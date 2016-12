Cea mai mare simulare de cutremur a aratat cat de nepregatita e Romania: spitalele nu stiu sa aplice corect "Planul Alb"

13:38

Grupul nipon Toyota Motor Corp, cel mai mare producator auto din lume dupa vanzari in ultimii patru ani, a fost depasit de rivala germana Volkswagen AG in primele 11 luni ale acestui an, datele indicand ca Toyota va pierde in 2016 prima pozitie in topul vanzarilor, transmite Kyodo, preluata de Agerpres.