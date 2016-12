Imagini SUPER-EXCLUSIVE. Aşa arată 100% naturale, fără pic de machiaj! Mihaela Rădulescu, Loredana şi Andreea Bălan

22:08

Divorţul dintre Elena “EBA” Băsescu şi Bogdan “Syda” Ionescu a fost cu siguranţă unul dintre cele mai mediatizate evenimente ale acestui an. Apariţiile de pe plaja milionarilor din acest an au dat de bănuit, fiindcă cei doi soţi păreau să fie mai degrabă doi amici decât un bărbat şi o femeie care se iubesc la nebunie. Însă, EBA a avut grijă să “stingă” zvonurile, fiind recunoscută pentru că este o femeie căreia îi place să fie mereu dominantă şi să aibă totul sub control.