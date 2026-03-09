Franța pregătește o misiune „pur defensivă” pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, anunță Macron din Cipru. „Când Cipru e atacat, Europa este atacată”
Gândul, 9 martie 2026 15:20
Franța pregătește o misiune „pur defensivă” pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, a anunțat, luni, Emmanuel Macron, aflat într-o vizită oficială în Cipru. În cadrul unei conferințe de presă, alături de președintele cipriot Nikos Christodoulides și prim-ministrul grec, Kyriakos Mitsotakis, Macron a transmis un mesaj clar de sprijin Ciprului, afirmând că atunci când cineva atacă insula mediteraneană, […]
• • •
Nicușor Dan, de Ziua Deținuților Politici Anticomuniști: „Au arătat că spiritul uman poate să rămână liber chiar și în spatele celor mai groase ziduri ale închisorilor” # Gândul
Într-o postare, luni, pe pagina sa de Facebook, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Ziua Deținuților Politici Anticomuniști, marcată în fiecare an pe 9 martie, care „amintește despre curajul celor care au înfruntat abuzurile regimului comunist, transformând suferința în cel mai înalt act de demnitate”. „Eroii, deveniți simboluri ale rezistenței naționale, au arătat […]
Marius Tucă denunță probele ilegale din dosarul lui Georgescu: „Au făcut o crimă împotriva democrației și au vrut să-l facă pe Georgescu criminal” # Gândul
Jurnalistul Marius Tucă a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu ar fi incriminat pe nedrept pentru lovitură de stat, după ce Curtea de Apel a eliminat mai multe dovezi din dosar. Jurnalistul a subliniat că cei care au anulat alegerile din noiembrie 2024 ar fi adevărații […]
Influencerii și expații care pleacă din Dubai își abandonează animalele de companie. ONG-urile sunt „copleșite” # Gândul
Un fenomen alarmant este raportat în Dubai, unde tot mai multe animale de companie ajung abandonate pe străzi sau în deșert, în contextul plecărilor masive ale unor rezidenți și influenceri care părăsesc regiunea din cauza tensiunilor legate de războiul din Iran. ONG-urile și centrele de salvare sunt pline Organizațiile de protecție a animalelor spun că […]
După o întârziere de 4 luni, joi ar urma să se adopte bugetul guvernului Bolojan: „Investiții record” și deficit estimat la 6,2% din PIB” # Gândul
Coaliția a decis ca Ministerul Finanțelor să publice cel târziu mâine bugetul de stat pentru 2026. Joi, proiectul final va fi adoptat de Guvern, iar vineri va fi trimis la Parlament pentru depunerea de amendamente. Votul final va avea loc săptămâna viitoare, miercuri sau joi, conform surselor politice. Tot mâine va avea loc o nouă […]
Ștefăniță Avrămescu (deputat AUR): „Repatrierea românilor din zona Golfului – un eșec al Ministerului de Externe în mandatul doamnei Oana Țoiu” # Gândul
„Situația repatrierii românilor din zona de conflict din Golf a scos la iveală o realitate îngrijorătoare: statul român pare să reacționeze târziu, comunică incoerent și transmite impresia că nu are un mecanism clar și bine pus la punct pentru protejarea propriilor cetățeni aflați în situații de risc. Sub conducerea ministrului de eExterne, doamna Oana Țoiu, […]
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat depunerea unei inițiative legislative pentru scăderea cotei TVA la combustibili. Potrivit inițiatorilor, măsura propusă are menirea să protejeze agricultorii, antreprenorii, transportatorii și consumatorii în fața scumpirilor în lanț a carburanților care se resimt în prețul alimentelor, serviciilor și bunurilor. Conform proiectului de lege, prima etapă care va urma […]
Cel mai ieftin oraș din România în martie 2026: Chiria costă doar 500 lei, pentru o garsonieră # Gândul
Într-o perioadă marcată de scumpiri și noi taxe introduse, un oraș din România oferă spre închiriere o garsonieră care costă doar 500 de lei pe lună. Orașul Hunedoara găzduiește cea mai ieftină chirie din 2026, o garsonieră în centrul acestui oraș se dă spre închiriat cu doar 500 de lei pe lună, potrivit unui anunț […]
