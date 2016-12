Echipa iLikeIT ajunge in Las Vegas, la cel mai important eveniment de internet si tehnologie din lume: CES 2017

Inca o data, StirileProTV.ro prezinta Live din viitor de la Las Vegas, unde au loc cele mai importante lansari din tehnologie. Cateva sunt pregatite sa devina produse de top pe piata in urmatorul an, cu ajutorul CES 2017, in perioada 5-8 ianuarie.

