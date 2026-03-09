Blocaj în coaliție din cauza bugetului pe 2026. PSD convoacă Consiliul Politic Național, duminică
PSNews.ro, 9 martie 2026 10:50
Negocierile din coaliția de guvernare privind bugetul de stat pentru 2026 au intrat într-un impas, după ce partidele nu au reușit să ajungă la un acord asupra alocărilor bugetare pentru măsurile sociale și pentru programele de investiții. În acest context, conducerea PSD se reunește într-o ședință pentru a decide poziția partidului, în timp ce tensiunile […]
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
10:50
Război în Orientul Mijlociu, ziua a zecea. Evoluţiile cheie ale conflictului şi impactul global # PSNews.ro
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a zecea zi. Atacurile în regiune se intensifică, iar preţul petrolului creşte, notează luni Gulf News, care prezintă evoluţiile cheie ale conflictului. Iranul a lansat noi atacuri după ce l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem, drept succesorul său – o mişcare respinsă de preşedintele american […]
10:50
G7 caută soluții pentru criza petrolului: prețul țițeiului explodează, iar piețele globale reacționează # PSNews.ro
Miniștrii de finanțe din statele G7 discută măsuri de urgență pentru a tempera creșterea explozivă a prețurilor la petrol, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a provocat turbulențe pe piețele globale de energie. Cotațiile petrolului au urcat cu aproximativ 25% într-un interval foarte scurt, iar efectele se resimt deja în prețurile alimentelor, ale combustibililor și […]
10:50
Blocaj în coaliție din cauza bugetului pe 2026. PSD convoacă Consiliul Politic Național, duminică # PSNews.ro
Negocierile din coaliția de guvernare privind bugetul de stat pentru 2026 au intrat într-un impas, după ce partidele nu au reușit să ajungă la un acord asupra alocărilor bugetare pentru măsurile sociale și pentru programele de investiții. În acest context, conducerea PSD se reunește într-o ședință pentru a decide poziția partidului, în timp ce tensiunile […]
10:50
Preşedintele Nicuşor Dan va discuta cu António Costa despre următoarea reuniune a Consiliului European # PSNews.ro
Preşedintele Nicusor Dan va discuta telefonic, luni, cu preşedintele Consiliului European, António Costa, despre următoarea reuniune a Consiliului. Administraţia Prezidenţială a anunţat oficial că, luni, de la ora 11.30, preşedintele Nicuşor Dan va avea o convorbire telefonică cu preşedintele Consiliului European, António Costa. Discuţia se va axa pe pregătirea reuniunii Consiliului European din 19-20 martie […]
10:50
Bursa de Valori București a pierdut peste 18 miliarde de lei din capitalizare în săptămână care a trecut # PSNews.ro
În săptămâna 2 – 6 martie 2026, Bursa de Valori București (BVB) a pierdut 18,12 miliarde lei din capitalizare, echivalentul unei scăderi de 3,2%, ajungând la o valoare totală de 547,36 miliarde lei. Valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 47,38 milioane lei, reprezentând o diminuare de 7,15% comparativ cu săptămâna anterioară, cu un rulaj […]
10:50
ANALIZĂ: Războiul SUA–Israel împotriva Iranului schimbă agenda globală. Ce teme domină dezbaterea în Europa și România # PSNews.ro
La o săptămână după atacul lansat de Statele Unite ale Americii și Israel asupra Iran, conflictul a devenit una dintre principalele teme de dezbatere în capitalele occidentale. Analizele arată că războiul nu mai este doar o confruntare regională, ci o criză cu implicații geopolitice, economice și politice care ajung până în Europa și România, potrivit […]
10:50
Forma finală a proiectului de buget, discutată de premier şi de ministrul Finanţelor cu liberalii din comisii # PSNews.ro
