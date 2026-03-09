Șeful Audi nu exclude un viitor model exotic, succesor pentru R8
Automarket.ro, 9 martie 2026 10:50
Audi R8, singurul supercar produs de marca din Ingolstadt, a fost produs între 2007 și 2024. De la momentul retragerii sale din producție a rămas incert dacă modelul de performanță cu motor amplasat central va primi până la urmă un succesor.Gernot Dollner, șeful Audi, spune că sunt șanse ca un viitor supercar care poartă cele 4 inele să fie lansat în următorii ani. Despre o asemenea mașină nouă, șeful mărcii nu a oferit multe detalii, spunând doar...
Acum o oră
10:50
Acum 24 ore
12:40
Ieri
10:40
Gordon Murray Automotive T.50 Niki Lauda, modelul dezvoltat de Gordon Murray Automotive, a primit undă verde pentru producție. În timpul ultimelor tururi din cadrul testului de aprobare pentru producție desfășurat pe Bahrain International Circuit, pilotul Dario Franchitti a stabilit și un nou record de circuit.GMA T.50 Niki Lauda a parcurs turul într-un minut și 53.03 secunde, un timp mai rapid cu 7 secunde decât cel realizat de cea mai rapidă mașină de curse GT3...
7 martie 2026
17:10
Colecția debutează în acest weekend la cursa de Formula 1 din Australia și include modele din gamele Porsche Panamera, Porsche Taycan, Porsche Macan și Porsche Cayenne. Astfel, sunt evidențiate posibilitățile de personalizare oferite de Porsche Exclusive Manufaktur și programul Sonderwunsch.Primul model este bazat pe Porsche Panamera 4 E-Hybrid și are o temă inspirată de pădurile tropicale din Queensland și Northern Territory. Exteriorul este vopsit în Verde Emerald...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Ford: rechemare în service pentru 1.74 milioane de modele din cauza unei probleme la camera ... # Automarket.ro
Una dintre rechemări afectează aproximativ 850.000 de modele Ford Bronco și Ford Edge. Problema este legată de un modul computerizat care se poate supraîncălzi și opri, împiedicând afișarea corectă a imaginii camerei pentru marșarier.În a doua rechemare, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a anunțat că aproximativ 890.000 de vehicule sunt chemate în service. Acestea includ modelele Ford Escape, Ford Explorer, Lincoln Corsair și...
6 martie 2026
17:50
A început oficial noul sezon de Formula 1. Sezonul 2026 aduce un regulament tehnic complet nou, un pilot nou în persoana lui Arvid Lindblad, un circuit nou la Madrid și două echipe noi, Audi și Cadillac. Prima cursă din acest sezon este Marele Premiu al Australiei, care se desfășoară pe circuitul stradal Albert Park din Melbourne.După primele două sesiuni de antrenamente libere, Oscar Piastri a avut cel mai bun timp. Pilotul australian al celor de la McLaren a stabilit un...
16:10
Constructorul german a dezvăluit interiorul noii generații Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe. Față de generația precedentă, noul model pune și mai mult accent pe digitalizare, astfel că bordul noului model de performanță este aproape în întregime cuprins de 3 ecrane mari.Instrumentarul digital din fața șoferului are o diagonală de 10.2 inch, în vreme ce ecranul central pentru sistemul multimedia și display-ul pentru pasagerul din față au o diagonală de 14 inch....
16:00
14:30
Constructorul suedez a prezentat la sfârșitul anului trecut o tehnologie care să revoluționeze centura de siguranță. Mai exact, Volvo a dezvăluit noua sa centură de siguranță multi-adaptivă, care se folosește de senzori pentru a se adapta în funcție de mărimea și de greutatea ocupanților. Deși sunt rare, există cazuri în care unii ocupanți au fost răniți de centura de siguranță în caz de impact. Centura multi-adaptivă a fost creată tocmai pentru...
12:10
Constructorul german se pregătește să-și ia rămas bun de la berlina sa de lux A8. Comenzile pentru nava amiral a mărcii din Ingolstadt au fost închise definitiv pe piața din Germania. Audi a închis comenzile pentru A8 în Germania în data de 18 februarie, potrivit unei informații transmise de un oficial al mărcii pentru publicația Motor1. Limuzina de lux a mărcii cu 4 inele pare că se îndreaptă către sfârșit chiar în acest an. Actuala...