Țările G7 vor să oprească haosul de pe piețele energetice și plănuiesc să folosească până la 30% din rezervele de petrol din sistemul IEA # Gândul
Miniștrii de finanțe din G7 s-au reunit luni într-o sesiune de urgență convocată pentru a stabiliza piețele energetice în contextul escaladării conflictului din Golf. Cei șapte miniștri de externe discută punerea pe piață a unei cantități masive de petrol, estimate între 300 și 400 de milioane de barili, adică aproximativ 25-30% din totalul rezervelor publice […]
Un reputat medic diabetolog îi avertizează pe români. Ce obicei considerat sănătos poate ridica glicemia la 300 # Gândul
O dietă promovată intens pe Internet îi aduce pe tot mai mulți oameni cu diabet direct la medic, având valori foarte mari ale glicemiei. Specialiștii în boli metabolice avertizează, însă, că unele obiceiuri considerate „naturale” sau „detoxifiante” pot avea efecte neașteptate asupra nivelului zahărului din sânge. Un exemplu frecvent este consumul zilnic de suc de […]
Ion Cristoiu, după ce zeci de probe au fost excluse din dosarul lui Călin Georgescu: „Dosarul este o minciună de la un capăt la altul” # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” decizia Curții de Apel București, care a eliminat mai multe probe din dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de lovitură de stat, pe motiv că dovezile au fost obținute ilegal. Ion Cristoiu a subliniat că rechizitoriul ce stă la baza dosarului lui […]
Scandal sângeros în comuna Crevedia, din județul Dâmbovița. Un bărbat a fost înjunghiat pe stradă în urma unui conflict. Agresorul a fost prins de polițiști. Un bărbat a fost înjunghiat în comuna Creveda, județul Dâmbovița Alertă s-a dat după ce o persoană a sunat la 112, cu privire la faptul că un bărbat a fost […]
Ultima sută de metri înaintea audierii celor 19 candidați care vizează 6 poziții de membru în Colegiul Director al CNCD. Cine sunt favoriții # Gândul
Marți – 10 martie 2026 – vor fi audiați cei 19 candidați care se „luptă” pentru cele 6 poziții de membru în Colegiul Director a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Potrivit surselor Gândul, cei 19 candidați vor fi audiați în cadrul unei ședințe comune a Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, a […]
Dave De Haan a explicat ce înseamnă colaborarea cu Victor Hănescu, scopul fiind de a dezvolta academia și tenisul românesc. Acesta a spus și cum s-a specializat în psihologia high performance, lucrând deja cu mai mulți sportivi printre care și Cezar Crețu, unul dintre tenismeni români ce face parte din academia lui Victor Hănescu. De […]
Economistul AUR prezintă explozia prețurilor la energie în toată lumea: „Guvernul nu a făcut nimic” # Gândul
Economistul AUR, Petrișor Peiu, avertizează că România ar putea intra nepregătită într-o nouă criză energetică globală, în condițiile în care prețurile la petrol și gaze au explodat pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. De asemenea, oficialul susține că Guvernul nu a luat măsuri pentru a proteja sistemul energetic național. „Guvernul a stat cu brațele încrucișate” […]
Cristi Chivu, prima reacție despre penalty-ul pe care nu l-a primit echipa lui în Milan – Inter. „Nu mai e nimic de zis!” # Gândul
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, nu s-a ferit să vorbească, după meciul cu AC Milan, despre penalty-ul pe care echipa sa nu l-a primit. „Rossonerrii” s-au impus cu 1-0 în cel mai așteptat derby din Italia, scrie PROSPORT. Finalul jocului de pe „San Siro” a fost unul încins, iar arbitrii au fost în centrul […]
Oana Gheorghiu, replică pentru Avocatul Poporului, după contestația la CCR privind noul val de concedieri din administrație: „Societatea rezonează” # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a comentat reacția Avocatului Poporului, Renate Weber, care a atacat la Curtea Constituțională tăierile de 10% din administrația publică, propuse de Guvernul Bolojan. Gheorghiu a declarat societatea „rezonează” cu inițiativa prim-ministrului de a reduce personalul din aparatul administrativ. Oana Gheorghiu este de părere că un nou val de concedieri în administrația publică […]
