Hoti deghizati in colindatori au terorizat Constanta in zilele de Craciun. Ultima lor tentativa a fost filmata

Alerta in Constanta, unde politistii sunt in cautarea mai multor spargatori de locuinte care in perioada Sarbatorilor au incercat sa fure din mai multe case din oras.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro