Andrei Vochin, observație după un derby nebun cu Rapid: „Primul loc și cel mai mare câștig al Craiovei: frica adversarilor”
Fanatik, 9 martie 2026 09:20
Andrei Vochin o vede pe Universitatea Craiova favorită la titlu în SuperLiga și datorită respectului pe care oltenii și l-au câștigat în fața rivalelor din play-off.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
09:50
Cum a obținut Cristian Bușoi peste 12 milioane de lei dintr-un drept litigios cumpărat cu 80.000 de euro. DNA a clasat ancheta de corupție # Fanatik
Unul dintre dosarele de corupție privind despăgubirile ANRP, care nu a fost trimis în judecată, viza despăgubiri acordate pentru un teren din Timișoara, despăgubiri ajunse la Cristian Bușoi.
09:50
Otto Hindrich, erou pentru Legia! Românul a fost declarat omul meciului și i-a cucerit pe polonezi cu o parada uluitoare. Video # Fanatik
Otto Hindrich impresionează în Polonia după transferul la Legia Varșovia. Portarul român a fost desemnat omul meciului în victoria cu Cracovia. Una dintre parade a fost una la limită
Acum 15 minute
09:40
Profețiile lui Mitică, luni, 9 martie, ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir discută despre cele mai importante evenimente din România și din lume # Fanatik
Profețiile lui Mitică, o nouă ediție de colecție, luni, 9 martie, de la ora 17:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, analiza momentului despre ultimele evenimente la nivel global, dar și din România bineînțeles
Acum o oră
09:20
Andrei Vochin, observație după un derby nebun cu Rapid: „Primul loc și cel mai mare câștig al Craiovei: frica adversarilor” # Fanatik
Andrei Vochin o vede pe Universitatea Craiova favorită la titlu în SuperLiga și datorită respectului pe care oltenii și l-au câștigat în fața rivalelor din play-off.
09:10
Fostul internațional al României îl critică pe Ionuţ Radu: “Dacă făceam poze cu capul în jos, îmi dădea nea Ţiţi două palme!”. Exclusiv # Fanatik
Ionuț Radu, taxat pentru gestul său. Portarul român a fost urmărit de un fost internațional și a intrat în colimatorul acestuia. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Acum 2 ore
08:50
Răzvan Marin i-a luat locul 1 în Grecia lui Răzvan Lucescu după Olympiacos – PAOK 0-0. Ce a declarat antrenorul român # Fanatik
După meciul de la Pireu cu Olympiacos, PAOK și Răzvan Lucescu au cedat șefia clasamentului din Super League în favoarea echipei lui Răzvan Marin. Vezi ce a declarat antrenorul român la finalul partidei.
08:40
Probleme interne la Real Madrid! Arbeloa a acuzat un fotbalist important că refuză să joace # Fanatik
După meciul de campionat cu Celta Vigo, Alvaro Arbeloa a aruncat săgeți spre unul dintre cei mai valoroși jucători de la Real Madrid. Află despre cine este vorba.
08:40
Mielul de Paște, prins în războiul din Orient. România trimite 70% din ovine acolo. Prețul unui kg în prag de sărbători # Fanatik
Mielul de Paște este victimă colaterală în războiul din Orientul Mijlociu. Ce se întâmplă cu prețul cărnii și cu exporturile României în țările arabe
08:20
Cum s-a produs salvarea lui pe Dinamo de la dispariție: ”Toți ne spuneau să lăsăm această echipă să moară! Să o luăm de la capăt” # Fanatik
Toată suflarea alb-roșie din Românie este conștientă de faptul că Programul DDB a salvat pe Dinamo, una dintre cele mai titrate formații din țară. Cât de dificil a fost însă acest demers.
08:10
Ireal! În urmă cu 10 câștiga titlul în Anglia, iar acum este la un pas de retrogradarea în liga a 3-a. Ce s-a întâmplat cu „Minunea din Premier League” # Fanatik
Ce dezastru pentru Leicester! La 10 ani distanță de la câștigarea titlului în Premier League, clubul englez se zbate pentru a evita retrogradarea în liga a 3-a.
Acum 4 ore
07:50
Tudor Băluță, dezamăgit după Rapid – U Craiova 1-1: „Nu e un rezultat corect!“. Ce a spus despre venirea lui Rădoi la FCSB # Fanatik
Unul dintre titlularii Universității Craiova a evitat să comenteze despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Ce a spus despre probleme de lot al Craiovei dinaintea primului meci din play-off.
07:40
Tragedie în sportul românesc! A decedat un fost mare internațional, cu două prezențe la Cupa Mondială # Fanatik
Un fost mare internațional, care a reprezentat România la două turnee finale de Cupă Mondială, a decedat la vârsta de 60 de ani.
07:20
Un nou caz incredibil de rasism în fotbalul european! Dezvăluiri uluitoare în raportul arbitrului: „Chinez nenorocit” # Fanatik
O partidă din Spania a fost întreruptă după ce un jucător i-a spus arbitrului că ar fi fost abuzat rasial de către un adversar. Ce s-a întâmplat mai apoi.
07:10
Fază incredibilă în Cupa Angliei! Portarul a comis o gafă uriașă, dar a fost salvat de arbitru. Video # Fanatik
Fulham a fost eliminată dramatic din Cupa Angliei de către divizionara secundă Southampton, însă la scorul de 0-0 a existat o fază controversată.
06:50
Florin Manea aruncă bomba! Ofertă de 50 de milioane pentru Radu Drăgușin: „Ne-a sunat cineva” # Fanatik
Florin Manea a făcut dezvăluiri uluitoare despre o ofertă primită de Radu Drăgușin! Ce salariu i s-a oferit internaționalului român și ce decizie a luat
Acum 6 ore
05:50
Video. Ruşinea din cel mai bogat sector al Capitalei. Zeci de familii lăsate în noroi, în timp ce primăria lui George Tuţă cheltuie milioane de euro pe coşuri de gunoi # Fanatik
O întreagă comunitate din nordul Sectorului 1 trăiește în condiţii de neimaginat în 2026. Drumul zilnic spre casă al acestor oameni trece prin noroaie şi gropi adânci, iar primăria nu se sinchiseşte de problemele lor.
Acum 8 ore
02:20
Mircea Lucescu, reacție dură după demisia lui Charalambous de la FCSB: „Mă supără foarte tare!” # Fanatik
Mircea Lucescu a reacționat după demisia lui Elias Charalambous de la FCSB. Selecționerul României spune că situația de la campioana en titre îl supără înaintea meciului cu Turcia.
Acum 12 ore
01:30
Bogdan Baratky, optimist după Rapid – U Craiova 1-1. Motivul pentru care crede că titlul poate ajunge în Giulești # Fanatik
Bogdan Baratky a analizat prestația Rapidului în derby-ul cu U Craiova, scor 1-1, și e convins că elevii lui Costel Gâlcă pot produce surpriza în lupta pentru titlu.
01:10
S-a stabilit programul etapei 1 din play-out. Când se joacă FCSB – Metaloglobus, debutul lui Mirel Rădoi # Fanatik
LPF a anunțat programul primei etape din play-out-ul SuperLigii! Când se joacă meciul FCSB - Metaloglobus, primul meci al lui Mirel Rădoi de la revenirea la echipa roș-albastră
01:10
Max Allegri, reacție surpriză după AC Milan – Inter 1-0 și o nouă victorie în fața lui Cristi Chivu: „Obiectivul nostru nu este câștigarea campionatului” # Fanatik
Chivu a pierdut al doilea „Derby della Madonnina” în calitate de antrenor al lui Inter. Vezi ce a declarat omologul său, Max Allegri, la finalul partidei de pe San Siro.
01:00
Cristi Chivu, resemnat după AC Milan – Inter 1-0: „Am suferit! Mă gândesc la alegerile mele”. Ce a spus despre arbitraj # Fanatik
Inter a pierdut derby-ul cu AC Milan, 0-1, iar lupta pentru titlu în Serie A s-a reaprins, asta după ce marea rivală a venit acum la 7 puncte de trupa lui Chivu.
00:50
Marea rivală Milan, coșmarul absolut al lui Cristi Chivu la Inter! De 15 ani nu se mai întâmplase asta în „Derby della Madonnina” # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu a pierdut din nou cu marea rivală Milan în „Derby della Madonnina! Borna negativă atinsă de antrenorul român cu această ocazie
00:40
Probleme mari pentru Craiova după egalul cu Rapid: 3 jucători suspendați pentru prima etapă din play-off, iar Al Hamlawi s-a accidentat # Fanatik
Egalul făcut de Universitatea Craiova cu Rapid, 1-1, în Giulești, a fost plătit scump de către formația olteană, care va avea mai multe absențe în prima etapă de play-off.
