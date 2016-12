IMAGINI ULUITOARE în Timişoara. Cum au ajuns MĂTURĂTORII SĂ CARE GUNOIUL E DEMN DE FILMELE DE COMEDIE | Galerie foto

12:18

Autorităţile locale dinTârgu Jiu vor oficia şi în acest an căsătorii de Anul Nou, sub Poarta Sărutului. Potrivit conducerii Primăriei Târgu Jiu, au depus cereri în acest sens un număr de zece cupluri din Gorj, Braşov şi Teleorman. „Primăria Municipiului Târgu Jiu respectă și în acest an tradiția oficierii de căsătorii la Poarta Sărutului în noaptea dintre ani.