Un turist a fost salvat din masivul Piatra Mare de salvamontiști, după ce pantoful i-a rămas în zăpadă # Gândul
O intervenție neobișnuită a avut loc în noaptea de duminică spre luni în zona montană a masivului Piatra Mare, unde două persoane au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor după ce au urcat pe munte fără echipament adecvat pentru condițiile de iarnă care încă persistă la altitudine. A fost salvat de salvamontiști după ce și-a pierdut […]
Comisia Europeană: Două zboruri de repatriere au aterizat în siguranță în România, după activarea Mecanismului rescEU # Gândul
Mai mulți români blocați în Orientul Mijlociu au ajuns în siguranță țară în urma unor zboruri organizate organizate direct de Comisia Europeană. Cele două zboruri au adus înapoi din Oman în România 356 de cetățeni europeni. Comisia precizează că și-a mobilizat pentru prima dată propriile capacități de transport și de logistică rescEU, în urma unei […]
Mai mulți pui de koala au rămas fără mamă, iar acum strâng în brațe jucării de pluș. Fenomenul amintește de cazul lui Punch # Gândul
Au apărut imagini emoționante cu mai mulți pui de koala care au rămas orfani după moartea mamelor, iar acum strâng în brațe jucării de pluș care îi ajută să se simtă în siguranță. Fenomenul amintește de cazul lui Punch. Imaginile au fost surprinse într-un centru de înghrijire și au emoționat toți iubitorii de animale, ele […]
Rusia a lansat o operațiune cibernetică globală pentru a compromite conturile de Signal și WhatsApp ale politicienilor și militarilor din Occident # Gândul
O grupare de hackeri susținuți de Rusia a lansat o campanie cibernetică globală pentru a obține acces la conturile de Signal și WhatsApp utilizate de marii oficiali, personalul militar sau jurnaliști, au avertizat luni două agenții de informații din Olanda, scrie Reuters. Printr-un aviz public privind securitatea cibernetică, serviciul de informații militare MIVD și agenția […]
A început curățenia de primăvară în Sectorul 4! În paralel, se derulează programul de reparații locale și cel de mentenanță a mobilierului urban # Gândul
O amplă campanie de curățenie și de reparații locale privind spațiul public urban aferent Sectorului 4 al Municipiului București a debutat astăzi și se va derula, cu toate efectivele de utilaje și de lucrători disponibile, în următoarele 45 – 50 de zile, astfel încât toate efectele neplăcute ale iernii trecute să fie înlăturate, iar comunitatea […]
Curtea de Apel București distruge dosarul lui Călin Georgescu. Parchetul general l-a trimis în judecată cu probe obținute nelegal. Zeci de declarații, excluse de la dosar. Instanța cere procurorilor să precizeze dacă mențin dispoziția de trimitere în judecată sau solicită restituirea cauzei la parchet # Gândul
Magistrații de la Curtea de Apel București (CAB) au eliminat mai multe probe din dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, dar și alți apropiați ai celor doi sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Probele eliminate de magistrați reprezintă, în fapt, declarații făcute în […]
Top 5 destinații spectaculoase din România recomandate de turiști: „Indiferent de anotimp, farmecul acestui loc va fi mereu același” # Gândul
România ascunde numeroase locuri spectaculoase, unele mai puțin cunoscute turiștilor, dar cu peisaje impresionante și povești care merg până în Evul Mediu. De la formațiuni naturale spectaculoase și lacuri izolate în munți până la cetăți medievale și mănăstiri săpate în stâncă, aceste destinații oferă experiențe memorabile pentru cei care vor să descopere frumusețea autentică a […]
Cum a fost prins în flagrant un bărbat care vindea drogul „cristal” pe mii de lei. Imagini spectaculoase surprinse de agenții DIICOT # Gândul
Flagrant în județul Argeș. Un bărbat a fost prins în timp ce vindea stupefiante pentru suma de 10.500 lei. Drogurile erau aduse din Germania, iar procurorii au dispus reținerea tânărului, în vârstă de 25 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și trafic intern de droguri de mare risc. Din actele de urmărire […]
