Cum să nu te lași prins de ritmul alert al orașului? (P)
TeleM Iași , 9 martie 2026 15:20
Orașele mari nu dorm niciodată. Sună clișeic, dar dacă stai într-un loc în care la 23:30 încă se aud troleibuze, ambulanțe și oameni ieșiți „doar pentru o cafea", știi că nu este doar o metaforă. Și totuși, chiar și într-un oraș agitat, o zi poate fi relaxată. Nu leneșă. Nu ruptă de realitate. Ci echilibrată.
Acum 15 minute
15:50
Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Primăria din Vaslui a supus dezbaterii publice proiectul interzicerii în oraș a jocurilor de noroc. Municipalitatea susține că numărul acestor puncte comerciale a crescut necontrolat în ultimii ani. Potrivit studiilor, dependența de aparate este recunoscută de specialiști, drept o problemă gravă de sănătate publică, comparabilă prin
Acum o oră
15:20
15:10
Un episod de poluare fără precedent a afectat municipiul Iași în seara zilei de 4 martie, marcând cele mai ridicate valori de poluanți înregistrate în județ în acest an. Valorile maxime de benzen au fost raportate mai întâi în zona Ungheni, iar ulterior la stațiile din zona centrală a orașului. De asemenea, au fost măsurate
Acum 4 ore
13:20
Pe 9 martie, românii celebrează Ziua Sfinților 40 de Mucenici, o sărbătoare cu puternice semnificații religioase și tradiționale. Ziua marchează începutul primăverii și este însoțită de obiceiuri menite să aducă sănătate, noroc și belșug. Tradiția include pregătirea mucenicilor, prăjituri simbolice în formă de opt, care reprezintă legătura dintre cer și pământ. Ziua de 9 martie
13:10
Românii care acumulează datorii la stat ar putea apărea în curând pe liste publice cu restanțieri. Guvernul analizează un proiect care prevede publicarea pe site-urile primăriilor a numelor persoanelor cu datorii mai mari de 3.000 de lei la bugetul local. Înainte ca aceste informații să fie făcute publice, direcțiile de taxe și impozite vor trimite
13:10
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), împreună cu Consiliul Județean Galați, vor finanța construirea a două noi poduri peste râul Siret, pentru a înlocui infrastructura rutieră existentă, considerată nesigură. Investiția va asigura legătura între județele Vrancea și Galați și conexiunea directă cu viitorul Drum Expres Brăila–Focșani. Proiectarea drumului expres, cu o lungime totală
13:10
Cercetătorii din institutele Academia Română cer salarii egale cu cele ale profesorilor universitari, invocând diferențe salariale semnificative acumulate în ultimii ani. Mai mulți istorici și cercetători au semnat o scrisoare prin care solicită corectarea acestor inechități salariale. Istoricul Dorin Dobrincu spune că, potrivit legii, cercetătorii ar trebui să fie plătiți la același nivel cu universitarii,
13:10
Primăria Comunei Miroslava a lansat licitația pentru construirea unei noi grădinițe în satul Valea Ursului, proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Regio Nord-Est 2021–2027. Valoarea estimată a investiției este de 16,11 milioane de lei, iar lucrările vor dura 24 de luni, deschiderea ofertelor fiind programată pentru 18 martie. Clădirea va fi destinată copiilor
13:10
Două tragedii petrecute pe același drum județean din comuna Mădârjac au readus în atenție starea precară a infrastructurii rutiere și dificultățile cu care se confruntă echipajele de intervenție în zonă. Sectorul de drum DJ 282E include aproximativ șase kilometri neasfaltați, care devin extrem de greu de parcurs după perioadele cu precipitații. În aceste condiții, accesul
13:00
Primele terase de pe bulevardul Bulevardul Ștefan cel Mare au început să fie demolate, în cadrul campaniei de curățenie de primăvară derulate de Primăria Municipiului Iași. Autoritățile locale spun că unele amenajări ocupau prea mult din spațiul pietonal și îngreunau lucrările de igienizare, dar și circulația pietonilor în zona centrală. În plus, administrația locală vrea
13:00
Alertă în această dimineață la o bancă din Dorohoi, după ce un colet suspect a fost descoperit în interiorul unei sucursale. Angajații băncii au sunat la Serviciul de urgență 112 în jurul orei 9, după ce au observat pachetul lăsat în sediu de o persoană necunoscută. La fața locului au ajuns polițiștii de la Poliția
13:00
