petrol din rezervele strategice - FT # News.ro
Miniştrii de finanţe ai statelor din G7 vor discuta luni despre o posibilă scoatere coordonată de petrol din rezervele strategice, într-o operaţiune ce ar putea fi organizată de Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE), relatează Financial Times, preluat de Reuters.
Box office nord-american - „The Bride!”, cu Jessie Buckley, debut modest/ „Hoppers” de la Pixar a dominat topul cu venituri de 46 de milioane de dolari/ VIDEO # News.ro
Filmul „The Bride!”, cu Jessie Buckley şi regizat de Maggie Gyllenhaal, o reinterpretare feministă a filmului „The Bride of Frankenstein”, a debutat pe locul trei în box office cu încasări de 7,3 milioane de dolari din 3.304 cinematografe nord-americane, conform Variety.
Efectele războiului: Preţul petrolului creşte cu 25 la sută, în timp ce aurul scade. Brent, pe cale să înregistreze un record. Cresc şi preţurile la uleiurile comestibile şi cereale / Trump: „Un preţ foarte mic de plătit, numai proştii pot gândi altfel” # News.ro
Preţurile petrolului au crescut luni cu aproximativ 25% luni, atingând cel mai ridicat nivel de la mijlocul anului 2022, iar ţiţeiul Brent este pe cale să înregistreze o creştere record într-o singură zi, în timp ce aurul a scăzut cu 2%, pe fondul escaladării conflictului cu Iranul, care a afectat aprovizionarea mondială cu energie, a stimulat dolarul şi a diminuat speranţele de reducere a ratelor dobânzilor, relatează Reuters. În faţa acestor evoluţii, Donald Trump a comentat că este „un preţ mic de plătit” şi a dat asigurări că preţurile petrolului „vor scădea rapid odată ce distrugerea ameninţării nucleare iraniene va fi finalizată”.
Premiile Sindicatului scenariştilor americani: „Sinners”, „One Battle After Another”, „The Pitt” şi „The Studio” au obţinut trofeele de top - VIDEO # News.ro
„Sinners” de Ryan Coogler s-a numărat printre câştigătorii Writers Guild Awards/ Premiile Sindicatului scenariştilor americani, ceremonie care a avut loc duminică la New York, potrivit Variety.
Apple evaluează în prezent printarea 3D a aluminiului în procesul de manufacturare,,în încercarea de a face producţia dispozitivelor sale mai eficientă şi mai ieftină.
Pentagonul numeşte un fost oficial al DOGE, Gavin Kliger, la conducerea programelor sale de inteligenţă artificială # News.ro
Departamentul Apărării al Statelor Unite a anunţat vineri numirea lui Gavin Kliger în funcţia de director pentru date (Chief Data Officer), poziţie din care va coordona iniţiativele majore de inteligenţă artificială ale instituţiei, a relatat Reuters.
Fotbal: Antrenorul Irakului solicită amânarea playoff-ului pentru Cupa Mondială din cauza restricţiilor de călătorie # News.ro
Selecţionerul Irakului, Graham Arnold, a cerut amânarea playoff-ulu pentru Cupa Mondială, pe care naţionala irakiană urmează să-l dispute în Mexic la sfârşitul acestei luni, din cauza haosului privind zborurile declanşat de conflictul din Iranul vecin, relatează Reuters.
A zecea zi de război în Orientul Mijlociu. Evoluţiile cheie ale conflictului şi impactul global # News.ro
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a zecea zi. Atacurile în regiune se intensifică, iar preţul petrolului creşte, notează luni Gulf News, care prezintă evoluţiile cheie ale conflictului.
Platforma de socializare X investighează postări ”rasiste şi ofensatoare” generate de chatbotul Grok dezvoltat de xAI, a relatat duminică Sky News.
Caitlin Kalinowski, responsabilă de divizia de hardware a companiei OpenAI, şi-a anunţat sâmbătă demisia, invocând îngrijorări legate de acordul încheiat de companie cu Departamentul Apărării, transmite Reuters.
Preşedintele iranian afirmă că alegerea liderului suprem demonstrează unitatea naţională / Garda Revoluţionară jură loialitate noului lider # News.ro
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că numirea unui nou lider suprem este manifestarea voinţei Iranului de a consolida unitatea naţională, relatează Reuters.
Un incendiu puternic a cuprins o clădire la Gara Centrală din Glasgow, provocând prăbuşirea parţială a acesteia. Incendiul a izbucnit duminică după-amiază într-un magazin de ţigări electronice de pe Union Street, iar clădirea victoriană clasificată în categoria B s-a prăbuşit câteva ore mai târziu, pe măsură ce flăcările s-au extins, relatează BBC.
