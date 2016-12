Lactalis vrea sa preia in totalitate Parmalat, prin lansarea un unei oferte catre grupul italian

12:05

In conditiile in care populatia Romaniei este in continua scadere, iar datoria publica este in crestere, la sfarsitul lui 2015 fiecare roman avea de platit 16.205 lei (3.650 euro), cu 21,23% mai mult decat de 2013, cand nivelul datoriei era de 13.367 lei/locuitor, arata in raportul Curtii de Conturi.