Cine este bărbatul declarat cetățean de onoare al Iașului care a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru delapidarea a 5 milioane euro # Gândul
Un scandal uriaș izbucnit în Grecia se dovedește a avea o legătură indirectă și cu România. Un bărbat care în 2001 era declarat cetățean de onoare al Iașului a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru delapidarea a 5 milioane euro, scrie Ziarul de Iași. Dimitrios Fourlemadis a studiat Medicina la Iași, fiind și […]
Ministerul Apărării din Turcia (MoND) a confirmat, luni, că o rachetă balistică lansată din Iran și care a intrat în spațiul aerian turc a fost interceptată de mijloacele aeriene și de apărare antirachetă ale NATO. Acesta este al doilea astfel de incident în decurs de o săptămână. Resturile rachetei au căzut pe un teren din […]
Rachetele balistice ale Iranului nu sunt singura amenințare în Orientul Mijlociu. Cum a exploatat Teheranul lacunele din apărarea aeriană a statelor din Golf # Gândul
Dinamica militară centrală a fazei actuale a războiului din Orientul Mijlociu – după ce SUA și Israel au atacat Iranul – poate fi rezumată printr-o sintagmă certă: o cursă către epuizarea stocurilor de muniție aeriană. Totuși, chiar dacă SUA și Israelul reușesc să neutralizeze rachetele balistice ale Iranului, există o altă amenințare evidentă, respectiv dronele […]
Susținătorul lui Ilie Bolojan, revoltat de măsurile premierului: Adrian Papahagi se plânge că i s-a înjumătățit sporul de doctorat # Gândul
Profesorul clujean Adrian Papahagi, unul dintre susținătorii lui Ilie Bolojan, care recent spunea că „premierul face ce trebuie și merită sprijinul românilor” a ajuns acum să se plângă fix de măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan. „Tocmai am fost anunțat oficial că mi s-a redus sporul de doctorat de la 950 la 500 brut. […]
NATO testează „apărarea totală” în zona Arctică. 25.000 de militari și civili se pregătesc pentru apărarea flancului nordic al Alianței # Gândul
Exercițiile NATO în regiunea Arctică s-au intensificat în ultima perioadă și au trecut de la simple manevre militare la simulări de tip „apărare totală”, care integrează partea militară cu reziliența civilă. Alianța Nord-Atlantică a început pe 9 martie exercițiile bienale, care pun de data aceasta accentul pe rolul civililor în sprijinirea armatei, într-un moment în […]
Cupa Teleferic și-a desemnat CÂȘTIGĂTORII. „Ne dorim ca această competiție să devină o anticameră pentru marile competiții” # Gândul
Aproximativ 100 de tineri schiori au participat pe 5 și 6 martie la ediția a VIII-a a Cupei Teleferic, competiție organizată la Poiana Brașov și inclusă în calendarul Federației Române de Schi și Biatlon. Evenimentul continuă tradiția curselor de schi alpin organizate în stațiune încă din anii ’70 și este dedicat tinerilor sportivi care aspiră […]
O femeie și-a reclamat iubitul la poliție pentru că i-a vândut toate gențile de lux la un magazin second-hand # Gândul
O tânără în vârstă de 27 de ani, din Napoli, Italia, a recunoscut gențile sale care erau expuse într-un magazin pentru vânzare, ele fuseseră furate de iubitul ei. Incidentul a determinat intervenția carabinierilor, după ce femeia a depus o plângere penală pe numele partenerului său. O femeie și-a reclamat iubitul la poliție pentru că i-a […]
INSCOP a prezentat datele sondajului realizat în perioada 2-6 martie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane cu grad de încredere de 95%. AUR rămâne primul partid în intențiile de vot ale românilor pentru alegerile parlamentare și ar lua mai multe voturi decât reușesc să adune împreună social-democrații și liberalii, arată datele celui mai […]
Primele nume de fotbaliști rostite de Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB. Gigi Becali a spus la televizor tot ce a vorbit cu finul său # Gândul