Aeroportul Internaţional Muscat din Oman a solicitat operatorilor de avioane private să evite utilizarea aeroportului pentru „zboruri suplimentare”, acordând prioritate zborurilor guvernamentale şi comerciale, întrucât închiderea spaţiului aerian afectează eforturile regiunii de a creşte numărul călătoriilor, potrivit unui e-mail văzut de Reuters.
Stocurile cu haine se acumulează în Asia de Sud, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a suspendat zborurile # News.ro
Transporturi de îmbrăcăminte destinate companiei Inditex, proprietara brandului Zara, precum şi altor mari retaileri de modă sunt blocate pe aeroporturi din Bangladesh şi India, au declarat trei producători, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a determinat companii aeriene precum Emirates şi Qatar Airways să anuleze zboruri, relatează Reuters.
Focuri de armă trase asupra casei starului pop Rihanna din Beverly Hills. Nu există victime - VIDEO # News.ro
O femeie a tras mai multe focuri de armă asupra casei starului pop Rihanna din Beverly Hills, duminică. Unul dintre gloanţe a străpuns un perete al casei, au relatat duminică agenţiile locale de ştiri, potrivit Reuters.
Italia analizează reducerea accizelor la combustibil, pe fondul temerilor privind scumpirea energiei din cauza războiului din Orientul Mijlociu # News.ro
Italia ia în calcul reducerea accizelor la combustibili, folosind veniturile mai mari decât cele estimate din taxa pe valoarea adăugată, generate de creşterea preţurilor la pompă, a declarat premierul Giorgia Meloni, în timp ce mediul de afaceri avertizează că războiul din Orientul Mijlociu ar putea provoca o creştere puternică a costurilor energetice, transmite Reuters.
Iranul a lansat primul atac cu rachete asupra Israelului după numirea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem. Numele său, pe o rachetă folosită în atac # News.ro
Iranul a anunţat luni că a lansat primul său atac cu rachete asupra Israelului de când Mojtaba Khamenei a devenit lider suprem, succedându-i tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a războiului, relatează AFP.
Donald Trump spune că încetarea războiului cu Iranul va fi o decizie „comună” cu Netanyahu # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că momentul încetării războiului cu Iranul va fi o decizie „comună” luată împreună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.
Secretarul american al Energiei: Preţurile energiei vor scădea după ce SUA vor elimina capacitatea Iranului de a ataca petrolierele în Strâmtoarea Ormuz # News.ro
Preţurile petrolului şi gazelor naturale vor începe să scadă atunci când Statele Unite vor reduce capacitatea Iranului de a ataca navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, a declarat secretarul american al Energiei, Chris Wright, în contextul creşterii preţurilor combustibililor provocate de războiul cu Iranul, transmite CNBC.
Japonia pregăteşte eliberarea de petrol din rezervele strategice, pe fondul crizei cu Iranul # News.ro
Guvernul Japoniei a cerut unui depozit naţional de petrol să se pregătească pentru o posibilă eliberare de ţiţei din rezervele strategice, pe fondul reducerii livrărilor din Orientul Mijlociu provocate de criza cu Iranul, a declarat duminică un parlamentar japonez, citat de Reuters.
MAE - Două zboruri de evacuare având la bord 273 cetăţeni români, operate de compania LOT, au aterizat luni la Bucureşti, venind din Oman - FOTO # News.ro
Două zboruri de evacuare având la bord 273 cetăţeni români, operate de compania poloneză LOT, au aterizat luni la Bucurelti, venind din Oman, după ce România a solicitat activarea Mecanismului european RescEU, anunţă MAE.
Producţia de petrol a Irakului se prăbuşeşte, după blocarea Strâmtorii Ormuz din cauza războiului cu Iranul # News.ro
Producţia de petrol a Irakului în principalele câmpuri petroliere din sudul ţării a scăzut cu aproximativ 70%, ajungând la doar 1,3 milioane de barili pe zi, deoarece exporturile prin Strâmtoarea Ormuz au fost afectate de războiul cu Iranul, au declarat duminică trei surse din industrie, citate de Reuters.
Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul defunctului lider suprem Ayatollah Ali Khamenei, ca nou lider suprem al ţării, a anunţat mass-media de stat iraniană, potrivit NBC News.
Înfrângere pentru Chivu şi Inter în derbiul cu AC Milan, în Serie A / În Grecia, Răzvan Lucescu a obţinut o remiză cu PAOK în confruntarea cu Olympiakos # News.ro
Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a fost învinsă, duminică seară, de echipa AC Milan, în etapa a 28-a a campionatului Italiei.
