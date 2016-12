Un star din La Liga, implicat într-un scandal online: "Mi-ați administrat și un serviciu sexual complet"

00:28

Cosmin Contra (41 ani) e nemulțumit de realizările sale din 2016, pe care îl consideră un an sub așteptări. "Guriță" speră ca anul care urmează să-i aducă un nou angajament, în prezent fiind liber de contract după despărțirea de Alcorcon. "A fost unul dintre cei mai slabi ani din ultimul timp pentru mine. Sper ca 2017 să fie mai bun și să am norocul acela puțin de care are nevoie un antrenor pentru a reuși. Deocamdată, nu am nicio discuție cu nimeni. ...