"Game of Thrones", cel mai piratat serial de televiziune în 2016

"Game of Thrones" a fost în 2016, pentru cel de al cincilea an consecutiv, cel mai piratat serial de televiziune pe internet, urmat de "The Walking Dead", dar și de producția nouă "Westworld", relatează torrentfreak.com.