La nivelul Prefecturii Iași se pregătesc disponibilizări în urma unei reorganizări a instituției. Din totalul de 54 de posturi prevăzute în organigramă, dintre care 47 sunt ocupate în prezent, vor rămâne doar 39 de funcții. Prefectul Costel Dolachi a declarat că, deși numărul exact al persoanelor care vor pleca nu este stabilit încă, cel mai
Acum 6 ore
10:40
Primul tren privat de pe ruta Suceava – București va circula de la finele lunii martie, a anunțat pentru Monitorul de Suceava Dumitru Anchidin, proprietarul Ferotrafic Tfi, firmă care se pregătește să intre puternic pe piața feroviară din Moldova. Investitorul ieșean, fost șef la CFR Marfă Iași, a anunțat și demararea unei campanii de recrutare
10:30
Scandal după două tragedii la Mădârjac. PSD acuză starea dezastruoasă a drumului județean # TeleM Iași
Două tragedii petrecute pe același drum județean din comuna Mădârjac arată, în cel mai dureros mod posibil, cât de periculoasă poate deveni nepăsarea administrativă. În județul Iași, în anul 2026, oameni își pierd viața pentru că ambulanța nu poate ajunge la timp pe un drum județean impracticabil. În același timp, vicepreședintele Consiliului Județean Iași cu
10:10
Inspectoratul Școlar Județean Vrancea a organizat etapa județeană a Olimpiada Națională de Informatică, competiție dedicată elevilor pasionați de programare. Evenimentul s-a desfășurat pe 2 martie 2026, la Colegiul Tehnic „Ion Mincu" din Focșani și a reunit elevi din unitățile de învățământ ale județului Vrancea, la secțiunile gimnaziu și liceu. Potrivit organizatorilor, competiția a oferit elevilor oportunitatea de a-și testa cunoștințele și
Acum 8 ore
10:00
Accident rutier la Zăicești. Un autoturism s-a răsturnat, iar conducătorul auto a fost rănit # TeleM Iași
O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier care a avut loc, în urmă cu puțin timp, în localitatea Zăicești. În eveniment a fost implicat un singur autoturism. La fața locului au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul
10:00
Senatul dezbate și votează luni moțiunea simplă împotriva lui Dragoș Pîslaru. Ministrul Fondurilor Europene este criticat pentru modul în care este gestionat PNRR. Intitulată „Dragoş Pîslaru, tehnocratul lui Cioloş şi ministrul fără rezultate", moţiunea împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene este semnată de 44 de senatori ai opoziţiei (PACE – Întâi România, AUR şi neafiliaţi). Preşedintele Senatului,
09:50
Zeci de cercetători ai Academiei Române – filiala Iași au trimis o scrisoare deschisă premierului și noului ministru al Educației, prin care solicită respectarea legii și asigurarea finanțărilor necesare proiectelor de cercetare în conformitate cu normele europene. Profesorul Dorin Dobrincu, cercetător în cadrul Institutului de Istorie „A.D.Xenopol" din Iași, atrage atenția că veniturile cercetătorilor din
09:50
Preţul unui metru cub de apă în România variază semnificativ în funcţie de localitate şi operatorul de serviciu, însă tariful mediu naţional apă plus canalizare este de aproximativ 14,47 de lei m3 fără TVA, potrivit datelor din septembrie anul trecut. Judeţul Bacău are însă una din cele mai scumpe ape potabile din ţară, situându-se constant
09:50
09:50
Lege pentru fertilizarea in vitro. Statul vrea să mai dea bani doar pentru clinicile cu rată mare de succes # TeleM Iași
Doar clinicile medicale cu o rată ridicată de succes a fertilizării in vitro ar putea primi, în viitor, bani de la stat. Asta propun mai mulți parlamentari, care lucrează cu specialiștii din domeniu la o lege FIV, după modelul altor țări europene, conform PROTV. Nicolae Brunel, președintele asociației SOS Infertilitatea: „Există clinici FIV din România
09:50
În seara zilei de 8 martie a.c., pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din satul Horlești, comuna Rediu. La locul solicitării au fost direcționate de urgență trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și
09:50
Opera Națională Română din Iași programează mâine, de la ora 18:30, un nou concert în Holul de Onoare al Palatului Culturii din Iași. Ttitlul ales de teatrul liric ieșean pentru seara de marți este „Povestea soldatului", o lucrare de teatru muzical compusă de Igor Stravinski în 1917, care a avut premiera un an mai târziu.
