Chinezii nu vor doar jucători! Unul dintre cei mai buni arbitri din lume ofertat să vină în Asia

Ajuns la 35 ani, Costin Lazăr e de părere că mai putea evolua mult timp la nivel înalt dacă nu era chinuit de accidentări. Acesta a dezvăluit când va lua decizia de a se retrage din activitate, dar crede că încă mai poate evolua în Liga 1. "A fost un an cu ghinion. Pot spune că nu am putut continua la un nivel mai înalt din cauza unor accidentări. Am avut momente în care am vrut să renunț, mai ales după ultima accidentare. ...