Hagi, Gică Popescu, Răzvan Marin, Buga sau Nicoliță vin la Turneul Vedetelor de la Brașov

Moș Crăciun are echipă de fotbal. Se numește FC Santa Claus și e din orașul finlandez Rovaniemi. Sponsorii clubului sunt chinezi! FC Moș Crăciun, din Rovianemi, 10 kilometri de Cercul Arctic, s-a înființat în 1993, în urma fuziunii a două echipe obscure, Rovaniemen Reipas and Rovaniemen Lappi. Echipa a navigat între liga a patra (10 sezoane)