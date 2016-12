Marele maestru Vasili Ivanciuk (Ucraina) este noul campion mondial la șah rapid

23:18

Laura Cosoi așteaptă cu nerăbdarea finalul acestui an. Dacă pe plan profesional lucrurile i-au mers excelent, pe plan personal a încasat lovitură după lovitură, fără să poată să facă ceva. Actrița are parte de o căsnicie fericită alături de Cosmin Curticăpean, au botezat în acest an mai mulți copii, însă familia lor numără în prezent […] Post-ul 2016 a îngenunchiat-o pe Laura Cosoi: ”Sper ca în 2017, Dumnezeu să îmi lase oamenii așa cum sunt” / VIDEO EXCLUSIV apare prima dată în Libertatea.ro.