10:40
Încă din 1950, primul Volkswagen Transporter, cunoscut sub denumirea T1, a fost construit alături de celebrul Beetle la Wolfsburg. Dar, pe măsură ce popularitatea lui Transporter T1 creștea, cererea tot mai mare făcea dificilă această producție combinată.Astfel, în 1955, Volkswagen ia decizia să construiască o uzină separată la Hanovra. Fabrica a fost finalizată într-un an, astfel că primul Transporter T1 părăsea linia de asamblare a noii uzine în...
10:40
Constructorul chinez de mașini electrificate a dezvăluit o nouă versiune actualizată a bateriei Blade. Noua baterie se numește Blade 2.0 și este prima îmbunătățire majoră a acestui acumulator din ultimii 6 ani.Printre noutățile aduse de Blade 2.0 se numără stratul Solid Electrolyte Interphase (ISE). Acest strat ajută la creșterea conductivității și oferă, în același timp, o densitate mai mare fără ca stabilitatea chimică să fie afectată. Bateria Blade 2.0...
10:40
Acest interes mărit, evident la doar o lună de la prezentarea modelului, poziționează EX60 ca un pilon esențial în strategia de electrificare a Volvo.Reacția pieței la modelul EX60 a fost extraordinară. Numai în Suedia au fost înregistrate peste 3.000 de comenzi, iar numărul rezervărilor din piețele europene este considerabil mai mare decât se anticipase și a venit mult mai rapid decât în cazul modelului EX30, un model cu volum mai mare și...
09:30
Au mai rămas doar câteva zile până când vom face cunoștință cu noul BMW i3. Prima generație electrică a Seriei 3 și al doilea model din noua familie de modele electrice Neue Klasse a fost testat recent în condiții extreme de iarnă, în localitatea Arjeplog din Suedia. De aici au apărut și cele mai noi imagini cu noul BMW i3 ascuns în continuare sub camuflaj.Odată cu publicarea acestor fotografii noi, BMW confirmă oficial data lansării noului...
5 martie 2026
18:40
Deși Buick este o marcă americană, ea este foarte activă în China, unde joint-venture-ul dintre General Motors și SAIC Motor produce o serie de modele interesante cu sigla Buick, inclusiv vehicule electrice și plug-in hybrid.Unul dintre aceste modele este Buick GL8 LS PHEV, care a parcurs 991 kilometri fără oprire în luna ianuarie, stabilind oficial recordul pentru cel mai mare parcurs realizat de un minivan plug-in hybrid de serie.Performanța este cu atât mai...
15:50
Actuala generație Dodge Charger nu are până în acest moment o versiune cu motor V8. Fanii mărcii americane cer insistent ca noul model să primească un astfel de motor, o configurație care a consacrat legendarul model de peste ocean.Se pare că rugăciunile fanilor Dodge vor fi ascultate și poate chiar îndeplinite. Conform unei publicații apropiate de marca americană, dezvoltarea viitorului Charger Hellcat ar fi început deja. Dodge nu a confirmat această...
14:20
De această dată însă, modelul revine sub forma unui crossover, după ce modelul original a debutat sub forma unui coupé, apoi a evoluat într-un hatchback, iar ulterior într-un sedan. Dacă toate generațiile anterioare erau hibride, noua versiune renunță complet la motorul termic.Noul Insight vine cu blocuri optice în formă de bumerang, atât în partea frontală cât și în cea posterioară. De asemenea, sunt evidente unele...
13:40
Noul model se numește Lotus Eletre „For Me” în China, însă va avea o denumire diferită atunci când va ajunge în Europa. Prețul nu a fost confirmat încă.Noul sistem de propulsie este un hibrid de tip range-extender, cu două motoare electrice alimentate de o baterie de 70 kWh, iar atunci când este nevoie intervine un motor pe benzină turbo de 2.0 litri, cu patru cilindri, care funcționează ca generator.Puterea maximă combinată ajunge...
12:40
Constructorul spaniol de mașini de performanță a prezentat oficial noua versiune facelift pentru hatchback-ul electric Born. Primul model electric al mărcii aduce un design nou, mai multe dotări noi vizibile în habitaclu, îmbunătățiri tehnice și chiar o motorizare nouă, mai accesibilă.FARURI LED MATRIX NOI Noua Cupra Born facelift aduce bare de protecție redesenate atât în față, cât și în spate. Partea frontală este desenată sub forma...
