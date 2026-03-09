Cum să nu te lași prins de ritmul alert al orașului? (P)

09:40

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță că două tipuri de pâine Vel Pitar au fost retrase din magazine după descoperirea unor bucăți de plastic. Pâinile sunt din loturi cu termen de expirare între 5 și 17 martie 2026. Vel Pitar a inițiat retragerea de pe piață a unor loturi de pâine, din motive de siguranță.