Forma finală a proiectului de buget este discutată luni de premier şi de ministrul Finanţelor cu liberalii din comisiile parlamentare de buget-finanţe şi de administraţie, afirmă surse liberale, care precizează că proiectul este concentrat pe sprijinirea investiţiilor, dar care vizează şi evitarea intrării în incapacitate de plată a Primăriei Capitalei. Conform surselor citate, premierul Ilie […]
Acum 24 ore
19:30
Mai multe linii STB își schimbă traseele de luni, după reînființarea tramvaiului 5. Un autobuz va fi desființat # PSNews.ro
Ca urmare a reînfiinţării liniei de tramvai 5, care asigură legătura între Aeroportul Băneasa, Şos. Ştefan cel Mare, Bucur Obor, Piaţa Iancului, Şos. Pantelimon şi terminalul multimodal „Pantelimon", vor fi reorganizate mai multe trasee. Circulaţia tramvaiul pe linia 5 din Capitală a fost reluată, duminică, după doi ani, perioadă în care au fost făcute lucrări pe […]
19:30
Miliardarul Ahmetov aduce oțel ucrainean în România. Metinvest livrează din cea mai mare uzină din Ucraina # PSNews.ro
Producătorul ucrainean de oțel Kametstal, care este deținut de Rinat Ahmetov prin gupul Metinvest, produce și livrează de anul acesta de armătură din oțel din clasa B500C destinată pieței din România, a anunțat compania. Laminoarele oțelăriei Kamestal, care a devenit cea mai mare din Ucraina după distrugerea combinatului Azovstal la începutul războiului, au început producția […]
19:30
Ministrul Sănătăţii, vizită la Maternitatea SUUB de 8 Martie: Am vrut să fiu acolo unde viaţa începe # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat, duminică, de 8 Martie, Maternitatea şi Secţia de Neonatologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, afirmând că a dorit să fie "acolo unde viaţa începe şi unde grija pentru oameni este reală". El a oferit flori, atât pacientelor internate, cât şi doamnelor din personalul medical. "Ştiu foarte bine […]
19:30
Dronă detectată în apropierea aeroportului din Sofia. Spațiul aerian a fost închis temporar # PSNews.ro
Spațiul aerian de deasupra aeroportului Vasil Levski din Sofia a fost temporar închis sâmbătă, după ce sistemele de securitate au detectat o dronă în apropierea principalului hub aerian al capitalei, potrivit relatărilor Bulgarian National Television. Autoritățile aeroportuare au precizat că alerta a determinat o reacție imediată din partea Controlului Traficului Aerian, Poliției de Frontieră și […]
19:30
Cât costă să trăiești o lună în București, în martie 2026, în funcție de unde locuiești și de familie # PSNews.ro
Iată cât costă să trăiești o lună în București, în martie 2026, în funcție de unde locuiești și de numărul de membri ai familiei. Cheltuielile sunt împărțite în trei categorii, și anume pentru cazare, facturi și alte costuri. Mai jos se află calcule pentru persoanele care locuiesc în garsonieră, într-un apartament cu 2 sau 3 […]
19:30
VIDEO Premieră de la începutul războiului. Israelul a lovit depozite petroliere iraniene. Imagini apocaliptice # PSNews.ro
Armata israeliană a lovit mai multe instalații petroliere iraniene sâmbătă seara, provocând explozii care au aruncat în aer uriașe bile de foc și fum și au zguduit Teheranul și orașul vecin Karaj, relatează New York Times. Incendiile provocate de atacurile masive ard în continuare, iar capitala iraniană, cu aproape 9 milioane de locuitori, a fost inundată cu […]
19:30
Prima benzinărie din Ungaria care limitează alimentarea cu combustibil la 30 litri pe zi. „Nu rezistăm!” # PSNews.ro
O mică benzinărie din sudul Ungariei a introdus o restricție neobișnuită, limitând consumul clienților la 30 de litri de benzină sau motorină pe vehicul pe zi, o măsură care i-a nedumerit pe șoferi și a frustrat unele afaceri locale. Stația de alimentare, situată în satul Őcsény din județul Tolna, a afișat un semn care informează […]
