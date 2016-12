Donald Trump cere consolidarea capacităţilor nucleare ale SUA

08:30

"Da, am primit multe mesaje, prin tot felul de interpuși, că o să fiu băgat în pușcărie, că o să fiu arestat. Știți că eu am anunțat demult, atunci când s-a adoptat acea lege — cu care nu sunt de acord — cu indemnizațiile pentru parlamentari, că-mi voi depune demisia din Parlament, cu o zi-două înainte, ca să nu beneficiez de acea îndemnizație. 'Când o să rămâi fără imunitate, o să te arestăm' (...) — am primit și altfel de amenințări. Nu mă sperie lucrurile acestea, nu m-au speriat niciodată, eu nu cedez la șantaj. Sunt niște oameni care încearcă prin tot felul de mijloace să întoarcă istoria. Nu mai merge. Ei nu au înțeles că acum, la 11 decembrie, românii au rupt niște ațe, au rupt o pojghiță. Cine nu înțelege că atunci când pornește un val în societatea românească el nu poate fi oprit de pixul nimănui, chiar dacă este pixul prezidențial, va fi măturat de acest val și aruncat în istorie", a declarat Dragnea la Antena 3. Președintele PSD a subliniat că nu se lasă intimidat și că nu va da înapoi. "Eu merg până la capăt. Ceea ce eu am spus în această campanie electorală și, spre marea mea satisfacție și mulțumire a fost acceptat de către români, mă face să continui acest șir de acțiuni și piedici și să nu dau înapoi pentru că am de partea mea Parlamentul, Constituția, am de partea mea un vot popular foarte mare și am de partea mea, se pare, o încredere de care mă bucur. Toate astea mă fac să nu dau înapoi și sunt absolut convins că în final nu voi câștiga eu, ci România șansa de a deveni altceva", a spus el. Liviu Dragnea a mai afirmat că a învățat din greșeli și că PSD a devenit partidul de care are nevoie România. "Am învățat din greșelile pe care le-am făcut toți trei — eu, Crin și Victor — în toamna lui 2013 și primăvara lui 2014. Pentru că am acum această funcție de președinte, conduc un partid care este altceva. Este exact partidul pe care eu cu Victor, într-o iarnă în 2010, am gândit să-l construim Am fost loviți amândoi în anul 2015. El a cedat, eu mi-am revenit și am continuat. Și acum avem partidul pe care l-am dorit și partidul de care are nevoie România. Și nu am de ce să mă sperii", a arătat liderul PSD. El a reafirmat că a respectat toate procedurile constituționale în urma alegerilor din 11 decembrie. "Eu am respectat toate procedurile constituționale, aveam dreptul legitim, în urma votului, să cer funcția de prim-ministru pentru mine și obligația de a o cere pentru a pune în aplicare programul de guvernare. În același timp, am spus că eu nu voi forța nicio lege, pentru mine legea nu e o chestiune secundară, cum a zis președintele, legea este sfântă. Drept pentru care, am căutat o soluție care să-mi dea garanția mie că pot spune în continuare oamenilor că ceea ce le-am prezentat în campanie poate fi pus în aplicare de un om în care am încredere totală", a declarat Liviu Dragnea. AGERPRES