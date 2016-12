George Michael a murit. Cântărețul avea 53 de ani

19:18

Recitind ce am scris, abia acum pot aprecia cu luciditate și obiectivitate situația prin care am trecut, iar tot ce pot spune e că am avut noroc chior. Nu contenesc să mă mir că, la ora asta, nu cos pe etamină pe la vreun penitenciar… și asta doar din cauza unui bărbat care mi-a furat mințile […] Post-ul Dragostea oarbă era să mă bage la pușcărie apare prima dată în Libertatea.ro.