00:10
Radu Petrescu de Italia! Interul lui Cristi Chivu, gol anulat în prelungiri cu Milan după o fază ca la Petrolul – FC Argeș. Video # Fanatik
Cristi Chivu a trăit la derby-ul Milan - Inter o fază asemănătoare cu cea care a generat un scandal monstru în România recent din cauza lui Radu Petrescu
8 martie 2026
23:40
Mirel Rădoi schimbă sistemul la FCSB: „Thiam sau Miculescu lângă Bîrligea!”. Condiția pusă de Gigi Becali la negocieri # Fanatik
GIgi Becali a oferit ultimele detalii despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB, în locul lui Elias Charalambous, și a dezvăluit ce condiție i-a pus tehnicianului.
23:30
Filipe Coelho continuă acuzațiile după ce a văzut meciul cu Rapid din tribune: „Anumiți oameni au crezut că nu merit asta!“ # Fanatik
Filipe Coelho și-a exprimat încă o dată nemulțumirea după ce a urmărit meciul Universitatea Craiova – Rapid București din tribune. Ce a spus despre decizia Comisiei de Disciplină.
23:20
Claudiu Petrila îi ceartă pe jandarmi după incidentul de la Rapid – U Craiova 1-1: „E periculos, sunt copii în tribune” # Fanatik
Claudiu Petrila, deranjat de incidentul provocat de jandarmi la meciul Rapid - U Craiova 1-1: „Ne-a încurcat, eram pe val”
23:20
Pontul zilei de luni, 9 martie. Bet Builder de cotă 4.75 la Superbet pentru CFR Cluj – Dinamo București # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 9 martie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.75 la meciul CFR Cluj - Dinamo București
23:20
Cum se va numi, de fapt, Andreea Bălan după ce va semna actele de căsătorie cu jucătorul de tenis, Victor Cornea. Vedeta e foarte încântată de această alegere.
23:00
Andrei Rațiu, integralist în Sevilla – Rayo 1-1. Cum s-a descurcat internaționalul român și ce notă a primit # Fanatik
Andrei Rațiu a fost integralist în remiza pe care Rayo Vallecano a înregistrat-o pe terenul celor de la Sevilla. Vezi cum s-a descurcat românul și ce notă a primit acesta.
23:00
Gâlcă a anunțat ce trebuie să facă Rapid pentru a câștiga titlul, chiar după egalul făcut cu Universitatea Craiova # Fanatik
Rapid și Universitatea Craiova au remizat, 1-1, în derby-ul etapei cu numărul 30 din SuperLiga, după un meci echilibrat ce a adus peste 12.000 de oameni în Giulești.
22:50
Gigi Becali face un pas în spate la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi: „Tot numai el! O nouă eră” # Fanatik
Gigi Becali a făcut anunțul momentului despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB! Totul este rezolvat, patronul a decis să facă un pas în spate! Toate detaliile
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 9 martie 2026, poate aduce un câștig de 355 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Serie A și FA Cup. Ce mizăm
22:40
Alex Dobre, reacție în forță după Rapid – U Craiova 1-1: „Cu siguranță putem să luăm campionatul!” # Fanatik
Alex Dobre e convins că Rapid poate câștiga titlul în acest sezon de SuperLiga! Ce a declarat la finalul meciului cu Universitatea Craiova
22:40
Nicușor Bancu cere sancțiuni după scandările rasiste din Rapid – U Craiova 1-1: „N-ar fi corect față de Ștefan Baiaram!” # Fanatik
Nicușor Bancu a reacționat după Rapid – Universitatea Craiova 1-1 și a cerut sancțiuni pentru giuleșteni, după scandările rasiste din tribune. Ce a spus căpitanul Craiovei despre meci.
21:40
Moment uluitor în Germania! Un suporter a scos din priză monitorul VAR înainte ca arbitrul să verifice o fază. Ce a urmat # Fanatik
Partida din 2. Bundesliga dintre Preussen Munster și Hertha Berlin a oferit un moment incredibil. Un fan al gazdelor a scos din priză monitorul VAR înainte ca arbitrul să verifice un posibil penalty pentru oaspeți.
21:20
Meci întrerupt din cauza bătăilor din tribune în La Liga! Mai mulți suporteri au fost scoși de pe stadion. Video # Fanatik
Partida dintre Getafe și Real Betis a fost întrerupta timp de câteva minute bune, după ce suporterii celor două echipe s-au luat la bătaie cu forțele de ordine.