09:50
Mașină ieșită în afara carosabilului la Vârfu Câmpului. Pompierii au intervenit în timpul nopții # TeleM Iași
Un accident rutier s-a produs, noaptea trecută, pe un drum din localitatea Vârfu Câmpului. În eveniment a fost implicată o singură mașină. La fața locului au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare. Aceștia au constatat faptul că autoturismul era în afara
09:40
Două zboruri de evacuare a cetăţenilor români pe ruta Muscat – Bucureşti au aterizat pe Aeroportul „Henri Coandă” # TeleM Iași
România, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul de Interne, a solicitat activarea mecanismului european rescEU, prima ţară care face acest lucru de la crearea mecanismului în 2019, anunţă Ministerul de Externe într-un comunicat emis în această dimineaţă. În baza acestuia, două zboruri de evacuare a cetăţenilor români pe ruta Muscat – Bucureşti au
09:40
Se fac disponibilizări la nivelul Prefecturii Iași! Din cele 54 de posturi – dintre care doar 47 ocupate – vor rămâne funcționale, în urma reorganizării, 39, a declarat prefectul, Costel Dolachi. Potrivit acestuia, doar un post este blocat în momentul de față, după plecarea unei funcționare în concediu de maternitate: "Avem astăzi 54 de posturi
09:30
Într-un proiect de lege sunt prevăzute amenzi între 100 și 500 de lei pentru minorii care nu respectă reglementările. Folosirea ţigărilor electronice şi a dispozitivelor pentru încălzirea tutunului în spaţiile publice închise sau în locurile deschise frecventate de copii ar urma să fie interzise – prevede un proiect de lege aflat în procedură parlamentară. Iniţiat
09:30
Iranul a lansat noi atacuri asupra statelor din regiunea Golfului Persic, în timp ce Israelul a început să vizeze și infrastructura energetică iraniană. Războiul din Iran a intrat în a noua zi, pe fondul declarațiilor belicoase făcute de ambele părți, care, cel puțin deocamdată, nu par dispuse să facă concesii. La Teheran se așteaptă în
09:30
CSM începe interviurile cu candidații propuşi să conducă Parchetul General, DNA şi DIICOT # TeleM Iași
Avizul pe care trebuie să-l emită secţia pentru procurori din cadrul CSM este consultativ, iar cel care va face numirile este preşedintele Nicuşor Dan. Consiliul Superior al Magistraturii începe, săptămâna aceasta, interviurile cu procurorii propuşi să preia conducerea Parchetului General,
09:30
Vor fi analizate și eforturile actuale ale Europei de a asigura o pace justă și durabilă pentru Ucraina. Operațiunea militară comună a Statelor Unite și Israelului contra Iranului se află pe agenda sesiunii plenare a Parlamentului European, care începe la Strasbourg. Deputații europeni vor discuta și despre următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, […] Articolul Europarlamentarii vor discuta despre următorul buget pe termen lung al UE apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
19:40
Social-democrații ieșeni cer modernizarea urgentă a drumului județean DJ282E Mădârjac – Bojila # TeleM Iași