12:00
Ford Puma este produs în România, la uzina Ford Otosan din Craiova, și este un model foarte important pentru constructorul american de automobile.Puma a fost cel mai vândut model Ford din Europa în 2025, iar versiunea cu zero emisii, Puma Gen-E, este, până în prezent, cel mai vândut vehicul electric din Marea Britanie. Așa cum spuneam, ambele sunt produse în Bănie.Acum, americanii de la Ford anunță o serie de îmbunătățiri pentru...
11:40
Pentru cei care nu știu, Horse Powertrain a fost înființată în luna mai 2024 și este deținută în mod egal de către Renault și Geely.Acum, Horse anunță atingerea unei borne importante de producție, atât pentru companie cât și pentru țara noastră. Aceștia au produs 10 milioane de motoare la uzina din Mioveni.Unitatea de propulsie aniversară este un Horse H12 LPG, dezvoltat exclusiv în România de către echipele de ingineri de la Titu,...
11:20
Volkswagen Golf va intra în curând în cea de-a 9-a generație. Pentru prima dată în cei peste 50 de ani de existență, următorul Golf va fi exclusiv electric și ar putea fi chiar botezat ID. Golf.Lansarea oficială a lui Golf 9 este la 2 ani distanță din acest moment, însă constructorul german tocmai ne-a oferit prima imagine oficială cu noul model. Imaginea întunecată dezvăluie doar silueta viitorului model. Din această imagine putem observa că...
09:30
În 2026, Dacia va lansa două modele: un crossover, cunoscut până acum sub denumirea internă de C-Neo, iar celălalt este un model de segment A care va fi comercializat în paralel cu Spring. Știm deja că primul va fi construit în Turcia și nu în România.Acum a venit momentul să aflăm și numele acestui crossover: Striker.Potrivit reprezentanților Dacia, Striker continuă tradiția începută de Duster, Jogger și Bigster prin adoptarea unei...
4 martie 2026
18:20
Intrarea companiei pe piața sud-africană cu un brand dedicat de vehicule electrice reprezintă cel mai recent pas în strategia sa amplă de expansiune globală, în condițiile în care producătorii auto chinezi încearcă să își consolideze poziția pe piețele emergente de EV-uri.Lansarea are loc pe fondul intensificării concurenței în cel mai dezvoltat sector auto din Africa, unde adopția vehiculelor electrice rămâne redusă. Totuși,...
17:40
Gigantul chinez Geely a prezentat anul trecut SUV-ul său de top, sub forma conceptului Geely Galaxy Cruiser la Salonul Auto de la Shanghai Motor Show 2025. Acum, versiunea de serie este testată în condiții de frig extrem, în apropierea Cercului Polar, în Suedia.Imaginile confirmă declarațiile lui Flavien Dachet, șeful studioului de design Geely, care a spus că modelul de serie va fi în proporție de 90-95% identic cu mașina-concept prezentată la Shanghai....
16:30
Range Rover Sport SV devine mult mai colorat odată cu lansarea versiunii Ultimate Edition. Această ediție specială aduce mai multe îmbunătățiri exterioare față de modelul standard Range Rover Sport SV, inclusiv jante forjate de 23 de inch, plafon negru în contrast, trapă panoramică glisantă și etriere Brembo disponibile în albastru sau negru.Caroseria poate fi configurată în trei noi nuanțe metalizate: Albastru Velocity Gloss, Negru Obsidian Satin și...
16:20
Constructorul britanic de mașini exotice va concura de anul viitor în Campionatul Mondial de Anduranță, la clasa regină Hypercar. Noul prototip de anduranță va lua startul inclusiv în cursa de 24 de ore de la Le Mans, iar acesta va avea un motor V6 twin-turbo de 2.9 litri cuplat la un sistem hibrid.Cu această ocazie, McLaren va lansa și o versiune de stradă a viitorului său model de concurs. Aceasta va primi exact același motor ca prototipul de anduranță,...
15:50
Constructorul de la Mioveni a deschis comenzile în România pentru noile versiuni cu 70 de cai putere, respectiv cu 100 de cai putere ale electricului Spring. Ambele motorizări noi sunt alimentate de o baterie de tip LFP cu o capacitate de 24.3 kWh, iar asta permite obținerea unei autonomii de până la 225 de kilometri în regim WLTP.Pe lângă noile motorizări mai puternice, Dacia Spring primește o direcție îmbunătățită, o suspensie...
