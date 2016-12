Profeţia sângelui lui San Gennaro pentru 2017. Va fi un an al dezastrelor

In lumea catolica, San Gennaro are o importanta uriasa. Acest sfant a facut multe miracole. De numele lui se leaga o legenda, cea a sangelui care, de fiecare data cand nu se lichefia, ceva cumplit se intampla in lume.

