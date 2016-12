Are 21 ani, este studenta la Politehnica si tocmai a castigat 82,911.56 lei la sloturile online

Jocul Leprechaun Goes To Hell de pe platforma Unibet i-a purtat noroc unei studente in anul 3 la Universitatea Politehnica din Timisoara. Aceasta tocmai a castigat impresionanta suma de 82,911.56 lei, cu putin timp inainte de Sarbatorile de iarna. Castigul a fost inregistrat in sectiunea Unibet Casino, acolo unde exista o multime de sloturi video si jocuri de cazino ideale pentru distractie in timpul liber. ...

