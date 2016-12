Amalia Enache pleacă în vacanță în America de Sud. Va sta câteva luni

15:18

Publicațiile britanice anunță că Elton John va cânta la funeraliile regretatului artist George Michael, o variantă emoționantă a cântecului „Don’t Let The Sun Go Down On Me”, un duet înregistrat de cei doi artişti britanici în anul 1992. Prietenii lui Michael susțin că artistul va fi înmormântat lângă iubita lui mamă, în cimitirul Highgate, într-un […] Post-ul Elton John va cânta la funeraliile lui George Michael. Artistul va fi înmormântat lângă mama lui, în cimitirul Highgate apare prima dată în Libertatea.ro.