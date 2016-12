O nouă TAXĂ de la 1 ianuarie. Toți românii o vor suporta

15:58

Redacția EVZ urează tuturor cititorilor un an nou plin de bucurii și surprize plăcute. În curând se mai termina un an, un an care pe cineva l-a făcut fericit, pe cineva invers, cineva nu vrea să se termine - iar cineva abia așteaptă. Vă dorim ca anul următor să fie mai bun! Să fie mai bogat în împlinirii, mai înalt în aspirații, și plin de succese cu mari și frumoase realizări. La mulți ani! Editorii evz.ro au făcut o selecție de urări frumoase și mesaje haioase transmise de Revelion.