O nouă tragedie petrecută în comuna Mădârjac readuce în atenție o problemă care nu mai poate fi ignorată: starea unor tronsoane de drum județean care devin impracticabile și pot întârzia intervențiile echipajelor de urgență.Recentul incident în care o ambulanță s-a împotmolit pe un tronson de drum județean greu practicabil arată, încă o dată, cât de […] Articolul Social-democrații ieșeni cer modernizarea urgentă a drumului județean DJ282E Mădârjac – Bojila apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
08:40
Temperaturile se vor situa peste normalul perioadei în toată ţara, cu maxime de până la 18 grade Celsius, în timp ce probabilitatea de ploaie va rămâne redusă, potrivit prognozei săptămânale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Astfel, în intervalul 7 martie, ora 20:00 – 8 martie, ora 8:00, în regiunile sudice şi sud-estice cerul va fi […] Articolul Primăvară timpurie în România: temperaturile urcă până la 18°C, ploile rămân rare apare prima dată în TeleM Regional.
08:30
Ziua de 8 Martie este mai mult decât flori și cadouri – este o ocazie de a sărbători realizările femeilor din întreaga lume și de a reflecta asupra importanței egalității de gen. De la originile sale istorice în mișcările feministe până la tradițiile moderne de recunoștință și apreciere, Ziua Internațională a Femeii ne amintește cât […] Articolul 8 Martie în lume și în România: istoria și semnificația Zilei Internaționale a Femeii apare prima dată în TeleM Regional.
08:30
Astrologii au vești bune! Odată cu schimbarea anotimpului, energia cosmică se reînnoiește, aducând pentru unii nativi exact ceea ce au așteptat. Se anunță o perioadă favorabilă, în care eforturile depuse în ultima vreme încep să dea roade, iar viața capătă contururi mai clare și mai împlinite. După luni sau poate chiar ani de muncă și răbdare, universul pare să […] Articolul Vești excelente de la astrologi: 4 zodii intră într-o perioadă de noroc și împlinire apare prima dată în TeleM Regional.
08:30
Scenariu exploziv la Palatul Buckingham: abdicarea regeleui Charles al III‑lea ar fi deja decisă # TeleM Iași
Se pare că apele sunt tot mai tulburi la Palatul Buckingham, iar zvonurile despre o schimbare istorică la vârful monarhiei britanice prind tot mai mult contur. Din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă, dar și a tensiunilor uriașe provocate de fratele său, Regele Charles al III-lea s-ar gândi serios să se retragă și să […] Articolul Scenariu exploziv la Palatul Buckingham: abdicarea regeleui Charles al III‑lea ar fi deja decisă apare prima dată în TeleM Regional.
08:20
România, încă atractivă pentru investitori. Moody’s avertizează însă: deficitul trebuie redus # TeleM Iași
Experții Moody’s au analizat economia României și confirmă că țara rămâne o destinație sigură pentru investiții. Noua evaluare vine însă și cu avertismente. Economia noastră ar rezista la șocuri externe, dar menținerea calificativului de țară depinde de reducerea deficitului bugetar și de câți bani europeni reușim să atragem. După o vizită la București, luna trecută, […] Articolul România, încă atractivă pentru investitori. Moody’s avertizează însă: deficitul trebuie redus apare prima dată în TeleM Regional.
