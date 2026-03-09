Comunicat de presă ENERG UTIL AMBIENT S.R.L.

15:50

Armata israeliană afirmă că aproximativ 50 de avioane de luptă au lansat în jur de 100 de bombe asupra unui buncăr subteran din Teheran, despre care spune că aparținea liderului suprem iranian Ali Khamenei. Și care ar fi continuat să fie utilizat de oficiali de rang înalt ai regimului iranian. Deocamdată, autoritățile iraniene nu au […]