Sumele ametitoare pe care le cheltuie romanii care petrec Revelionul in Dubai. O sticla de vin poate ajunge la 14.000 de euro

Putine ore ii despart pe romanii aflati acum in vacanta in Dubai de noul an. Cu doua ceasuri inaintea noastra, vor urmari fascinantele spectacole de artificii de pe plaja sau de langa cea mai inalta cladire din lume, Burj Kalifa.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Evenimentul Zilei