19:30
Buget 2026 sub tensiune. PSD acuză Guvernul că ignoră creșterea salariului minim și taie venituri # PSNews.ro
Surse din PSD susțin că bugetul pe 2026 a fost construit fără să ia în calcul creșterea salariului minim din iulie, în timp ce anumite tăieri de venituri, precum reducerea alocărilor din IMCA, au fost deja aplicate. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a blocat totuși adoptarea HG-ului privind majorarea salariului minim. Liderii social-democrați se reunesc luni, […]
17:30
Peste 2,5 milioane de utilizatori au decis să dezinstaleze aplicația ChatGpt. Un site web unde oamenii s-au angajat să boicoteze ChatGPT susține că peste 2,5 milioane de persoane au părăsit deja serviciul de chatbot. Aceasta după ce OpenAI a semnat un contract cu Pentagonul, scrie ndtv.com. OpenAI, care are peste 900 de milioane de utilizatori ai ChatGPT, […]
17:30
Planul care poate schimba harta României. Premierul Bolojan, îndemnat să preia modelul de comasare a comunelor # PSNews.ro
Fostul șef al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, acum președintele al Consiliului Județean Timiș îi recomandă premierului Ilie Bolojan să promoveze un model de comasare al comunelor pe care l-a brevetat în județul pe care îl conduce. Simonis îi transmite lui Bolojan că dacă vrea să facă reduceri de cheltuieli însemnate în administrație să-i urmeze exemplul. […]
17:30
Un ucrainean a aterizat cu avionul la Suceava, fugind de războiul din țara sa. Reacţia autorităților române # PSNews.ro
Un tânăr ucrainean a aterizat în România, duminică, în județul Suceava, după ce a intrat ilegal în spațiul aerian al țării noastre cu un avion ușor. Aterizarea a avut loc în apropierea localității Frătăuții Noi. Ucraineanul a recurs la acest gest pentru că a vrut să scape de războiul din țara sa. „În această dimineață, […]
17:30
Mai mulți turiști la Iași în luna ianuarie față de acum un an. Doar opt județe din ţară sunt pe plus # PSNews.ro
Într-o lună tradițional dificilă pentru turism, județul Iași a reușit să înregistreze o creștere de 7,5% a numărului de sosiri turistice față de ianuarie 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică analizate de Ziarul de Iași. Performanța plasează județul între puținele din România care au mers în contrasens cu tendința națională – la nivel de […]
17:30
Analiză Informat.ro: Harta invizibilă a lumii religioase musulmane și rivalitățile din Orientul Mijlociu # PSNews.ro
La fel cum creștinismul este împărțit în mari ramuri – ortodocși, catolici, protestanți – și în Islam există familii de credință cu dogme, ritualuri, lideri religioși și centre de putere diferite. În lumea creștină, separările au dus la jurisdicții distincte, patriarhi și papi, dar toți se revendică de la aceeași figură fondatoare, Iisus; în mod […]
17:30
Protest în Piața Universității, de 8 martie. „Strigăm tare, strigăm toate, nu vrem austeritate!” # PSNews.ro
De 8 martie, aproximativ 500 de persoane s-au strâns în Piața Universității pentru a manifesta împotriva violenței, pentru a milita pentru o justiție reproductivă pentru toate femeile. În plus, participanții protestează față de măsurile de austeritate, inclusiv cele care îi afectează pe studenți. Protestul a început la ora 14:00. Participanții au venit cu pancarte la […]
16:30
România este pregătită pentru unirea cu Republica Moldova, dacă și când vor dori cetățenii de peste Prut. Declarația a fost făcută de preşedintele Nicușor Dan, pentru televiziunea poloneză TVP World. „Desigur, avem istorie comună, avem cultură comună, dar Moldova este acum stat independent. În interiorul Moldovei, o treime din populație vrea să se reunească cu […]
