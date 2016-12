ANUL NOU 2017: UN AN NOU FERICIT DE LA GOOGLE de REVELION 2017!

ANUL NOU 2017: UN AN NOU FERICIT DE LA GOOGLE DE REVELION 2017. Sărbătorirea Noului An pe 1 ianuarie este un fenomen relativ nou. Calendarul Roman Timpuriu avea ca reper ziua de 1 martie ca trecere într-un nou an. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de RomaniaTV.net