Mutu a ochit un superjucător: "Sper să devină unul dintre titularii lui Dinamo"

20:28

Ana Ivanovici și-a anunțat retragerea din tenis, la 29 de ani, printr-un mesaj postat pe facebook. Sârboaica a anunțat că din cauza accidentărilor a decis să pună capăt carierei de jucătoare profesionistă de tenis și că de acum înainte va fi ambasadoarea sportului. "Am vești importante. Am decis să mă retrag din tenisul profesionist. A fost o decizie grea, dar am avut multe bucurii de-a lungul carierei. Am avut realizări la care nici nu am visat. ...