Mirel Rădoi este alesul și va antrena echipa FCSB. Nașul său, Gigi Becali, l-a convins să vină de pe acum, când formația campioană joacă în play-out. Despărțirea de Elias Charalambous și Mihai Pintilii este oficială, scrie PROSPORT. Chiar dacă încă nu a fost prezentat într-o conferință, lui Rădoi i s-a reamintit cum este să lucreze […]
Incendiul de la Crans-Montana: Primarul comunei și mai mulți consilieri, incluși în ancheta de la barul „Constellation”. Cu ce acuzații se confruntă # Gândul
Procuratura cantonului elvețian Valais a anunțat, luni, că ancheta privind incendiul de la barul „Constellation” din Crans-Montana a fost extinsă pentru a include cinci funcționari actuali și foști ai municipalității, relatează Le Monde. Reamintim că 41 de oameni, majoritatea tineri, și-au pierdut viața și 115 au fost răniți în incendiul care a cuprins barul în […]
Kremlinul a publicat accidental un moment cu Putin dintr-o înregistrare de Ziua Femeii. Scena nu ar fi trebuit să ajungă în presă niciodată și acum face înconjurul lumii # Gândul
Kremlinul a publicat accidental, în weekend, un videoclip needitat în care Vladimir Putin transmitea urări cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. În timpul discursului său, președintele rus a fost cuprins de un acces de tuse incontrolabil. În videoclipul original, care a fost ulterior șters, Putin se oprește brusc din discursul său, se întoarce cu spatele […]
Bărbatul care a dat un jaf cu pistolul de jucărie și-a aflat pedeapsa. De ce a ajuns să fie comparat cu bandiții din Vestul Sălbatic # Gândul
Bărbatul care a încercat să jefuiască un magazin cu pistolul de jucărie și ochelari de soare cumpărați din Jumbo și-a aflat pedeapsa. Potrivit Ziarul de Iași, el nu va scăpa de închisoare. Magistrații au apreciat că individul care a ratat complet „lovitura” merită să primească o pedeapsă cu suspendare, însă procurorii au înaintat apel. Cine […]
Întrebarea Gândul “de ce nu a fost folosită compania națională Tarom” pentru a extrage românii din zonele de conflict a pus în dificultate Ministerul Afacerilor Externe. Vezi video cu bâlbele purtătorului de cuvânt # Gândul
Întrebat de reporterul Gândul de ce Ministerul Afacerilor Externe nu a apelat la compania TAROM pentru repatrierea românilor, purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a declarat că instituția este neutră în ceea ce privește ofertele de zbor. Țărnea nu a știut să explice de ce MAE a apelat totuși la serviciile unei companii private. […]
Angajata care a strâns peste 110.000 de euro înainte de 40 de ani. A mâncat același lucru zilnic la prânz # Gândul
O tânără din Marea Britanie și-a schimbat radical viața pentru strânge economii. Ea are în prezent un salariu mediu și a declarat că obiectivul său este de a se pensiona mai devreme decât prevede legea din Regatul Unit. Chiar dacă are un salariu lunar decent, Charlie Louise a reușit să strângă aproximativ 115.000 de euro […]
Reacția MAE, după ce fiica lui Victor Ponta nu a fost primită în avion, alături de cuplurile care au revenit în țară „cu prioritate” # Gândul
Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe Andrei Țărnea a făcut declarații la sediul instituției cu privire la situația românilor rămași în zonele de conflict din Orientul Mijlociu. „Ne apropiem de 2000 de cetățeni români care s-au întors fie cu zboruri de evacuare, fie cu zboruri comerciale facilitate de statul român. 1500 de cetățeni au revenit cu propriile […]
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, avertizează: „De azi noapte lumea a intrat în anticamera celei mai mari crize financiare din istorie” # Gândul
Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, avertizează prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că lumea a intrat în „anticamera celei mai mari crize financiare din istorie”. Acesta susține că România nu este pregătită pentru impactul economic major și subliniază ca autoritățile continuă să fie preocupate de prețul carburanților și de deficitul planificat […]
Bugetul pe 2026 dă peste cap coaliția de guvernare. PNL vrea adoptarea bugetului, în timp ce PSD va hotărî duminică dacă va susține proiectul # Gândul