7 martie 2026
19:10
Alexandru Nazare, accident în Capitală. Două persoane la spital, după ce ministrul nu ar fi acordat prioritate # TeleM Iași
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei.Surse Antena 3 CNN spun că ministrul, care se afla la volan, nu ar fi dat prioritate unei alte mașini, care efectua activități de ridesharing și în care se aflau doi pasageri. Două persoane din această mașină ar fi […] Articolul Alexandru Nazare, accident în Capitală. Două persoane la spital, după ce ministrul nu ar fi acordat prioritate apare prima dată în TeleM Regional.
19:10
Fostul şef al Vămii Constanţa, arestat preventiv. 350 de euro mită pentru fiecare container importat în port # TeleM Iași
Şpagă la container în vamă! Şeful portului Constanţa a fost reţinut, iar adjunctul său – fratele liderului PNL Tulcea – plasat sub control judiciar, după ce au fost prinşi în flagrant. Procurorii spun că cereau 350 de euro mită pentru fiecare container ca să urgenteze intrarea mărfurilor în ţară. Mascau afacerea ilegală în declaraţii de […] Articolul Fostul şef al Vămii Constanţa, arestat preventiv. 350 de euro mită pentru fiecare container importat în port apare prima dată în TeleM Regional.
19:00
Organizația Municipală Iași a Partidului Social Democrat și-a ales astăzi noua conducere, în cadrul Adunării Generale de Alegeri. Pentru funcția de președinte au fost depuse două moțiuni, susținute de Adrian Florin Boca și Marius Lucian Diaconu. În urma votului exprimat de membrii organizației, Adrian Florin Boca și echipa sa au obținut încrederea majorității membrilor, fiind […] Articolul Adrian Florin Boca a fost ales președinte al Organizației Municipale PSD Iași apare prima dată în TeleM Regional.
19:00
CNAIR şi Consiliul Judeţean Galaţi vor finanţa construcţia a două noi poduri peste râul Siret # TeleM Iași
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, împreună cu Consiliul Judeţean Galaţi, vor finanţa construcţia a două noi poduri peste râul Siret, pentru a înlocui actuala infrastructură rutieră, care nu mai oferă siguranţă. Noua investiţie va asigura legătura între judeţele Vrancea şi Galaţi, precum şi conexiunea directă cu viitorul Drum Expres Brăila – Focşani. Gabriel Sava […] Articolul CNAIR şi Consiliul Judeţean Galaţi vor finanţa construcţia a două noi poduri peste râul Siret apare prima dată în TeleM Regional.
19:00
Forţele armate americane au început să utilizeze baze militare britanice pentru “operaţiuni defensive specifice cu scopul de a împiedica Iranul să lanseze rachete în regiune, ceea ce ar periclita vieţile unor britanici”, a comunicat sâmbătă pe platforma X ministerul apărării de la Londra, citat de AFP, potrivit Agerpres. De vineri, au început să sosească din SUA la […] Articolul Americanii au început să folosească baze militare britanice împotriva Iranului apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Incendiu la un adăpost de animale din Plugari: pompierii au mers pe jos aproape 2 km pentru a ajunge la foc # TeleM Iași
Echipajele Detașamentului 1 de Pompieri Iași au fost alertate să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un adăpost de animale din satul Plugari, comuna Plugari, județul Iași. În baza planului comun de intervenție cu ISU Botoșani, în prima etapă la locul solicitării a fost trimisă o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) […] Articolul Incendiu la un adăpost de animale din Plugari: pompierii au mers pe jos aproape 2 km pentru a ajunge la foc apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Membrii social-democrați din municipiul Iași vor avea de ales între programele politice și echipele propuse de Adrian Florin Boca și Marius-Lucian Diaconu. Alegerile pentru conducerea organizației municipale PSD Iași au loc astăzi, în cadrul unei reuniuni interne a partidului. Unul dintre candidați, Adrian Florin Boca, a declarat că își asumă un plan de reorganizare a filialei și că propune o […] Articolul Alegeri interne PSD Iași: Florin Boca vrea reorganizarea filialei apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Doi giganți energetici, plan uriaș pentru România: Vor rezolva una dintre marile slăbiciuni ale României # TeleM Iași
