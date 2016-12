Terorismul a crescut numărul de turiști în România

09:12

"Acuzatiile sunt corecte, solutii de neincepere a urmaririi penale s-au mai dat in istoria acestui dosar, in 1995, si apoi redeschis pe acelasi motiv. In anul 2000 de asemenea a fost redeschis si apoi inchis de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Este a treia oara cand se redeschide acest dosar pentru crime impotriva umanitatii. Victimele cazute in timpul Mineriadei sunt victime cazute sub puterea adversarului politic. (...) Pentru acest tip de infractiune se da inchisoare pe viata", a sustinut Dan Voinea, intr-o interventie telefonica la Antena 3. Reamintim ca procurorii militari au decis punerea in miscare a actiunii penale, sub aspectul savarsirii de infractiuni contra umanitatii, fata de fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul lider al minerilor Miron Cozma si fostul director al SRI Virgil Magureanu, printre altii, in dosarul "Mineriada din 13-15 iunie 1990". In replica, Petre Roman a sustinut ca nu recunoaste absolut nicio acuzatie si ca e nevinovat, in timp ce Miron Cozma a precizat ca a fost surprins de veste. Potrivit Parchetului General, aceștia sunt responsabili pentru uciderea prin impuscare a 4 persoane si ranirea prin impuscare a 3 persoane;vatamarea integritatii fizice sau psihice a unui numar total de 1.269 de persoane;privarea de dreptul fundamental la libertate, pe motive de ordin politic, a unui numar total de 1.242 de persoane.