Hagi își laudă marfa: "Am un fotbalist care poate ajunge unul dintre cei mai buni din toate timpurile!"

Răzvan Marin (20 ani) a fost lăudat de antrenorul său Gheorghe Hagi, care îi prevestește un viitor strălucit puștiului provenit din Academie. "Este cel mai bun din România. Dacă va progresa cum trebuie, va deveni unul dintre cei mai buni mijlocași din toate timpurile, pentru că este complet. Face ambele faze, are ambele picioare, dă pase decisive, are viziune, creație, e agresiv și fără minge, are sămânța lui taică-su. ...

