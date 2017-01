Peste 650 de solicitări la Ambulanţă în Bucureşti şi Ilfov în noaptea de Revelion, din care 60 au fost în locuri publice

19:28

Nu v-aţi săturat să vi se tot spună în fiecare an ce aţi putea face ca să aveţi o viaţă mai bună? De parcă orice alt om ar fi expert în viaţa voastră, iar voi aţi fi permanent nişte învăţăcei în ale vieţii, care an de an o iau de la capăt ca un Sisif veşnic student la şcoala vieţii. Psihologul Ligia Moise prezintă pentru „România liberă“ câteva recomandări pentru momentul în care decidem să ne facem planuri la cumpăna dintre ani. ...