Fanii i-au sărit imediat în cap: ”Cum îndrăznești??” Ce a putut să ceară Petru de la ”Mireasă pentru fiul meu”

11:05

Pentru mamicile care inca nu stiu la ce sa se astepte atunci cand in viata lor apare un bebelus, a venit vremea sa afle ca timpul trece uimitor de repede si ca, in curand, nou-nascutul o sa se ridice din patut in picioruse si o sa se agate de toate cablurile si jucariile care ii ies in cale.