16:30
MAE: 183 de cetăţeni români revin din Qatar prin intermediul unui zbor de repatriere asistată pe ruta Riad-Bucureşti # PSNews.ro
Ministerul de Externe anunţă revenirea în România a 183 de cetăţeni români din Qatar. Este un zbor de repatriere asistată pe ruta Riad-Bucureşti. Cetăţenii au fost transferaţi pe cale rutieră pe ruta Doha-Riad, cu 4 autocare însoţite de o echipă consulară din cadrul misiunii diplomatice de la Doha. Transferul terestru a fost asigurat de MAE […]
16:30
Adio, vacanță pe litoral? Patronii din turism anunță că nu pot deschide legal hotelurile de 1 Mai # PSNews.ro
Patronatele din turism atrag atenţia că, deşi unităţile din staţiunile de pe litoral sunt pregătite pentru a fi deschise la 1 mai, cadrul normativ face imposibilă deschiderea acestora, întrucât nu pot fi obţinute, în timp util, certificatele de clasificare, autorizaţiile şi avizele de funcţionare necesare. Hotelurile nu se pot deschide în condiții legale "Deţinătorii de structuri turistice de pe […]
16:30
Gorghiu: Mă irită politicienii care oferă flori pe 8 Martie, dar votează împotriva mecanismelor de protecție a femeilor # PSNews.ro
Liberala Alina Gorghiu a declarat, într-un interviu pentru Gândul, că o irită politicienii „care îți oferă flori pe 8 Martie și în restul anului votează împotriva mecanismelor reale de protecție a femeilor". Avocat de drept penal, de profesie, aceasta a deţinut funcţia de ministru al Justiţiei, deputat, senator în mai multe mandate, încă din 2012, cînd […]
16:30
Peste 100 de iranieni, printre care și oficiali, ar fi fugit din Liban cu un avion rusesc # PSNews.ro
Aproximativ 100 de iranieni, inclusiv diplomaţi, au fost evacuaţi din Beirut în cursul nopţii la bordul unui avion rusesc. „Un total de 117 iranieni, între care diplomaţi şi personal al ambasadei, au fost evacuaţi la bordul unui avion rusesc care a plecat din Beirut în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică", a spus un oficial […]
16:30
Petrişor Peiu pune punctul pe i în privinţa turismului: Ce caută zeci de mii de turiști români în Dubai? # PSNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte turismul. El precizează, într-un mesaj postat pe Facebook, că România este,,campioană " europeană la declin turistic. "Ce caută zeci de mii de turiști români în Dubai? Ei bine, răspunsul este simplu: ceea ce nu găsesc la ei în țară, adică servicii turistice […]
15:30
Câte firme și-au suspendat activitatea în prima lună din an. Cele mai multe, din București # PSNews.ro
Numărul firmelor
15:30
N. Dan de 8 Martie: „Din pǎcate, nu toate femeile primesc flori și prețuire”. Mesaje transmise de Bolojan şi Grindeanu # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de apreciere și solidaritate față de femeile din întreaga țară. În mesajul publicat cu ocazia zilei de 8 martie, șeful statului a mulțumit femeilor pentru contribuția lor zilnică, afirmând că societatea uită adesea cât de mult le datorează. „La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor! De Ziua Internațională […] Articolul N. Dan de 8 Martie: „Din pǎcate, nu toate femeile primesc flori și prețuire”. Mesaje transmise de Bolojan şi Grindeanu apare prima dată în PS News.
15:30
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit” # PSNews.ro
Conflictul dintre SUA și Iran riscă să degenereze, iar iranienii ar putea utiliza „bombe murdare”. Un general de intelligence explică, pentru „Adevărul”, în ce condiții ar exista acest risc. Conflictul din Iran a escaladat și începe să se transforme într-unul regional, din momentul în care Teheran a lovit baze militare americane aflate pe teritoriul unor […] Articolul Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit” apare prima dată în PS News.
