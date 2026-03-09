Croaţia plafonează preţurile la combustibili pe fondul creşterii cotaţiilor petrolului; Italia ia în considerare reducerea taxelor pe combustibili din cauza creșterii accentuate a prețurilor
Financial Intelligence, 9 martie 2026 15:20
Guvernul croat a anunţat luni că va plafona preţul maxim de vânzare a combustibililor, începând de marţi şi […]
Acum 10 minute
15:50
Țările europene caută soluții pentru criza energiei: Macron propune utilizarea rezervelor strategice de petrol # Financial Intelligence
Creșterea rapidă a prețurilor la energie, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, determină țările europene să caute […]
Acum o oră
15:20
Croaţia plafonează preţurile la combustibili pe fondul creşterii cotaţiilor petrolului; Italia ia în considerare reducerea taxelor pe combustibili din cauza creșterii accentuate a prețurilor # Financial Intelligence
Guvernul croat a anunţat luni că va plafona preţul maxim de vânzare a combustibililor, începând de marţi şi […]
15:20
Hidroelectrica avertizează asupra utilizării frauduloase a numelui companiei în scheme de investiții online # Financial Intelligence
Hidroelectrica atrage atenția publicului asupra apariției în mediul online a unor reclame și platforme care utilizează în mod […]
15:10
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) anunță lansarea seriei de întâlniri regionale cu reprezentanții întreprinderilor […]
15:10
A doua rachetă balistică iraniană, doborâtă de sistemele de apărare ale NATO în spaţiul aerian al Turciei # Financial Intelligence
Forţele aeriene ale NATO au doborât o a doua rachetă balistică lansată din Iran şi intrată în spaţiul […]
Acum 2 ore
15:00
Ministerul Finanţelor a respins toate ofertele băncilor la licitaţia de obligaţiuni de luni # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor (MF) a respins, luni, toate ofertele băncilor primite în cadrul licitaţiei pentru o emisiune de obligaţiuni […]
14:50
Uniunea Europeană are suficient petrol şi gaz, dar preţurile sunt un motiv de îngrijorare (purtător de cuvânt) # Financial Intelligence
Statele membre UE au suficiente stocuri de petrol şi gaze, în pofida perturbării lanţurilor de aprovizionare în urma […]
14:30
Viktor Orbán: Trebuie să împiedicăm creșterea prețurilor la motorină și benzină la niveluri inacceptabile # Financial Intelligence
Trebuie să împiedicăm creșterea prețurilor la motorină și benzină la niveluri inacceptabile, a declarat premierul Viktor Orbán într-un […]
14:20
Ţările G-7 vor discuta o acţiune coordonată pentru a scoate petrol din rezervele strategice # Financial Intelligence
Miniştrii de Finanţe din Grupul statelor puternic industrializate (G7) urmează să discute luni o posibilă acţiune coordonată de […]
Acum 4 ore
13:40
SUA îndeamnă cetățenii să părăsească sud-estul Turciei și ordonă personalului neesențial să părăsească consulatul din Adana # Financial Intelligence
Washingtonul a sfătuit personalul neesențial să părăsească consulatul din apropierea orașului Adana, din sudul Turciei, situat în apropierea […]
13:40
Grindeanu spune că vrea să repare greşeala făcută prin adoptarea unei legi privind “Marea Cuponiadă” # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că vrea să repare "greşeala" care s-a făcut în Parlament prin […]
13:20
În perioada 9 martie 2026 – 3 aprilie 2026, românii pot subscrie în titlurile de stat cu maturități […]
13:10
Grindeanu, despre Avocatul Poporului: USR poate să vină cu o altă propunere care să nu aibă pensie specială # Financial Intelligence
Preşedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat luni că social-democraţii nu vor susţine propunerea USR pentru Avocatul […]
13:10
Sorin Grindeanu îi cere premierului să trimită Corpul de control la Ministerul de Externe # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat luni premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de control la Ministerul Afacerilor […]
12:40
CEC Bank lansează RoPay P2B: plăți instant către comercianți, fără card sau numerar # Financial Intelligence
CEC Bank extinde soluțiile de plată RoPay cu o nouă facilitate – P2B (Person-to-Business). Aceasta permite persoanelor fizice […]
12:10