14:10
Ediția din 2026 a concursului Mașina Anului în Lume se anunță a fi una foarte interesantă în ceea ce privește modelele finaliste. Organizatorii concursului tocmai au publicat lista cu modelele finaliste pentru cele 6 premii, inclusiv pentru titlul suprem de Mașina Anului în Lume.Astfel, în lupta pentru cel mai prestigios titlu dintre toate cele 6 organizate de juriul din acest an intră 3 modele finaliste. Acestea sunt BMW iX3, Nissan Leaf și Hyundai Palisade....
13:40
Nissan X-Trail, SUV-ul de teren al japonezilor, împlinește 25 de ani de la debutul său pe piața europeană. Prezentat în premieră mondială în anul 2000, X-Trail a fost lansat inițial pe piața japoneză, înainte ca acesta să ajungă un an mai târziu și pe Bătrânul Continent.De-a lungul celor 25 de ani, Nissan X-Trail a cunoscut 4 generații diferite. Cea mai nouă generație datează din 2021 și este prima care beneficiază de tehnologia...
12:00
BMW Alpina se pregătește să lanseze o ediție specială pentru SUV-ul de performanță XB7. Până atunci, cea mai nouă divizie a celor de la BMW a publicat o imagine teaser cu noua ediție limitată care urmează să fie prezentată în curând.Noul model va fi dezvăluit în cadrul Concursului de Eleganță din Amelia, în Statele Unite. Nu se știe deocamdată ce noutăți va aduce noua ediție specială a lui XB7. Cea mai recentă versiune a acestui model,...
10:30
Constructorul francez va dezvălui peste câteva zile un nou plan de electrificare. Acesta se numește futuREady, iar toate detaliile despre noul plan vor fi dezvăluite în 10 martie. În aceeași zi, Renault va prezenta oficial și noul concept Bridger, al cărui nume tocmai l-am aflat acum.Noul concept Renault Bridger anunță un viitor SUV compact, cu o lungime mai mică de 4 metri și care va fi proiectat în India. Prima imagine oficială a noului concept relevă un...
3 martie 2026
16:20
Constructorul suedez a pregătit o actualizare over-the-air pentru sistemul său multimedia. Noua actualizare este disponibilă pentru toate modelele Volvo produse după 2020 și care au sisteme multimedia bazate pe Android Automotive. Cu alte cuvinte, noua actualizare va fi disponibilă pentru aproximativ 2.5 milioane de mașini.Prin noua actualizare, interacțiunea dintre șofer și sistemul multimedia devine mai ușoară datorită reducerii numărului de atingeri de ecran pentru...
15:00
Nissan traversează una din cele mai dificile perioade din istoria sa. În anul fiscal care urmează să se încheie în 31 martie, constructorul japonez preconizează o pierdere netă în valoare de 4.2 miliarde de dolari. Situația ar fi doar ușor îmbunătățită față de anul fiscal trecut, atunci când Nissan a înregistrat o pierdere de 4.5 miliarde de dolari.De ceva vreme, Nissan a început un amplu proces de restructurare pentru a...
13:20
Stranie este lumea în care trăim. Dacă numai în urmă cu 10 ani, pe vremea când eram în frumoasa perioadă a adolescenței, mi-ar fi spus cineva că o să ajung să conduc mașini chinezești, nu l-aș fi crezut nici măcar un moment. Și, totuși, vremurile s-au schimbat într-un mod în care nu ne-am fi așteptat și acel cineva ar fi avut mare dreptate. Încă de prin 2022, piața europeană a început să fie „atacată” de o multitudine de mărci chineze noi, cum ar fi Chery, Jaecoo, Omoda, Geely și, bineînțeles, B...
13:00
Grupul Renault, din care face parte și Dacia, a anunțat un nou plan strategic. Acesta se numește futuREady și este creat ca reacție la schimbările majore din industria auto. Mai multe detalii despre noul plan vor fi dezvăluite în 10 martie, însă până atunci vom afla numele a două modele viitoare din cadrul grupului francez.Concret, Renault va anunța numele unui nou show car în data de 4 martie. Ceea ce este mai important pentru noi, însă, este faptul...
11:50
În timp ce studiau arhivele mărcii, cronicarii celor de la Rolls-Royce au descoperit că, în 1928, cineva a comandat un exemplar 20 H.P Brewster Brougham într-o configurație neobișnuită pentru acele vremuri. Altfel spus, avea grila radiatorului și celebra emblemă Spirit of Ecstasy vopsite în negru.Acela este momentul care a anticipat gama Black Badge a mărcii britanice.Apoi a mai existat un moment important în istorie, când o legendă a muzicii...
