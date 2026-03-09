Franța pregătește o misiune „pur defensivă” pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, anunță Macron din Cipru. „Când Cipru e atacat, Europa este atacată”

12:40

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, solicită USR-ului să vină cu o altă propunere pentru funcția de Avocatul Poporului. Acesta a precizat că PSD este de acord ca propunerea să fie făcută de USR, însă nu și cu numele avansate până în prezent. „Nu o să votăm. Nu ne răzgândim. USR să vină cu altă propunere, care […]