Casa Alaci din Focșani (Secția de Istorie a Muzeului Vrancei) ar putea fi retrocedată după ce a fost reabilitată cu peste 1 milion de euro, bani europeni

În spatele fiecărei sirene care se aude pe străzile din județ stă o luptă contracronometru pentru viață. Iar această luptă începe cu un telefon. Un apel la 112 care poate face diferența între viață și moarte. Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea atrage atenția asupra rolului crucial pe care îl are colaborarea dintre dispeceratul 112 și […]