Grindeanu: CPN al PSD se reuneşte duminică pentru a decide poziţia noastră în legătură cu bugetul # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că duminică se va întruni Consiliul Politic Naţional al partidului pentru a […]
Acum 6 ore
12:00
UE și Canada lansează negocieri pentru un acord privind comerțul digital, menit să stabilească reguli globale pentru economia digitală # Financial Intelligence
Uniunea Europeană și Canada au lansat la Toronto negocierile pentru un acord privind comerțul digital, o inițiativă care […]
12:00
Axios: SUA consternate de atacurile Israelului asupra depozitelor de combustibil din Iran # Financial Intelligence
Atacurile Israelului asupra a 30 de depozite de combustibil iraniene, sâmbătă, au depășit cu mult ceea ce se […]
11:40
Prețul gazelor naturale în Europa depășește 800 de dolari pe 1.000 de metri cubi pentru prima dată din ianuarie 2023 – TASS # Financial Intelligence
Creșterea prețului de la începutul zilei a depășit 27% Prețul gazului pe bursa în Europa a depășit 800 […]
11:30
Preţul petrolului se apropie de 111 dolari per baril, pe fondul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat luni dimineaţă cu aproape 19%, la aproape 111 […]
11:30
Kristalina Georgieva (FMI): Creşterea de 10% a preţului petrolului va încetini evoluţia economiei mondiale # Financial Intelligence
Fiecare avans de 10% al preţului petrolului în cursul unui an ar urma să aibă ca rezultat o […]
11:30
Preţurile recoltelor de cereale cresc, pe fondul riscurilor legate de aprovizionare # Financial Intelligence
Cotaţia uleiului de palmier a urcat luni dimineaţă cu 10%, cotaţia grâului este aproape de cel mai ridicat […]
11:20
COTAR cere explicaţii Guvernului pentru scumpirea carburanţilor şi solicită reducerea accizelor # Financial Intelligence
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) solicită Guvernului explicaţii privind scumpirea carburanţilor la pompă, în condiţiile […]
11:20
Boomul proiectelor de energie regenerabilă în România: între optimism investițional, blocaje de implementare și efecte asupra prețurilor energiei (opinie ing. Cristinel Buzduna) # Financial Intelligence
Autor: ing. Cristinel Buzduna România traversează una dintre cele mai dinamice perioade de dezvoltare a proiectelor de energie […]
11:10
Chisăliţă (AEI): Motorina ar putea ajunge la circa 11,5 lei/litru în România, până la sfârşitul lunii mai # Financial Intelligence
Preţul motorinei în România ar putea ajunge la aproximativ 11,5 lei pe litru până la sfârşitul lunii mai, […]
11:00
China anunţă că se opune unei acţiuni care l-ar viza pe noul Ghid suprem iranian # Financial Intelligence
China şi-a exprimat luni opoziţia faţă de orice acţiune externă care l-ar viza pe noul Ghid suprem iranian […]
10:50
Ștefan Nanu, numit președinte al Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea # Financial Intelligence
Ștefan Nanu, director general al Trezoreriei statului în cadrul Ministerului Finanţelor, a fost numit președinte al Comitetului Reprezentanților […]
10:50
Turcia a desfăşurat luni şase avioane de vânătoare F-16 în Republica Turcă a Ciprului de Nord, a cărei […]
10:40
CEO-ul Trading.com avertizează că prețul petrolului ar putea ajunge la 150 de dolari # Financial Intelligence
Peter McGuire, CEO al Trading.com Australia, afirmă că viteza și volatilitatea creșterilor prețului petrolului sunt „dramatice", potrivit Al […]
10:30
Iranul multietnic și liniile sale de fractură geopolitică – Problema kurdă și rolul minorităților în stabilitatea regimului (Corneliu Pivariu) # Financial Intelligence
* „Frontierele statelor sunt trasate pe hartă, dar liniile de fractură se află în societate." Autor: Corneliu Pivariu […]
10:20
Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie și tehnologie listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București și […]
10:10
G7 va discuta despre scoaterea coordonată pe piaţă a unor volume de petrol din rezervele strategice – FT # Financial Intelligence
Miniştrii de finanţe ai statelor din G7 vor discuta luni despre o posibilă scoatere coordonată de petrol din […]
Acum 8 ore
09:30
Bahrein – Incendiu într-un complex petrolier în urma unei lovituri iraniene # Financial Intelligence
O lovitură iraniană a provocat un incendiu în complexul petrolier din oraşul Al-Maameer din Bahrein, a anunţat luni […]
08:30
Senat/ Moţiune simplă împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene – dezbatere şi vot # Financial Intelligence