Moment halucinant la un meci din Germania: Doi suporteri cu cagule au deconectat ecranul VAR # News.ro
Scenă surprinzătoare în timpul unui meci din 2.Bundesliga, liga a doua de fotbal germană. Duminică după-amiază, Hertha Berlin evolua pe terenul echipei Preussen Münster. Puţin înainte de pauză, arbitrul Felix Bickel s-a dus să consulte ecranul VAR pentru a verifica o situaţie de penalti în favoarea berlinezilor, după un posibil fault asupra francezului Michael Cuisance. Problema era că ecranul VAR a rămas stins în faţa arbitrului, relatează Le Figaro.
Meciul Rapid – Universitatea Craiova: Jandarmii au aplicat sancţiuni de peste 32.000 de lei, inclusiv gazdelor şi firmei de pază # News.ro
Jandarmeria Bucureşti anunţă că a aplicat sancţiuni contravenţionale de peste 32.000 de lei la meciul Rapid – Universitatea Craiova, din Superligă.
Gigi Becali a anunţat, duminică seară, că Mirel Rădoi va prelua marţi conducerea tehnică a echipei FCSB, rămasă fără antrenor după despărţirea de Elias Charalambous.
Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs, duminică seară, în judeţul Gorj.
Crin Antonescu: Consider liderul userismului în acest moment pe domnul Bolojan / Partidele din coaliţie, şi PSD-ul, şi PNL-ul, iau decizii aproape exclusiv citind site-uri, trăgând cu urechea la ce se comentează, mai ales în online # News.ro
Fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu a declarat, duminică seară, că liderul userismului este actualul premier, Ilie Bolojan. Despre PSD şi PNL a apreciat că iau decizii aproape exclusiv urmărind reacţii în online, iar USR, ”deocamdată legitimat cu nu mai mult de 12-13%”, tinde să încerce să impună mari decizii în România.
Crin Antonescu: N-am elementele să fac o evaluare a prestaţiei Ministerului de Externe, ne-am mira ca totul organizatoric să meargă perfect la noi, dar măcar comunicarea ar trebui să fie mult mai ordonată # News.ro
Fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu, care a reacţionat recent în scandalul Ponta – Ţoiu afirmând că ”aceste vietăţi useriste sunt cele mai mizerabile secături”, a declarat, duminică seară, că problemele organizatorice de la Ministerul de Externe pot fi înţelese într-o criză de asemenea proporţii, însă comunicarea trebuia să fie ”mai ordonată şi mai sinceră”.
Gaze lacrimogene în stadion în timpul meciului Rapid – Universitatea Craiova. Jandarmeria Capitalei: A fost acţionat accidental un pulverizator # News.ro
Meciul Rapid – Universitatea Craiova, din Superligă, a fost întrerupt duminică seară aproximativ trei minute în repriza a doua, după ce în stadionul Giuleşti s-au simţit efectele pulverizării de gaze lacrimogene.
Sorana Cîrstea, numărul 38 mondial, a fost eliminată, duminică seară, în turul trei al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.
Ministrul Energiei anunţă că se vor lua măsuri pentru ca preţul carburanţilor să nu ajungă la 10 lei/ litrul: Suntem deja hotărâţi să activăm diferite mecanisme care vor face tot posibilul ca să nu ajungem la o sumă cu două cifre la pompă # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că statul are cinci scenarii pe masă pentru a nu se ajunge la 10 lei pentru un litru de carburant, după ce s-a înregistrat cea mai mare creştere săptămânală a preţului pentru barilul de petrol din 1983 încoace. ”Avem mecanisme să intervenim de săptămâna viitoare”, a anunţat ministrul Energiei.
Încă un militar american a murit în urma atacurilor Iranului în Orientul Mijlociu. Numărul victimelor americane a ajuns la şapte # News.ro
Un al şaptelea membru al armatei americane a murit din cauza rănilor suferite în timpul atacurilor iniţiale ale Iranului în Orientul Mijlociu, a anunţat Comandamentul Central al SUA, potrivit NBC News.
Formaţia Rayo Vallecano, la care joacă Andrei Raţiu, a remizat, duminică seară, în deplasare, scor 1-1, cu echipa FC Sevilla, într-un meci din etapa a 27-a a campionatului Spaniei.
Formaţia Rapid a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a 30-a a Superligii, ultima a sezonului regulat.