Două dintre cele mai mari companii energetice din Grecia, Public Power Corporation și METLEN Energy & Metals, au semnat un acord pentru înființarea unei societăți mixte care va dezvolta proiecte de stocare a energiei în baterii în mai multe țări din Europa de Sud-Est, inclusiv în România. Potrivit unui comunicat transmis de companii, noua societate […] Articolul Doi giganți energetici, plan uriaș pentru România: Vor rezolva una dintre marile slăbiciuni ale României apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Două tipuri de pâine Vel Pitar, retrase din magazine după descoperirea unor bucăți de plastic # TeleM Iași
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță că două tipuri de pâine Vel Pitar au fost retrase din magazine după descoperirea unor bucăți de plastic. Pâinile sunt din loturi cu termen de expirare între 5 și 17 martie 2026. Vel Pitar a inițiat retragerea de pe piață a unor loturi de pâine, din motive de siguranță. […] Articolul Două tipuri de pâine Vel Pitar, retrase din magazine după descoperirea unor bucăți de plastic apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Studiu revoluționar despre creier: cercetătorii au descoperit factorul neașteptat care ghidează neuronii # TeleM Iași
O echipă de cercetători de la Institutul Max Planck pentru Știința Luminii a realizat o descoperire care ar putea schimba radical modul în care este înțeleasă dezvoltarea creierului uman. Studiul, publicat în prestigioasa revistă științifică Nature Materials, arată că neuronii aflați în creștere nu se bazează exclusiv pe semnale chimice pentru a-și forma conexiunile, așa […] Articolul Studiu revoluționar despre creier: cercetătorii au descoperit factorul neașteptat care ghidează neuronii apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
Primăria Comunei Miroslava a lansat procedura de licitație pentru construirea unei noi grădinițe în satul Valea Ursului, proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Regio Nord-Est 2021–2027. Valoarea estimată a investiției este de 16,11 milioane de lei, iar durata de execuție a lucrărilor este stabilită la 24 de luni. Potrivit anunțului publicat de administrația locală, deschiderea ofertelor […] Articolul Grădiniță nouă în Valea Ursului, cu fonduri europene apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
APAVITAL S.A. marchează o etapă importantă în modernizarea serviciilor oferite comunității, prin finalizarea unuia dintre cele mai ample proiecte de digitalizare implementate la nivel regional – instalarea modulelor radio pentru citirea automată a contoarelor de apă. Investiția, realizată integral din fonduri proprii, în valoare de peste 30 de milioane de lei, permite preluarea automată a […] Articolul APAVITAL face un nou pas major în digitalizare: autocitirea contoarelor devine istorie apare prima dată în TeleM Regional.
08:40
Incendiu la un adăpost de animale din Plugari: pompierii au mers pe jos aproape 2 km pentru a ajunge la foc # TeleM Iași
În cursul serii de sâmbătă, echipajele Detașamentului 1 de Pompieri Iași au fost alertate să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un adăpost de animale din satul Plugari, comuna Plugari, județul Iași. În baza planului comun de intervenție cu ISU Botoșani, în prima etapă la locul solicitării a fost trimisă o autospecială de stingere […] Articolul Incendiu la un adăpost de animale din Plugari: pompierii au mers pe jos aproape 2 km pentru a ajunge la foc apare prima dată în TeleM Regional.
6 martie 2026
15:10
Propunerea premierului Ilie Bolojan de reorganizare administrativă a comunelor din jurul marilor orașe, prin transformarea acestora în primării de sector, a stârnit reacții în zona metropolitană Iași. Edilii locali consideră că ideea trebuie analizată atent, în condițiile în care actuala structură administrativă și specificul localităților din jurul municipiilor ridică numeroase probleme de implementare. Premierul a […] Articolul Comasarea comunelor cu orașele, propusă de Bolojan, criticată la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