Moţiunea simplă formulată de senatorii Opoziţiei împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, prin care este criticat […]
08:30
Dolarul american crește pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, care duce prețul petrolului la 120 de dolari # Financial Intelligence
Dolarul este la mare căutare, investitorii luptându-se pentru lichidități Euro și lira sterlină se prăbușesc; yenul se menține […]
08:10
CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR ȘI AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII ENERGETICE ELECTRICA S.A. # Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII ENERGETICE ELECTRICA S.A. (denumită în continuare „Electrica" sau „ELSA" sau "Societatea", cu sediul […]
Acum 12 ore
06:30
Piețele asiatice se prăbușesc pe fondul creșterii prețului petrolului la aproape 120 de dolari – cea mai mare creștere într-o singură zi din ultimii aproape 40 de ani (CNCB) # Financial Intelligence
Indicele sud-coreean Kospi a declanșat luni a doua întrerupere a tranzacționării în patru sesiuni, ducând la o vânzare […]
06:20
Prețul petrolului depășește 100 de dolari pe baril pe fondul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului – Al Jazeera # Financial Intelligence
Prețurile petrolului au depășit 100 de dolari pe baril pe fondul războiului dintre Statele Unite și Israel împotriva […]
06:10
Iran: Noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, influent succesor al tatălui său # Financial Intelligence
Desemnat duminică să preia conducerea Iranului, succedându-i în funcția de lider suprem tatălui său, ucis de atacurile americano-israeliene, […]
06:10
Statele Unite au anunţat, duminică, că au ordonat personalului diplomatic neesenţial să părăsească Arabia Saudită care suportă lovituri […]
Acum 24 ore
19:20
Peste 1.500 de cetăţeni români au fost repatriaţi de MAE din Orientul Mijlociu şi alţi 1.000 au recurs la zboruri comerciale # Financial Intelligence
Peste 1.500 de cetăţeni români au revenit în ţară în siguranţă din statele afectate de conflictul din Orientul […]
19:00
Trump susţine că noul lider suprem iranian “nu va rezista mult” fără aprobarea sa # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat duminică postului ABC News, că noul lider suprem iranian […]
19:00
Armata israeliană a anunţat că a lansat duminică după-amiază un nou val de atacuri aeriene pe scară extinsă […]
17:50
AAF: Legea emitenților are efecte pozitive asupra acționarilor cu dețineri mici și elimină inechitățile din legislația pieței de capital # Financial Intelligence
Asociația Administratorilor de Fonduri din România, organizație profesională neguvernamentală, membră a European Fund and Asset Management Association (EFAMA), […]
17:40
Războiul din Iran amenință să aibă un impact prelungit asupra piețelor energetice, pe fondul creșterii prețurilor petrolului # Financial Intelligence
Conflictul a dus deja la suspendarea a aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu țiței și gaze naturale. […]
17:30
Emiratele Arabe Unite şi Kuweitul au început să îşi reducă producţia de petrol după blocarea Strâmtorii Ormuz # Financial Intelligence
Emiratele Arabe Unite şi Kuweitul au început să îşi reducă producţia de petrol, într-un context în care închiderea […]
17:20
EAU afirmă că acționează în legitimă apărare împotriva „agresiunii brutale și nejustificate” a Iranului; Președintele EAU a declarat sâmbătă că Emiratele se află „în război” # Financial Intelligence
Emiratele Arabe Unite au declarat duminică că acționează în legitimă apărare împotriva a ceea ce au descris ca […]
17:20
Guvernul elvețian afirmă că atacul asupra Iranului încalcă dreptul internațional # Financial Intelligence
Ministrul elvețian al Apărării, Martin Pfister, afirmă că guvernul consideră că atacul asupra Iranului din partea SUA și […]
17:20
„Parteneriat strategic”: Iranul afirmă că cooperarea militară cu Rusia va continua # Financial Intelligence
Ministrul de externe al Iranului afirmă că cooperarea militară dintre Teheran și Moscova este continuă și nu este […]
17:20
SUA nu vizează nicio infrastructură energetică iraniană, afirmă secretarul american al Energiei # Financial Intelligence
Statele Unite nu intenţionează să atace infrastructura energetică iraniană, în cadrul ofensivei americano-israeliene împotriva Republicii Islamice, a declarat […]