Tenis: Jaqueline Cristian nu a reuşit să treacă de Sabalenka în turul trei la Indian Wells # News.ro
Jaqueline Cristian, locul 35 WTA, a fost eliminată, duminică, de liderul WTA Arina Sabalenka (Belarus) în turul trei al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.
Ungaria - Fidesz, Mişcarea Patria Noastră şi Partidul TISZA au desemnat candidaţi în toate cele 106 circumscripţii electorale / Peste 870 de candidaţi înscrişi pe liste / 12 minorităţi au depus liste naţionale, inclusiv românii # News.ro
A expirat termenul-limită pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile din Ungaria, atât în circumscripţiile uninominale, precum şi pentru înregistrarea listelor naţionale. În cele 106 circumscripţii uninominale au fost înregistraţi 872 de candidaţi, transmite agenţia maghiară MTI.
Galaţi: Un tânăr de 25 de ani, care a condus un moped neînmatriculat fără a avea permis de conducere, a murit într-un accident rutier / A intrat într-o maşină # News.ro
Un tânăr de 25 de ani a murit, duminică seară, în judeţul Galaţi, într-un accident rutier. El a condus un moped neînmatriculat, deşi nu avea permis pentru nicio categorie de vehicul. O tânără de 19 ani a fost rănită.
Cupa Scoţiei: Invadarea terenului, obiecte aruncate... Haos la meciul dintre Rangers şi Celtic - VIDEO # News.ro
Ciocniri între suporteri au avut loc pe gazonul stadionului Ibrox din Glasgow după calificarea duminică a echipei Celtic în semifinalele Cupei Scoţiei, cu victoria la lovituri de departajare împotriva formaţiei Glasgow Rangers (0-0, 4-2), relatează AFP.
Baschet masculin: U BT Cluj, eşec cu Steaua Roşie Belgrad, în primul meci din faza Top 8 a Ligii Adriatice # News.ro
Campioana U BT Cluj a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de formaţia Steaua Roşie Belgrad, scor 97-85 (41-46), în primul meci din faza Top 8 a Ligii Adriatice. Formaţia din Serbia joacă şi în Euroligă.
Război în Orientul Mijlociu: "Numele Khamenei va continua!" Teheranul indică faptul că fiul lui Khamenei va fi numit lider suprem / Israelul extinde atacurile asupra Iranului # News.ro
Iranul a indicat duminică faptul că l-a ales pe Mojtaba, fiul ayatollahului Ali Khamenei, ca succesor al acestuia, după ce Israelul a atacat depozitele de combustibil din Teheran în timpul nopţii şi conflictul s-a extins după ce Bahrainul a declarat că un atac iranian a avariat una dintre staţiile sale de desalinizare, relatează Reuters.
Un microbuz a luat foc lângă şoseaua de centură din Arad / Două persoane au suferit arsuri # News.ro
Un incendiu a izbucnit, duminică seară, la un microbuz, lângă şoseaua de centură a municipiului Arad. Două persoane, o femeie şi un bărbat, au suferit arsuri, fiind transportate de urgenţă la spital.
Handbal feminin: România, victorie şi în returul cu Slovacia, din EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026 # News.ro
Naţionala României a învins şi duminică, la Bistriţa, reprezentativa Slovaciei, scor 32-19 (16-8), în al patrulea meci din grupa 1 a EHF Euro Cup. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la Campionatul European din 2026, celelalte disputând preliminarii.
Surprize în Cupa Angliei: Port Vale, din liga a treia, şi Southampton, din liga secundă, au eliminat echipe de prim eşalon şi sunt în sferturi # News.ro
Cupa Angliei oferă suprize în acest sezon. Port Vale, echipă din liga a treia, a creat o mare surpriză duminică, învingând cu 1-0 echipa din Premier League Sunderland şi calificându-se în sferturile de finală ale acestei competiţii istorice. Acest lucru s-a întâmplat după ce Southampton, echipă din Championship, a eliminat o altă formaţie de prim eşalon, învingând cu 1-0 Fulham.
Contribuţiile femeilor la inovaţie în medicină, în Europa: doar 13,8% dintre inventatori sunt femei, în ciuda progreselor din cercetare # News.ro
Tot mai multe femei lucrează în cercetarea ştiinţifică din Europa şi aduc contribuţii majore în diagnostic, oncologie şi vaccinuri, însă prezenţa lor în domeniul invenţiilor şi al inovaţiei tehnologice rămâne limitată. Chiar şi în domenii precum medicina şi biotehnologia, unde contribuţiile lor sunt semnificative, femeile sunt încă subreprezentate printre inventatori şi în poziţiile de conducere.