21:20
Gheorghe Mustață, anunț uriaș despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Am confirmarea lui”. Peluza Nord, plan măreț la debut: „Atmosferă colosală” # Fanatik
Mirel Rădoi a confirmat că va fi noul antrenor al celor de la FCSB, după ce anterior Gigi Becali făcuse anunțul în acest sens! Toate detaliile
21:10
Cine sunt urmașii celebrului fotbalist suedez Zlatan Ibrahimovic. Sportivul în vârstă de 44 de ani este mai mic decât partenera sa de viață, Helen Seger.
21:00
Atmosferă electrizantă la Rapid – Universitatea Craiova. Mesaje ironice de ambele părți: „Lei când vorbiți de zodie” / „Care dă-n cafea și care în cărți?” # Fanatik
Duelul din Giulești, dintre Rapid și Universitatea Craiova, a avut parte de o atmosferă de meci mare, iar ambele galerii s-au prezentat la un nivel ridicat.
Acum 24 ore
20:50
Surpriză imensă în Cupa Angliei! Revelația din Premier League a fost eliminată de ultima clasată din liga a 3-a # Fanatik
Cupa Angliei continuă să ofere spectacol și rezultate neașteptate. Vezi ce club din Premier League a fost eliminat din competiție de o echipa modestă, care joacă în liga a 3-a.
20:40
Mircea Lucescu, prima apariție publică după problemele de sănătate! Cum a fost surprins la Rapid – Universitatea Craiova. Video # Fanatik
Mircea Lucescu, în tribune la meciul Rapid - Universitatea Craiova! Prima apariție publică a selecționerului după problemele de sănătate pe care le-a avut: cum a fost surprins
20:30
Scene de război după Rangers – Celtic! Fanii celor două echipe au intrat pe teren pentru o confruntare directă. Video # Fanatik
Derby-ul "Old Firm" dintre Rangers și Celtic și-a consumat astăzi un nou episod, iar finalul confruntării a avut parte de incidente provocate de suporteri.
20:10
Fanatik SuperLiga, luni, 9 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Rapid – Universitatea Craiova # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție excepțională, luni, 9 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici îi va avea invitați în platou pe Adrian Ilie, Marius Mitran și Robert Niță.
19:50
Gigi Becali a anunțat că i-a găsit înlocuitor lui Elias Charalambous, cel care și-a dat demisia după eșecul suferit de FCSB, 1-3, cu Universitatea Cluj.
19:30
Ironia supremă înainte de Rapid – Universitatea Craiova. Ce și-au putut cumpăra fanii prezenți în Giulești # Fanatik
Cum au fost ironizați oltenii în Giulești înaintea marelui meci dintre Rapid și Universitatea Craiova. Strategie de marketing ingenioasă pentru promovarea produselor
19:20
Radu Petrescu, suspendat 12 etape de CCA, a revenit la centru. Meciul arbitrat a fost unul spectaculos: scor 2-7 # Fanatik
Implicat într-un scandal uriaș recent, la un meci din SuperLiga, dintre Petrolul și FC Argeș, centralul Radu Petrescu a arbitrat prima sa partidă de la acel moment.
19:10
Laszlo Balint, extrem de frustrat după ce Oțelul a avut trei oameni eliminați în meciul pierdut contra lui Hermannstadt: „Este grav! Nu e în totalitate vina noastră” # Fanatik
Oțelul a încheiat sezonul regulat din Superliga cu un eșec pe teren propriu, 0-2 contra lui Hermannstadt, iar gălățenii au încasat trei cartonașe roșii pe parcursul partidei.
18:50
Dorinel Munteanu, mesaje tăioase după Oțelul – Hermannstadt: „E greu când te bate Dorinel” / „Are sânge de rapidist, e mai agresiv” # Fanatik
Victoria pe care Hermannstadt a obținut-o contra celor de la Oțelul Galați, 2-0, în deplasare, l-a făcut pe Dorinel Munteanu să aibă declarații acide la adresa fostei echipe.
18:50
Ce a ajuns să facă fosta soție a lui Ion Țiriac. Mariajul cu Erika Braedt a durat doar 2 ani # Fanatik
Ion Țiriac a mărturisit cu ce se ocupă, de fapt, singura femeie cu care a ajuns la altar. În ce relații este fostul mare jucător de tenis cu Erika Braedt.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.