11:00
Mașinile cu sisteme de propulsie PHEV sunt o soluție de compromis între mașinile 100% și cele cu motoare pur termice. Acestea sunt de regulă preferate de cei care își doresc în continuare un motor termic sub capotă, dar care vor un consum mai mic de combustibil și chiar să ruleze electric în oraș.În teorie, mașinile cu acest tip de sistem de propulsie consumă mult mai puțin combustibil decât cele cu motoare pur termice. Însă, de cele mai...
11:00
Deși mașinile chinezești sunt deja o normalitate pe drumurile din Europa, mai sunt unele persoane (și nu puține) care le privesc cu scepticism și susțin că nu și-ar cumpăra niciodată o mașină chinezească, fie ea și produsă în Europa.Potrivit unui studiu realizat în Statele Unite ale Americii, o piață unde mașinile chinezești nu se bucură de aceeași popularitate din cauza tarifelor impuse de administrația Trump, cei din generația Z sunt cei mai deschiși...
2 martie 2026
19:30
Hyundai investește 6.3 miliarde de dolari în AI, roboți și hidrogen în Coreea de Sud # Automarket.ro
Hyundai Motor Group și guvernul din Coreea de Sud au semnat un acord pentru investiții de aproximativ 9 trilioane de woni (6.3 miliarde de dolari) în vederea construirii unui centru de date pentru inteligență artificială, a unei fabrici de roboți și a altor proiecte în regiunea de vest a țării.Hyundai va investi aproximativ 3.9 miliarde de dolari pentru construirea unui centru de date AI, care va utiliza 50.000 de unități de procesare grafică (GPU).Grupul va aloca,...
16:40
Constructorul ceh își mărește producția de baterii pentru mașini electrice. Tocmai de aceea, Skoda a inaugurat o uzină de asamblare nouă în interiorul fabricii din Mlada Boleslav, orașul din Cehia în care Skoda își are sediul. În această uzină nouă urmează să fie produse 335.000 de baterii pe an. Noua uzină de producție de baterii este rezultatul unei investiții în valoare de 205 milioane de euro. Lucrările pentru noua uzină au...
16:20
14:40
13:50
Anul trecut, constructorul din Munchen a integrat, în premieră mondială, roboți umanoizi într-o uzină de-a sa. S-a întâmplat la fabrica din Spartanburg, SUA.În următoarele 10 luni, roboții, denumiți Figure 02, au ajutat la producerea a peste 30.000 de exemplare X3, au lucrat în schimburi de câte 10 ore de luni până vineri, au mutat peste 90.000 de componente și au acoperit aproximativ 1.2 milioane de pași în 1.250 de ore de...
12:20
BYD a încheiat anul 2025 pe prima poziție în clasamentul constructorilor de mașini electrice, întrecându-i pe americanii de la Tesla. Noul an nu a început chiar așa cum sperau chinezii.Potrivit celor mai recente cifre, vânzările BYD au scăzut cu 41%, la nivel global, în luna februarie, la 190.190 de exemplare. Deși exporturile au crescut cu 50%, vânzările pe piața chineză au scăzut cu 65%. Unii analiști susțin că această scădere...
11:40
Continuă scăderea vânzărilor de mașini noi în România. După ce piața noastră a înregistrat o scădere de 33% în ianuarie, vânzările de mașini noi au scăzut și în februarie. Conform celor mai noi informații furnizate de DGPCI, românii au înmatriculat 8965 de mașini noi în cea de-a doua lună a anului, mai puține cu 24.35% față de februarie 2025. Astfel, în primele două luni au fost înmatriculate 16.892 de...
11:30
Audi se pregătește să ia startul în primul său sezon de Formula 1. Până la startul din Australia, echipa germană s-a pregătit temeinic și a pus la punct toate detaliile noului R26, primul său monopost de Formula 1. În acest articol special vei vedea cum s-a pregătit Audi pentru lansarea oficială a mașinii sale, dar și cum s-a descurcat în testele oficiale din...
10:50
BMW M2 CS va primi din această vară un nou pachet de performanță, gândit special pentru circuit. Noul pachet se numește M Performance Track Kit și aduce elemente aerodinamice noi, o suspensie reglabilă și o evacuare nouă.Astfel, cu noul pachet instalat, BMW M2 CS va avea un spoiler frontal reglabil cu un difuzor frontal integrat și elemente aerodinamice noi vizibile în zona aripilor din față. Tot aici, noul pachet adaugă și o priză de aer specială pentru...
