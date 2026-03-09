Câștigătorul premiului de 4,5 milioane de euro de la Loto 6/49 și-a ridicat banii. Joacă de peste 10 ani aceleași numere

14:10

Preşedintele rus Vladimir Putin (a cărui ţara este un aliat al Teheranului) l-a asigurat luni pe Mojtaba Khamenei de "sprijinul său de neclintit" după alegerea acestuia ca succesor al tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a bombardamentelor SUA şi Israelului împotriva Iranului în 28 februarie, a comunicat Kremlinul, citat de EFE şi AFP.