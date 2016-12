Aşa faci cea mai bună SALATĂ BOEUF. Ingredientul GREŞIT pe care toate gospodinele îl folosesc

11:18

Mulți s-au amuzat copios când le-am istorisit prin ce-am trecut recent, dar am continuat s-o fac totuși, deși orgoliul meu de mascul a ieșit destul de șifonat din toată povestea asta. Pe scurt, am vrut să fac un gest onorabil și să consolez o doamnă care părea să aibă mare nevoie. Avea, într-adevăr, dar nu de gestul […] Post-ul Eu îi alinam suferința, iar ea mă lucra la portofel apare prima dată în Libertatea.ro.