15:30
Diana Buzoianu anunță curățarea lacului de acumulare de la Călimănești. „Putem avea o Românie curată” # PSNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a făcut duminică dimineață un anunț pe Facebook despre finalizarea lucrărilor de curățare a lacului de acumulare de la Călimănești, unde fuseseră descoperite tone de deșeuri. „Acum fix o săptămână, pe la această oră, treceam întâmplător, în drum spre București, pe lângă lacul de acumulare Călimănești care era plin de gunoaie, așa […] Articolul Diana Buzoianu anunță curățarea lacului de acumulare de la Călimănești. „Putem avea o Românie curată” apare prima dată în PS News.
15:30
Paul Dragoș Aligică, radiografie a puterii paralele. “Intrăm într-o nouă fază a crizei produse în interiorul României” # PSNews.ro
În momentul în care „statul paralel” român a făcut imensa greșeală de a internaliza clivaje de politică externă în interiorul politicii interne românești, creând astfel polarizări și tensiuni inutile, falii și vulnerabilități care au bulversat structura politică și echilibrele interne naționale, ușa a fost deschisă pentru ceea ce vedem că se întâmplă în acest moment, […] Articolul Paul Dragoș Aligică, radiografie a puterii paralele. “Intrăm într-o nouă fază a crizei produse în interiorul României” apare prima dată în PS News.
15:30
Circulația pe linia 5, „tramvaiul corporatiștilor” a fost reluată. Ciucu: A durat mai mult decât ar fi trebuit # PSNews.ro
Circulația tramvaiului pe linia 5 din Capitală a fost reluată, duminică, 8 martie, după doi ani. În această perioadă au fost făcute lucrări pe acest tronson. Primarul general, Ciprian Ciucu, a vorbit despre importanța reabilitării liniilor de tramvaie din București, arătând că sunt 50 de kilometri de linii care trebuie reparate. ”Gata, tramvaiul 5 circulă! […] Articolul Circulația pe linia 5, „tramvaiul corporatiștilor” a fost reluată. Ciucu: A durat mai mult decât ar fi trebuit apare prima dată în PS News.
14:20
Trump anunţă că ar putea trimite trupe terestre americane în Iran. „Dar ar fi nevoie de un motiv foarte bun” # PSNews.ro
Donald Trump a declarat că trupe americane ar putea fi trimise la sol în Iran, pe măsură ce războiul continuă. Dar ar fi nevoie de un „motiv foarte bun”, spune preşedintele SUA, potrivit CNN. „Nici măcar nu vreau să vorbesc despre asta acum. Nu cred că este o întrebare potrivită; ştiţi că nu voi răspunde […] Articolul Trump anunţă că ar putea trimite trupe terestre americane în Iran. „Dar ar fi nevoie de un motiv foarte bun” apare prima dată în PS News.
14:20
Adunarea Experţilor l-a desemnat pe noul lider suprem al Iranului. Acesta îi va succeda ayatollahului Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în atacuri aeriene israeliano-americane. Anunţul a fost făcut de membri ai acestui organism clerical iranian, care nu au numit candidatul ales. „Cel mai potrivit candidat, aprobat de majoritatea Adunării Experţilor, a fost desemnat”, a […] Articolul Adunarea Experţilor din Iran a ales un nou lider suprem. Numele său nu a fost anunţat apare prima dată în PS News.
14:20
Raport al Comisiei Europene: 80 de tone de carne de vită din Brazilia contaminată cu hormoni interzişi în UE # PSNews.ro
Un raport recent al Comisiei Europene a evidențiat probleme grave în sistemul de control sanitar-veterinar din Brazilia. 80 de tone de carne de vită au fost găsite contaminate cu hormoni de creștere. Această practică, comună în anumite regiuni ale lumii, este strict interzisă în Uniunea Europeană de 37 de ani. Din cauza riscurilor pentru sănătatea […] Articolul Raport al Comisiei Europene: 80 de tone de carne de vită din Brazilia contaminată cu hormoni interzişi în UE apare prima dată în PS News.
14:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică dimineața o informare de vreme rea. Este valabilă de diseară, ora 22:00, până marți seara, pentru sud-vestul României și Carpații Meridionali. Potrivit specialiștilor, vor fi rafale de vânt de până la 65 km/h, izolat 70 km/h. De marți vântul va fi puternic și în unele regiuni din […] Articolul METEO Alertă de cod galben de vânt, valabilă până marţi. Zonele afectate apare prima dată în PS News.
14:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că Guvernul lucrează pe cinci scenarii pentru ca în România prețul carburanților să nu ajungă la două cifre. Executivul ia în calcul inclusiv ideea reducerii accizei la motorină și benzină. Potrivit lui Ivan, reducerea accizei la motorină și benzină este unul dintre scenariile luate în calcul. Pe de altă […] Articolul Bogdan Ivan: Guvernul ia în calcul reducerea accizei la motorină și benzină apare prima dată în PS News.
14:20
Metrorex are restanțe de peste 200 de milioane de lei la Alstom. Director: nu există trenuri imobilizate # PSNews.ro
Compania Metrorex a acumulat restanțe de peste 217,2 milioane de lei față de Alstom, compania care asigură mentenanța trenurilor. Informația a fost confirmată oficial de directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, pentru Adevărul. Potrivit Metrorex, valoarea facturilor restante către furnizorul de servicii de mentenanță ajunge la 217,2 milioane de lei. Contractul a fost semnat în ianuarie 2022 și […] Articolul Metrorex are restanțe de peste 200 de milioane de lei la Alstom. Director: nu există trenuri imobilizate apare prima dată în PS News.
14:20
26 de zboruri au fost anulate la Aeroportul Otopeni din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu # PSNews.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunţat că 26 de zboruri spre şi dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Amman, Cairo, Beirut au fost anulate, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu. Pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost anulate, vineri, 26 de zboruri, spre/dinspre 7 destinaţii: 12 plecări şi 14 sosiri, scrie News.ro. Cursele anulate […] Articolul 26 de zboruri au fost anulate la Aeroportul Otopeni din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu apare prima dată în PS News.
14:20
Dumitru Chisăliță: ”Litrul de combustibil a devenit un instrument de colectare bugetară” # PSNews.ro
Motorul principal al scumpirii combustibililor în ultimii 5 ani este în România unul fiscal. Aceasta în condițiile în care aproape 70% din preț rezultă din veniturile fiscale pe care le colectează statul la buget, susține președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță. ”În România, discuția despre carburanți începe aproape întotdeauna cu ”cât e barilul” și […] Articolul Dumitru Chisăliță: ”Litrul de combustibil a devenit un instrument de colectare bugetară” apare prima dată în PS News.
14:20
Președintele american Donald Trump a organizat sâmbătă un summit în Florida, unde a anunțat formarea unei coaliții militare, denumită „Scutul Americilor”, pentru a combate cartelurile de droguri. La eveniment au participat lideri din America Centrală, de Sud și Caraibe, care susțin viziunea lui Trump de a distruge influența cartelurilor și a organizațiilor criminale. Trump a […] Articolul Donald Trump a anunțat crearea coaliției militare Scutul Americilor apare prima dată în PS News.
14:20
Femeile din Sectorul 2 vor beneficia de analize medicale gratuite, pe tot parcursul lunii martie. Primăria anunță un parteneriat cu clinica Romgermed. Pe langa analize medicale gratuite, femeile vor putea face inclusiv investigații complexe precum CT și RMN. De asemenea, autoritatea locală lansează, în colaborare cu Spitalul Universitar de Urgență București, un program de testare […] Articolul Bucureşti: Analize medicale gratuite pentru femeile din Sectorul 2, în luna martie apare prima dată în PS News.
13:20
Wizz Air a suspendat zborurile dintre capitalele României și Emiratelor Arabe Unite. Măsura este valabilă până în a doua jumătate a lunii septembrie 2026. Compania low-cost maghiară a decis să suspende zborurile dintre aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) din București și aeroportul principal din Dubai (Emiratele Arabe) pentru următoarele luni. Wizz Air ar urma să reia […] Articolul Wizz Air suspendă ruta București – Dubai până în septembrie 2026 apare prima dată în PS News.
