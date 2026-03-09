Avertisment de la Hidroelectrica. Ce să nu faceți!

15:00

Avem nevoie să începem în societate o discuţie mai competentă despre pensiile de serviciu militare, fără exagerări, fără aroganţă instituţională şi a multor beneficiari ai acestor pensii, cu mai puţină emoţie şi mai multă raţiune. Cu responsabilitate şi discernământ. Efectele unui schimbări substanţiale a legii pensiilor militare, dacă asta îşi doreşte executivul, vor fi resimţite mai ales după ce noi nu vom mai fi. Orice modificare făcută unei legi cu repercusiuni profunde în societate trebuie comunicată transparent de către decidenţi şi nu făcută pe ascuns, cu aroganţă şi superioritate.