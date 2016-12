Andreea Berecleanu a plecat în vacanță. Petrece cu soțul la munte

14:48

Simona Halep a ajuns în China hotărâtă să înceapă în forță noul sezon. Numărul 4 WTA participă la turneul de la Shenzhen (1-7 ianuarie). "Să începem noul an! Sunt bucuroasă că am revenit la "Shenzhen Open!", este mesajul scris la prima fotografie postată pe instagram din Asia. #letsstartthenewyear#happytobeback#shenzhenopen?????❤️ A photo posted by Simona Halep (@simonahalep) on Dec