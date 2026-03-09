Război în Orientul Mijlociu, ziua a zecea. Evoluţiile cheie ale conflictului şi impactul global

16:30

Patronatele din turism atrag atenţia că, deşi unităţile din staţiunile de pe litoral sunt pregătite pentru a fi deschise la 1 mai, cadrul normativ face imposibilă deschiderea acestora, întrucât nu pot fi obţinute, în timp util, certificatele de clasificare, autorizaţiile şi avizele de funcţionare necesare. Hotelurile nu se pot deschide în condiții legale "Deţinătorii de structuri turistice de pe […]