Coaliția de guvernare se reunește de la ora 13:00 să finalizeze…sau măcar să încerce să finalizeze bugetul pe 2026. Înaintea ședinței, Biroul Politic al PSD s-a reunit, acolo unde Sorin Grindeanu a convocat CPN pentru duminică, pentru a decide abordarea pe care o vor avea social-democrații pe bugetul de stat. În același timp, la PNL, […]
Cum explică MAE că un minor român neînsoțit nu a fost primit în avion, alături de românii care au revenit în țară „cu prioritate” # Gândul
Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe Andrei Țărnea a făcut declarații la sediul instituției cu privire la situația românilor rămași în zonele de conflict din Orientul Mijlociu. „Ne apropiem de 2000 de cetățeni români care s-au întors fie cu zboruri de evacuare, fie cu zboruri comerciale facilitate de statul român. 1500 de cetățeni au revenit cu propriile […]
Grindeanu cere explicaţii, în Coaliţie, despre programul SAFE. „Pe 11-12 miliarde cam nu știm ce se întâmplă”/„Înțeleg că trebuie să mergem să facem shopping” # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut mai multă transparență pe programul SAFE și a avertizat că este vorba de împrumuturi luate de România care vor trebui rambursate, nu de un grant. Oficialul a transmis că trebuie evitate „cazuri Salvador” și că nu ar trebui „să mergem la shopping”, ci să dezvoltăm uzine în țară. Sorin […]
Explozie în fața unei sinagogi din Belgia. Autoritățile investighează un posibil atac antisemit # Gândul
O explozie puternică a avut loc în cursul nopții de duminică spre luni în fața unei sinagogi din Liege, în estul Belgiei. Incidentul s-a produs în jurul orei locale 04:00, iar autoritățile au intervenit imediat în zonă. Reacția autorităților: „Condamn categoric acest act” Potrivit informațiilor transmise de postul public belgian RTBF, nu au fost raportate […]
Un român în vârstă de 60 de ani a spart cinci magazine de haine din Austria în numai 90 de minute. El a fost prins în timp ce se pregătea să treacă granița în Ungaria. Valoarea totală a pagubelor se ridică la 5000 de euro. Jafuri date între orele 16 și 17:30 În numai 90 […]
Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. „Rusia a fost și va fi un partener de încredere al Republicii Islamice” # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat, luni, pe Mojtaba Khamenei pentru numirea sa în funcția de nou lider suprem al Iranului, potrivit Kremlinului, relatează The Times of Israel. Putin se declară încrezător că succesorului lui Ali Khamenei va continua „cu onoare” munca tatălui său și va uni poporul iranian „în fața încercărilor grele”. Președintele adaugă […]
Sorin Grindeanu intervine în scandalul Țoiu-Ponta și anunță audierea în Parlament a ministrului și a consulului din Dubai. Îl somează și pe Bolojan să trimită Corpul de control la MAE # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre cazul fiicei minore a lui Victor Ponta, rămasă în Dubai după ce i s-ar fi refuzat accesul în autocarul de repatriere. Oficialul a spus că lucrurile trebuie să meargă într-o direcție diferită și a cerut intervenția premierului Ilie Bolojan și audierea ministrului de Externe Oana Țoiu și a […]
Prima reprezentativă de rugby a României a cedat duminică, la Tbilisi, în semifinalele Campionatului European de rugby contra selecţionatei Georgiei, deţinătoarea en-titre a titlului continental cu 30-53 (9-15). Cu toate că a condus de două ori după două lovituri de pedeapsă transformate de Conache, România a pierdut rapid avantajul și nu a reușit să mai […]
PSD cere USR-ului să vină cu o altă opțiune pentru Avocatul Poporului: „Să vină cu altă propunere, care să nu aibă pensie specială” # Gândul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, solicită USR-ului să vină cu o altă propunere pentru funcția de Avocatul Poporului. Acesta a precizat că PSD este de acord ca propunerea să fie făcută de USR, însă nu și cu numele avansate până în prezent. „Nu o să votăm. Nu ne răzgândim. USR să vină cu altă propunere, care […]
