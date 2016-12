Avertizare de ceață în șase județe

09:07

Esti curios sa stii pe ce butoane sa apesi ca sa o urci pe culmile placerii? Iata ce indicii iti da zodia in care s-a nascut. Femeia Berbec Aflata sub protectia lui Marte, zeul razboiului, femeia Berbec are inima de amazoana. Temperamentala si amuzanta, este o persoana independenta si provocatoare careia cu greu ii poti […] Post-ul Ce vrea fiecare femeie în pat, în funcție de zodie apare prima dată în Libertatea.ro.