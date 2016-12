Pasagerii avionului libian deturnat, forțat să aterizeze în Malta, s-au întors la Tripoli

12:01

Perioada sărbătorilor de iarnă întinde la maximum nervii clienților, care se plâng de calitatea serviciilor pentru că, în România, relația dintre client și prestatorul de servicii - indiferent că vorbim de o simplă frizerie, retail, turism sau chiar autorități ale statului - a fost mereu una tensionată. În consecință, an de an, numărul plângerilor și sesizărilor către ANPC crește. Potrivit specialiștilor în resurse umne, cauza principală a acestei stări de fapt este lipsa unei bune comunicări între cele două părți. În plus, sintagma „clientul nostru, stăpânul nostru” rămâne, în continuare, la stadiul de maximă și în niciun caz politică oficială a companiilor. ...