13:20
Ponta, prima reacție după întoarcerea fiicei sale în țară. O acuză pe Țoiu de intervenție „ilegală” și „abuzivă” # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a publicat sâmbătă un mesaj extrem de dur pe pagina sa de Facebook, după ce fiica sa a ajuns în siguranță în România. Ponta acuză MAE de abuz, minciună și „vendetă politică” și susține că minora a fost exclusă intenționat din grup la ordinul ministrei Oana Țoiu. Victor Ponta susține că fiica […] Articolul Ponta, prima reacție după întoarcerea fiicei sale în țară. O acuză pe Țoiu de intervenție „ilegală” și „abuzivă” apare prima dată în PS News.
13:20
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a transmis sâmbătă liderului ucrainean Volodimir Zelenski că nu îl poate intimida, el cerându-i acestuia să înceteze cu “ameninţările şi şantajul”. „Domnule preşedinte Zelenski, încetaţi ameninţările şi şantajul! La maghiari nu funcţionează asemenea metode”, a transmis Viktor Orbán într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, potrivit MTI. În imaginile postate […] Articolul Viktor Orban este la cuțite cu Zelenski: „Încetaţi ameninţările şi şantajul!” apare prima dată în PS News.
13:20
O agenție privată repatriază 369 de turiști români blocați în EAU cu două zboruri speciale # PSNews.ro
Agenția de turism Christian Tour a organizat sâmbătă două zboruri speciale pentru revenirea în România a 369 de turiști români blocați în Emiratele Arabe Unite din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și a perturbărilor traficului aerian. Aeronavele cu 180 și respectiv 189 de locuri au plecat din Fujairah. Sunt turiști care ar fi trebuit să […] Articolul O agenție privată repatriază 369 de turiști români blocați în EAU cu două zboruri speciale apare prima dată în PS News.
13:20
LOTO, 8 martie 2026. Trageri speciale duble, premii suplimentate. Șanse mai mari la premiul uriaș de la Joker # PSNews.ro
Loteria Română organizează duminică, 8 martie 2026, Tragerile Speciale Loto ale Primăverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au loc două trageri. Este vorba de o tragere principală și o tragere suplimentară. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri. La categoria I la Loto […] Articolul LOTO, 8 martie 2026. Trageri speciale duble, premii suplimentate. Șanse mai mari la premiul uriaș de la Joker apare prima dată în PS News.
13:20
Blocaj în coaliție pe tema numirii Avocatului Poporului. Partidele își împart funcții și la Curtea de Conturi și CNCD # PSNews.ro
Parlamentul ar urma să voteze, pe 10 martie, noul Avocat al Poporului. Va vota și noua componență a CNCD și a Curții de Conturi. Numirile stârnesc însă tensiuni între partidele coaliției. Numirile care ar urma sa fie avizate de Parlament pe 10 martie ar putea genera un nou blocaj. Aceasta în contextul în care PSD […] Articolul Blocaj în coaliție pe tema numirii Avocatului Poporului. Partidele își împart funcții și la Curtea de Conturi și CNCD apare prima dată în PS News.
13:20
Fără săli de jocuri de noroc în oraşe. Primăriile care interzic sau limitează „păcănelele” # PSNews.ro
Slatina, Petroşani, Deva, Ploieşti, Timişoara sunt oraşele în care operatorilor economici care deţin săli de jocuri de noroc nu li se vor mai prelungi autorizaţiile de funcţionare după ce cele existente vor expira, au anunţat deja primăriile sau, după caz, Consiliile Locale ale acestor municipalităţi. Guvernul a modificat, în februarie, reglementările referitoare la organizarea şi […] Articolul Fără săli de jocuri de noroc în oraşe. Primăriile care interzic sau limitează „păcănelele” apare prima dată în PS News.
